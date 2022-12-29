В 2023 году компании смогут расплачиваться криптовалютой за параллельный импорт

Госдума в начале 2023 года рассматрит возможность принять законопроект о трансграничных платежах в криптовалютах. Весной-летом может появиться российская криптобиржа, чтобы оборот цифровых валют проходил через российскую инфраструктуру. Об этом «Известиям» сообщил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Сейчас документ находится на рассмотрении в Госдуме, по нему идут дискуссии. Основная критика заключается в том, что есть риск таким образом открыть канал неконтролируемого легального вывода капитала из РФ, — сказал Анатолий Аксаков.

Депутаты предлагают прописать дополнительные нормы, чтобы снять такую опасность. Эти поправки вполне можно внести ко второму чтению, уточнил чиновник.

По его словам, существуют риски, что, после легализации сделок с криптой, их могут попытаться ограничить санкциями. Однако цифровой рынок устроен так, что серьезно влиять на такие транзакции невозможно.

В конце ноября в Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинга и криптовалют, позднее его раскритиковало российское криптосообщество.

В октябре представитель Минфина Иван Чебесков указал на необходимость разрешить российскому бизнесу производить международные расчеты в криптовалюте. Вместе с тем он подчеркнул, что в стране должна быть создана своя надежная криптоинфраструктура.

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