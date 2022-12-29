В 2023 году компании смогут расплачиваться криптовалютой за параллельный импорт

Госдума в начале 2023 года рассматрит возможность принять законопроект о трансграничных платежах в криптовалютах. Весной-летом может появиться российская криптобиржа, чтобы оборот цифровых валют проходил через российскую инфраструктуру. Об этом «Известиям» сообщил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Сейчас документ находится на рассмотрении в Госдуме, по нему идут дискуссии. Основная критика заключается в том, что есть риск таким образом открыть канал неконтролируемого легального вывода капитала из РФ, — сказал Анатолий Аксаков.
Депутаты предлагают прописать дополнительные нормы, чтобы снять такую опасность. Эти поправки вполне можно внести ко второму чтению, уточнил чиновник.
По его словам, существуют риски, что, после легализации сделок с криптой, их могут попытаться ограничить санкциями. Однако цифровой рынок устроен так, что серьезно влиять на такие транзакции невозможно.
- В конце ноября в Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинга и криптовалют, позднее его раскритиковало российское криптосообщество.
- В октябре представитель Минфина Иван Чебесков указал на необходимость разрешить российскому бизнесу производить международные расчеты в криптовалюте. Вместе с тем он подчеркнул, что в стране должна быть создана своя надежная криптоинфраструктура.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Microsoft разрешила россиянам скачивать Windows, кешбэк за покупки через СБП: главное 28 декабря
- 2 Банки запустили кешбэк за покупки по СБП
- 3 Повышение тарифов на связь, рынок смартфонов снизился впервые за семь лет: главное 27 декабря
- 4 Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить
- 5 Налоговая «просит» предоставить документы и информацию о вашей компании. Что необходимо знать
ВОЗМОЖНОСТИ
30 декабря 2022
31 декабря 2022
31 декабря 2022