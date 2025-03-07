Великобритания отменила санкции против «Росбанка»
Анастасия Липчанская
Великобритания исключила «Росбанк» из санкционного списка, следует из обновленного уведомления британского Офиса по реализации финансовых санкций (OFSI). Согласно ему, банк «удален из сводного списка и больше не подлежат замораживанию активов или санкциям в отношении трастовых услуг».
Великобритания отменила санкции против «Росбанка»
https://rb.ru/news/stop-sanctions-rosbank/
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При этом «Т-Банк» продолжает находиться под санкциями, включая заморозку активов, запрет на трастовые услуги и корреспондентские операции в Великобритании.
- В январе завершился процесс слияния «Росбанка» и «Т-Банка». В результате «Росбанк» стал филиалом «Т-Банка» и утратил лицензию, все счета, сбережения и задолженности клиентов были перенесены в «Т-Банк».
- «Коммерсантъ» писал, что после объединения клиенты «Росбанка» столкнулись с блокировкой средств, некорректным отображением балансов и личных данных.
Фото на обложке: Nadya So / Shutterstock / FOTODOM
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