«Бизнес приспосабливается»: как новые санкции США повлияют на клиентов банков второго эшелона

Эксперты, опрошенные RB.RU, рассказали, как новые санкции США могут повлиять на клиентов российских банков. Внутри страны банковские организации продолжат работу в прежнем режиме, а вот платежи в другие страны могут усложниться и подорожать.

Новый пакет санкций достаточно сильно ударит по возможности проведения платежей, которые и так постоянно находятся под прессингом. Такое мнение высказал RB.RU основатель международного консалтингового бутика Bespalov Finance Александр Беспалов.

По словам Беспалова, за последнее время Россия выстроила систему, при которой банки именно второго эшелона, находившиеся не под санкциями, могли отправлять платежи в рублях в условно дружественные страны.

«Речь не только об СНГ: это могла быть и Сербия, и Эмираты, и Турция. Клиенты проводили платеж в рублях, конвертировали в доллары и евро и отправляли деньги дальше. Этот механизм работал и для физлиц, и для юридических лиц. Теперь большая часть банков второго эшелона попала под санкции», — констатировал эксперт.

По словам Беспалова, большое количество зарубежных партнеров откажутся работать с попавшими под санкции российскими банками, станет еще меньше банков, которые могут проводить платежи.

«По клиентам это ударит достаточно сильно. В очередной раз придется менять банки и банки-корреспонденты, пересматривать механизмы работы с зарубежными партнерами. Все это будет приводить к удорожанию платежей и увеличению сроков их проведения, что опять-таки отразится на экспорте, импорте и вообще любой деятельности международного характера», — добавил Беспалов.

Новый пакет санкций вызвал немало вопросов, особенно из-за списка организаций, которые туда попали, рассказал RB.RU CEO европейского брокера Mind Money (бывший «Церих») Юлия Хандошко. Например, ограничения наложены на банки вроде БФК, у которого отозвана лицензия. В санкционном списке указан банк «Славия», но он никогда не был замешан ни в каких проблемах, в том числе санкционных платежах.

«Для финансовой системы России в целом эти меры, скорее всего, не будут критичными. Однако для клиентов, особенно тех, чьи расчеты шли через попавшие под санкции структуры, последствия могут быть серьезными», — рассказал Хандошко.

Эксперт назвала три группы клиентов банков, на которых скажутся санкции.

Во-первых, санкции затронули клиентов «БКС Банка».

Во-вторых, меры коснулись регистраторов и депозитариев, включая «Инфинитум». Это крупный депозитарий, который активно взаимодействовал с европейскими контрагентами, что создает проблемы для цепочек расчетов.

В-третьих, значительный удар нанесен по «Газпромбанку», через который проходила большая часть расчетов по экспорту, в том числе с европейскими партнерами, а потеря этого канала может вызвать ощутимые последствия для экспортной выручки.

Руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев отметил, что на работу банков внутри России санкции никак не повлияют. С трансграничным взаимодействием ситуация сложнее: прекращены внебиржевые торги валюты, «БКС Банк» предостерег клиентов от удаления приложения с телефонов, банки, которые выпускали карты платежной системы UnionPay, вынуждены сообщить, что за рубежом операции по ним больше недоступны.

Эксперт отметил, что ограничения, которые затронули самый значимый из этого списка «Газпромбанк», не распространяются на ряд сделок, в частности транзакции дипломатов, отправки гуманитарной помощи, продажа и покупка сельскохозяйственной продукции и лекарств.

«Этот шаг скорее направлен на затруднение проведения операций, связанных с продажей энергоносителей, а также на отказ от работы с российскими банками со стороны иностранных финансовых организаций. Ограничения, которые касаются Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), на наш взгляд, избыточны: из-за угрозы вторичных санкций от ее использования иностранные банки отказывались и ранее», — констатировал эксперт.

Беспалов допускает, что российскому бизнесу удастся приспособиться и к этим санкциям. Например, «ВТБ» и Сбербанк давно под санкции, но имеют свои сети зарубежных партнеров, которые, понимания все риски, продолжают с ними работать. У этих банков есть прямые корреспондентские счета и, соответственно, сохраняются возможности по переводам, добавил эксперт.

«Это достаточно серьезный удар. Хотя, конечно, не смертельный. Опыт показывает, что бизнес так или иначе приспосабливается к любым санкциям», — констатировал эксперт.

21 ноября Минфин США ввел санкции против «Газпромбанка», госкорпорации «Дом.РФ», «БКС Банка» и ряда других кредитных организаций. Всего санкционный список пополнили около 100 физлиц и компаний.

«Газпромбанк», попавший под новый пакет финансовых санкций США, предупредил своих клиентов о возможных проблемах в работе карт китайской платежной системы Union Pay за рубежом. По словам главы Минфина США Джанет Йеллен, «Газпромбанк» является «каналом приобретения военного оборудования для России» (цитата по Reuters).

Похожее предупреждение о возможном нарушении работы карт Union Pay за рубежом выпустил также попавший под вчерашний пакет американских санкций «Примсоцбанк».

Приложения «БКС Банка» стали недоступны в Google Play и App Store после того, как кредитная организация попала под санкции США. В пресс-службе «БКС Банке» RB.RU сообщили, что, несмотря на санкции, все сервисы кредитной организации, отделения, приложения и интернет-банк для юрлиц работают в штатном режиме.

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