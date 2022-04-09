Пятый пакет санкций ЕС против России вступил в силу

Европейский союз опубликовал содержание пятого пакета санкций в отношении России. Новые ограничения в отношении российских граждан и структур вступили в силу.
Документ опубликован в официальном журнале ЕС. В санкционный список вошли 217 физлиц, в числе которых:
- глава Сбербанка Герман Греф;
- Олег Дерипаска;
- Игорь и Борис Ротенберги;
- Саид Керимов, сын миллиардера Сулеймана Керимова;
- гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов;
- глава маркетплейса Ozon Александр Шульгин.
Санкции также были введены против руководителей некоторых российских СМИ. В список вошли:
- гендиректор ВГТРК Олег Добродеев;
- гендиректор ТАСС Сергей Михайлов;
- президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов;
- гендиректор и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин;
- главред «Московского комсомольца» Павел Гусев;
- главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Фигурантам списка запрещены поездки в страны ЕС, их имущество на территории союза заморожено.
Новые ограничения коснулись банков ВТБ, «Новикомбанк», «Совкомбанк», «Открытие», концерна «Калашников», холдинга Дерипаски «Русские машины», а также других машиностроительных, транспортных, судостроительных и военно-промышленных компаний.
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