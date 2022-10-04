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Минфин намерен разрешить любым отраслям бизнеса международные расчеты в криптовалютах

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков сообщил о планах ведомства разрешить любым отраслям бизнеса международные расчеты в криптовалютах. Об этом он заявил в интервью телеканалу RTVI.

Минфин намерен разрешить любым отраслям бизнеса международные расчеты в криптовалютах

Сейчас криптовалюта используется в небольших сделках и вне правового поля. Ведомство намерено разрешить международные расчеты в криптовалютах для любых отраслей без ограничений.

Однако России необходима своя криптоинфраструктура, чтобы защитить интересы граждан и контролировать легальность использования цифровой валюты.

При этом, по словам представителя министерства, прежние схемы платежей, например, через систему передачи финансовых сообщений SWIFT, очень устарели. Поэтому необходимо использовать альтернативы — в национальных валютах, криптовалютах, стейлбкоинах, цифровых финансовых активах (ЦФА), путем бартерных сделок и даже наличными.

Иван Чебесков поспешил добавить, что единый вариант сложно будет создать. Бизнесу стоит попробовать несколько способов расчетов и затем приходить к регулятору и гооврить, что нужно настроить.

Евросоюз может ужесточить ограничения на операции с криптовалютой для россиян в рамках очередного пакета санкций. Такие меры планируется принять в качестве реакции на референдумы о присоединении к России ЛНР, ДНР и занятых российскими властями территорий Запорожской и Херсонской областей Украины. 

В апреле ЕС ввел запрет на транзакции с криптокошельками на сумму свыше €10 тысяч для граждан РФ. По словам собеседника издания, предыдущее ограничение будет отменено. Если новые предполагаемые санкции вступят в силу, россияне, вероятно, не смогут хранить какие-либо активы в криптокошельках Евросоюза, добавил источник.

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Фото на обложке: Unsplash

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