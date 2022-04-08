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Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Евросоюз утвердил пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России из-за продолжающейся военной спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России

«Совет принял сегодня решение ввести пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что согласованный пакет включает в себя ряд мер, направленных на усиление давления на российское правительство и экономику, а также «на ограничение ресурсов Кремля для агрессии».

Пятый пакет санкций включает в себя:

  • Запрет на импорт угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС из России начиная с августа 2022 года. Импорт угля в ЕС в настоящее время составляет €8 млрд в год.
  • Запрет на предоставление доступа в порты ЕС судам, зарегистрированным под флагом России. Исключения предоставляются в отношении сельскохозяйственных и продовольственных товаров, гуманитарной помощи и энергии.
  • Запрет на транспортирровку (в том числе транзитом) автотранспортом российским и белорусским компаниям в пределах ЕС. Исключения предоставляются для ряда товаров, таких как фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и продовольственные товары, включая пшеницу, а также для автомобильного транспорта в гуманитарных целях.
  • Запреты на экспорт в РФ авиатоплива, квантовых компьютеров, полупроводников, электроники, программного обеспечения и транспортного оборудования. А также запрет на импорт древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и спиртных напитков. Согласованные запреты на экспорт и импорт составляют всего €10 млрд и €5,5 млрд соответственно.
  • Ряд экономических мер, направленных на усиление существующих мер, таких как общий запрет на участие российских компаний в госзакупках в государствах-членах ЕС, исключение любой финансовой поддержки российских госорганов. Расширенный запрет на транзакции с криптокошельками, запрет на продажу банкнот и ценных бумаг, номинированных в любых официальных валютах государств-членов ЕС, в Россию и Беларусь или любому физическому или юридическому лицу или организации в России и Беларуси,.

Кроме того, совет постановил ввести санкции против компаний, чьи продукты или технологии сыграли роль в спецоперации, ключевых олигархов и бизнесменов, высокопоставленных кремлевских чиновников, «сторонников дезинформации и манипулирования информацией, систематически распространяющих кремлевскую версию агрессии России», а также членов семей уже попавших под санкции лиц, чтобы убедиться, что санкции не будут обойдены.

Имена лиц и названия компаний будут представлены позже.

Кроме того, ЕС вводит полный запрет на операции для четырех «ключевых российских банка», на долю которых приходится 23% рыночной доли российского банковского сектора. «После отключения от SWIFT активы этих банков будут заморожены, тем самым они будут полностью отрезаны от рынков ЕС», — отмечается в заявлении. Названия банков в сообщении не приводятся.

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Число санкций против России превзошло все ограничения, вводимые когда-либо против любой другой страны, сообщил 7 апреля 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, всего против России ввели более 6 тыс. санкций.

Фото на обложке: Alexandros Michailidis / Shutterstock

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