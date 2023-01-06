Инвестиционные итоги — 2022: что произошло в прошлом году? Ключевые события

Взлёты и падения — частые и неизбежные явления для российского и мирового фондового рынка, однако 2022 год по уровню волатильности стал выдающимся. Артур Мейнхард, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle, вспомнил и проанализировал ключевые события, определившие тренды инвестиционной индустрии четырёх последних кварталов.

Потери российского фондового рынка в первом квартале 2022 года

Начало 2022 года войдёт в историю отечественной инвестиционной индустрии максимальным обвалом. Резкого падения индексов на фоне геополитического кризиса не удалось избежать даже на фоне рекордных показателей ведущих российских компаний.

Индекс Московской биржи рухнул на 55,6%, достигнув дна на отметки 1.684 пунктов. Индекс RTS показал аналогичную динамику, снизившись на 53,4% до 610,3 пунктов. 28 февраля 2022 года по требованию Банка России были приостановлены торги на фондовой секции Московской биржи на период с 1 по 5 марта включительно.

На фоне кризисных событий агентства S&P и Fitch понизили рейтинги субъектов РФ и отечественных компаний до «СС» и в конечном итоге отозвали их. Moody's скорректировал рейтинги 39 российских финансовых институтов, в том числе «Сбербанка России», «Газпромбанка», «Тинькофф Банка», до преддефолтного уровня «Ca».

Информационные агентства Bloomberg и Reuters приняли решение со 2 апреля отключить свои терминалы для рынков Российской Федерации и Беларуси.

Начало специальной военной операции спровоцировало ужесточение санкционной риторики и нарушение логистических цепочек доставок в Россию импорта. Это в свою очередь привело к панике среди населения. В результате из-под контроля вышла инфляция — в марте 2022 года коэффициент роста цен, по оценке Росстата, подскочил до 15,7% в годовом выражении, что стало максимумом с 2015 года.

Для стабилизации экономической ситуации Банк России был вынужден поднять ключевую ставку с 9,5% до 20%, по сути остановив процесс кредитования внутри страны. Такое ужесточение монетарной политики позволило поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания.

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Среди ключевых событий первого квартала 2022 года необходимо выделить решение президента Российской Федерации о переводе газовых контрактов «Газпрома» в рубли. Европейские импортёры оказались вынуждены покупать рублёвые активы на Московской бирже, а это было возможно только в обход санкционных ограничений, введённых самими странами ЕС.

Решение о переводе всех газовых контрактов в рубли позволило укрепить влияния российской финансовой системы в мире.

Итоги первого квартала 2022 года принесли отечественному фондовому рынку существенные потери. Индекс Московской биржи за три первых месяца уходящего года снизился на 28,6% до 2.703,5 пунктов. Долларовый индекс RTS также закрылся в красной зоне на отметке 1.021,3 пунктов, упав на 36% с начала квартала.

Манёвр Банка России. Начало трансформации экономики

Второй квартал 2022 года с точки зрения истории российского финансового рынка запомнился в первую очередь стабилизацией кредитно-денежной политики.

С 8 апреля по 10 июня Банк России снижал ключевую ставку несколько раз подряд до 9,5%. Предпосылками к смягчению стали замедление потребительской инфляции, существенное укрепление рубля, а также нивелирование части рисков, связанных с финансовой стабильностью.

Снижение ставки позволило повысить доступность кредитов, что в свою очередь поддержало деловую активность и послужило стимулом к началу восстановления экономики.

Вслед за ключевой ставкой коррекции подверглась доходность наиболее традиционного инструмента приумножения капитала — банковского депозита. Россияне обратились к более современным инвестиционным инструментам, прежде всего продуктам фондового рынка.

Так, по итогам июня 2022 года число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, превысило 20,4 млн. На тот момент им принадлежало в общей сложности 34,2 млн счетов.

Вторым по значимости событием за квартал явился технический дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро. Международные информагентства признали, что для России дефолт носил символический характер — он мало что значил для россиян.

Индекс Московской биржи по итогам второго квартала остановился на отметке 2.204,9 пунктов, показав снижение на 18,44%. Долларовый индекс RTS, напротив, благодаря существенному укреплению рубля показал рост на 31,7%. На конец июня он вышел к отметке 1.345,0 пунктов.

Дивидендные выплаты как признак стабилизации фондового рынка

В третьем квартале российский фондовый рынок продемонстрировал слабость из-за осложнения геополитической ситуации. Предпосылкой к отрицательной динамике стало объявление референдумов о вхождении четырёх новых областей в состав Российской Федерации, а также начало частичной мобилизации и повышение налогов на экспортёров.

С июля по сентябрь 2022 года индекс Московской биржи потерял 11,2%, остановившись на отметке 1.957,31 пунктов. Индекс RTS на фоне девальвации российского рубля показал более сильное снижение на 21,5% до 1.055,72 пунктов. Доходность десятилетних ОФЗ выросла с 9,0% годовых до 10,2%, что также оказало давление на рынки.

Ключевым корпоративным событием третьего квартала, которое смягчило падение индексов, стало решение акционеров Газпрома выплатить промежуточные дивиденды в размере 51,03 рублей на акцию. Отечественная энергетическая компания направила на дивиденды 1,21 трлн рублей. Это рекордный показатель за всю историю фондового рынка России.

Вслед за Газпромом вернуться к практике выплаты дивидендов решили Роснефть, Мосэнерго, ТГК-1, Татнефть, Новатэк, Русал, ТМК, Белуга и Самолёт.

Ещё одно важное для отечественного рынка событие — начало постепенного «выдавливания» неквалифицированных инвесторов с рынка ценных бумаг «недружественных» стран. Обозначенный курс был взят ради снижения рыночных рисков.

Несмотря на то, что нормативы Банка России предполагают поэтапное снижение доли обозначенных бумаг в портфелях инвесторов, российские брокеры, в частности, «Тинькофф», «Алор», БКС, ITI Capital, полностью запретили покупать неквалифицированным инвесторам иностранные бумаги, начиная уже с 1 октября 2022 года.

Тренды заключительного квартала, способные повлиять на 2023 год

Как определили эксперты PFL Advisors, крупнейшие российские компании в уходящем году направят на дивиденды суммарно 3,90 трлн руб. Обозначенная сумма складывается из выплаченных за 11 месяцев уходящего года средств на 2,80 трлн рублей и 1,10 трлн рублей, которые планировалось перечислить за декабрь.

Лишь выплаты акционерам четырёх крупных нефтяных компаний — Татнефти, Роснефти, Лукойла и Газпром нефти — могут составить превысить 900,00 млрд рублей. Капитал, который может выйти благодаря им на фондовый рынок, оценивается в 55,90-74,60 млрд рублей.

Ещё одно значимое для отечественного фондового рынка событие состоит в том, что Евросоюз рассматривает возможность разморозить денежные средства и активы, принадлежащие Национальному расчётному депозитарию (НРД). Разрыв отношений между НРД и держателями иностранной финансовой инфраструктуры, по подсчётам Банка России, привёл к блокировке активов 5 млн человек. В результате только на счетах Euroclear зависло более 72,00 млрд евро.

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В ноябре 2022 года Верхняя палата парламента РФ одобрила законопроект, предполагающий существенные налоговые льготы для владельцев акций и облигации российских компаний из высокотехнологичного сектора экономики. Преференциями смогут воспользоваться также владельцы инвестиционных паев, если они будут принадлежать владельцам более одного года или до погашения.

Правда, льгота касается лишь ценных бумаг организованного рынка. Нормы закона будут действовать в период 2023-2027 годов.

В течение октября и ноября 2022 года ключевые показатели российского фондового рынка находились в зелёной зоне. Так, индекс Московской биржи за октябрь прибавил 6,1%, закрыв торги на отметке 2.166,61 пунктов. Аналогичный результат показал долларовый индекс RTS, который за месяц прибавил 5,3%, закрывшись на отметке 1.111,68 пунктов.

В ноябре, несмотря на рост геополитической напряжённости из-за падения ракеты на территорию Польши, российские фондовые индексы закрылись в лёгком плюсе. Индекс IMOEX прибавил 0,4%, закрыв последний месяц осени на отметке 2.174,53 пунктов. Долларовый индекс RTS вкупе с незначительным укреплением рубля вырос на 1,2% до 1.125,14 пунктов.

2022 год стал крайне тяжёлым для российской инвестиционной индустрии, на фондовом рынке наблюдалась повышенная волатильность. Мы стали свидетелями серьёзной трансформации отечественной экономики и живём в период высокой турбулентности.

Российские компании, на мой взгляд, исторически были недооцененными по отношению к своим международным аналогам даже в периоды повсеместного бурного роста индексов. С падением фондового рынка РФ эта тенденция существенно возросла. Причем операционный бизнес основной части компании пострадал не в той мере, в какой казалось изначально.

Так, думаю, инвестор, изъявивший желание открывать позиции по российским компаниям, в средне- и долгосрочной перспективе получит точку входа, которая в рамках будущего возврата к дивидендным выплатам позволит ему окупить свои вложения. Ведь кризисы наряду с трудностями дают и возможности для выгодных приобретений.

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