Торговая палата США в России предложила снять санкции с авиации и банков

Американская торговая палата в России (AmCham Russia) предложила снять санкции с авиации, банков и предметов роскоши. Об этом в интервью РБК заявил президент и исполнительный директор организации Роберт Эйджи.

Гуманитарная необходимость. По его словам, нужно разрешить поставки авиазапчастей и техническое обслуживание самолетов. Это не столько пожелание бизнеса, сколько гуманитарная необходимость, так как от таких ограничений «прежде всего страдают обычные граждане», сказал Эйджи. Он отметил, что по этому вопросу AmCham Russia работает с Франко-российской торгово-промышленной палатой.

Эйджи также призвал снять запрет на инвестиции, санкции с российских банков и отменить ограничения на поставку предметов роскоши. Многие компании, говорит президент AmCham Russia, готовы вкладываться в расширение производства на территории России, но санкции против банков усложнили трансграничные платежи и привели к тому, что стоимость ведения бизнеса возросла в несколько раз.

В свою очередь, запрет на поставки предметов роскоши, включая косметику, Эйджи назвал странным, так как из-за этого многие компании потеряли долю рынка в этом сегменте.

Белый дом США поручил Госдепартаменту и Минфину составить список антироссийских санкций, которые могут быть смягчены, писал в начале марта Reuters со ссылкой на американского чиновника и еще один источник. По данным агентства, ведомства уже разрабатывают предложение о снятии ограничений с отдельных организаций и лиц.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в конце февраля также допустил, что «в какой-то момент» Вашингтон может отменить санкции против России. Однако сначала Москва и Киев должны заключить мирное соглашение, говорил политик.

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