Евросоюз рассматривает полный запрет операций с криптовалютой россиянам

Евросоюз может ужесточить ограничения на операции с криптовалютой для россиян в рамках очередного пакета санкций, пишет CoinDesk со ссылкой на источники

Такие меры планируется принять в качестве реакции на референдумы о присоединении к России ЛНР, ДНР и занятых российскими властями территорий Запорожской и Херсонской областей Украины.

В апреле ЕС ввел запрет на транзакции с криптокошельками на сумму свыше €10 тысяч для граждан РФ. По словам собеседника издания, предыдущее ограничение будет отменено. Если новые предполагаемые санкции вступят в силу, россияне, вероятно, не смогут хранить какие-либо активы в криптокошельках Евросоюза, добавил источник.

Расширенный пакет ограничений Евросоюза и США также может затронуть платежную систему «Мир» и ключевые структуры Мосбиржи.

Фото на обложке: Unsplash