Продажи Tesla в Европе упали на 40% в феврале

Продажи электромобилей Tesla в Европе в феврале упали на 40% год к году, а за первые два месяца 2025 года — на 43%, следует из данных Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), которые есть в распоряжении Bloomberg. За февраль Tesla зарегистрировала почти 17 тыс. новых машин.

Агентство отмечает, что продажи компании Илона Маска за последний год снизились уже 10-й раз. При этом продажи электромобилей других автоконцернов в Европе выросли на 31%.

Почему продажи Tesla падают? Одной из причин, почему Tesla теряет популярность, стали действия Маска, который после инаугурации президента США Дональда Трампа возглавил Департамент эффективности госуправления (DOGE), пишет Bloomberg. Это ведомство, в частности, занялось масштабными сокращениями федеральных госслужащих, что привело к протестам. В марте Трамп ограничил полномочия DOGE, запретив департаменту увольнять чиновников в одностороннем порядке.

Несогласные с политикой Маска начали устраивать поджоги электромобилей, дилерских центров и зарядных станций Tesla — как в США, так и в других странах, поясняет агентство. Также, по данным Bloomberg, на негативное отношение потребителей к миллиардеру повлияли его заявления в поддержку ультраправой партии в Германии перед местными выборами.

Ранее, в марте, Bloomberg сообщил, что за последние три месяца акции Tesla потеряли 50% своей стоимости. На фоне этого Маск провел внеплановое общее собрание сотрудников автоконцерна, на котором призвал их не избавляться от акций, несмотря на «трудные моменты».

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