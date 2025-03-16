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В ЕЦБ сравнили политику Трампа с пандемией

Новости
Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос считает, что политика Дональда Трампа и его команды вносит в мировую экономику столько же неопределенности, сколько вносила пандемия коронавируса. К тому же новая американская администрация, по его словам, «не особо открыта к продолжению мультилатерализма».

В ЕЦБ сравнили политику Трампа с пандемией
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«Нам необходимо брать во внимание неопределенность текущей ситуации, которая даже выше, чем та, что была во время пандемии», — говорит он в интервью The Sunday Times.

Неопределенность, в частности, касается остро стоящего сейчас для Европы вопроса торговых пошлин, которые активно пытается внедрять команда Трампа. Это, по мнению спикера ЕЦБ, указывает на отход от упомянутого принципа мультилатерализма, то есть многостороннего сотрудничества.

Трамп начал с обсуждения пошлин на товары из Мексики и Канады, что вызвало резкую ответную реакцию. Ужесточили США политику пошлин и в отношении продукции из Китая. Крипторынок потерял свыше $2 млрд после введения Трампом импортных пошлин: общая капитализация сократилась на 8%.

Последним шагом стали пошлины на сталь и алюминий из Европы (25%), что и привело к комментариям Брюселя о схожести Трампа и пандемии в контексте влияния на экономическую неопределенность. Кроме того, Урсула фон дер Ляйен пообещала к 13 апреля принять ответные меры на €26 млрд («Это соответствует экономическому масштабу американских тарифов»).

Фото на обложке: Unsplash

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