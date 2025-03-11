Трамп пообещал купить электромобиль Tesla после падения акций компании

Президент США Дональд Трамп пообещал купить электромобиль Tesla, чтобы поддержать Илона Маска. Накануне, 10 марта, акции его автоконцерна обвалились на 15%, что стало худшим днем для бумаг компании за последние пять лет, отмечает Bloomberg.

Протесты. Reuters пишет, что в США проходят протесты из-за деятельности Маска на посту главы Департамента эффективности госуправления (DOGE), который принимает участие в масштабных сокращениях федеральных госслужащих. Например, на прошлой неделе у дилерского центра Tesla в Портленде (штат Орегон) собрались около 350 демонстрантов.

Заявление президента США. Трамп встал на сторону Маска — на своей странице в соцсети Truth Social президент написал, что миллиардер выполняет «фантастическую работу». Политик также обвинил «радикальных левых» в незаконном сговоре и бойкоте Tesla. «Как бы там ни было, завтра утром я куплю новенькую Tesla в знак поддержки и доверия Илону Маску, по-настоящему великому американцу», — заявил Трамп.

Накануне акции Tesla упали на 15%, что сделало прошедший понедельник худшим днем для бумаг автопроизводителя с 2020 года, пишет Bloomberg. С начала 2025 года стоимость бумаг автоконцерна Маска обвалилась на 45%.

7 марта Трамп впервые ограничил полномочия Маска на посту главы DOGE. Американский президент на встрече с министрами заявил, что департамент может давать рекомендации, но не увольнять госслужащих в одностороннем порядке.

10 марта Маск рассказал, что на его соцсеть X была совершена масштабная кибератака — на сбой в работе сервиса жаловались жители России, США, Германии и других стран. Позже миллиардер уточнил, что атаку производили с украинских IP-адресов. Ответственность за нее взяла на себя пропалестинская хакерская группировка Dark Storm Team.

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