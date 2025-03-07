Великобритания исключила «Росбанк» из санкционного списка, следует из обновленного уведомления британского Офиса по реализации финансовых санкций (OFSI). Согласно ему, банк «удален из сводного списка и больше не подлежат замораживанию активов или санкциям в отношении трастовых услуг».

Великобритания отменила санкции против «Росбанка»

https://rb.ru/news/stop-sanctions-rosbank/

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