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Пятый пакет санкций ЕС против России вступил в силу

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Европейский союз опубликовал содержание пятого пакета санкций в отношении России. Новые ограничения в отношении российских граждан и структур вступили в силу.

Пятый пакет санкций ЕС против России вступил в силу

Документ опубликован в официальном журнале ЕС. В санкционный список вошли 217 физлиц, в числе которых:

  • глава Сбербанка Герман Греф;
  • Олег Дерипаска;
  • Игорь и Борис Ротенберги;
  • Саид Керимов, сын миллиардера Сулеймана Керимова;
  • гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов;
  • глава маркетплейса Ozon Александр Шульгин.

Санкции также были введены против руководителей некоторых российских СМИ. В список вошли:

  • гендиректор ВГТРК Олег Добродеев;
  • гендиректор ТАСС Сергей Михайлов;
  • президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов;
  • гендиректор и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин;
  • главред «Московского комсомольца» Павел Гусев;
  • главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Фигурантам списка запрещены поездки в страны ЕС, их имущество на территории союза заморожено.

Новые ограничения коснулись банков ВТБ, «Новикомбанк», «Совкомбанк», «Открытие», концерна «Калашников», холдинга Дерипаски «Русские машины», а также других машиностроительных, транспортных, судостроительных и военно-промышленных компаний.

Фото: Unsplash

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