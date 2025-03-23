L'Oreal и Nivea призвали ЕС не включать пошлины на косметику в список контрмер против действий США

Косметические компании из Европы, включая таких гигантов как L'Oreal и Beiersdorf (бренды Nivea, Eucerin, Labello и др.) призвали регуляторов Евросоюза внимательно отнестись к включению ответных пошлин на косметическую продукцию в списки контрмер против введения пошлин со стороны США. Лидеры компаний сравнивают это со «стрельбой себе в ногу», потому что можно «больше потерять, чем выиграть», и просят не ставить на их продукты «красный флаг».

По мнению бизнесменов, пошлины могут стать поводом для сокращения экспорта косметики из Европы в США, что сильно ударит по рынку. Они уверены, что в «войну тарифов» допустимо включать лишь те товары, которые Европа потребляет, а не поставляет.

«Мы поднимем цены в США, если это необходимо, что нанесет вред потребителям в США и Канаде, а также нанесет вред нашей доле рынка... Так что оставьте нас вне [этой войны], наслаждайтесь тем, что мы приносим в экономику, и не разжигайте огонь там, где нет необходимости», — цитирует исполнительного директора Beiersdorf Винсента Уорнери Finantial Times.

Он сравнивает подобные действия со «стрельбой себе в ногу». И его поддерживает исполнительный директор L'Oreal Николя Иеронимус:

«Моя единственная просьба к людям, с которыми я встретился [в Брюсселе]: посмотрите на торговый баланс и не ставьте красный флаг на категорию, где мы можем больше потерять, чем выиграть».

История вопроса:

С 12 марта США ввели пошлины 25% на импорт стали и алюминия из ЕС.

На что Еврокомиссия пообещала применить контрмеры на €26 млрд с 13 апреля.

В феврале, когда угроза повышения пошлин со стороны США была лишь перспективой, Европа уже размышляла о возможном ответе. Тогда речь шла, например, про сою.

В ориентировочный список товаров, на которые распространятся ограничения по ввозу из США, вошли помимо косметики вошли сталь, алюминий, бриллианты, древесина, мотоциклы, газонокосилки, пылесосы, ковры, одежда, пиво, вина, бурбон, мясо, молочные продукты, фрукты, крупы, растительные масла, туалетная бумага и пр.

Ранее Financial Times также утверждала со ссылкой на экономиста Барри Эйхенгрика, что доллар может пострадать из-за санкционной политики президента США Дональда Трампа.

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