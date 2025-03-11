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Трамп пообещал купить электромобиль Tesla после падения акций компании

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская

Президент США Дональд Трамп пообещал купить электромобиль Tesla, чтобы поддержать Илона Маска. Накануне, 10 марта, акции его автоконцерна обвалились на 15%, что стало худшим днем для бумаг компании за последние пять лет, отмечает Bloomberg.

Трамп пообещал купить электромобиль Tesla после падения акций компании
  1. Новости

Протесты. Reuters пишет, что в США проходят протесты из-за деятельности Маска на посту главы Департамента эффективности госуправления (DOGE), который принимает участие в масштабных сокращениях федеральных госслужащих. Например, на прошлой неделе у дилерского центра Tesla в Портленде (штат Орегон) собрались около 350 демонстрантов.

Заявление президента США. Трамп встал на сторону Маска — на своей странице в соцсети Truth Social президент написал, что миллиардер выполняет «фантастическую работу». Политик также обвинил «радикальных левых» в незаконном сговоре и бойкоте Tesla. «Как бы там ни было, завтра утром я куплю новенькую Tesla в знак поддержки и доверия Илону Маску, по-настоящему великому американцу», — заявил Трамп.

Накануне акции Tesla упали на 15%, что сделало прошедший понедельник худшим днем для бумаг автопроизводителя с 2020 года, пишет Bloomberg. С начала 2025 года стоимость бумаг автоконцерна Маска обвалилась на 45%.

  • 7 марта Трамп впервые ограничил полномочия Маска на посту главы DOGE. Американский президент на встрече с министрами заявил, что департамент может давать рекомендации, но не увольнять госслужащих в одностороннем порядке.
  • 10 марта Маск рассказал, что на его соцсеть X была совершена масштабная кибератака — на сбой в работе сервиса жаловались жители России, США, Германии и других стран. Позже миллиардер уточнил, что атаку производили с украинских IP-адресов. Ответственность за нее взяла на себя пропалестинская хакерская группировка Dark Storm Team.

Фото на обложке: Jonathan Weiss / Shutterstock / FOTODOM

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