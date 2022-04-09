Пятый пакет санкций ЕС против России вступил в силу

Европейский союз опубликовал содержание пятого пакета санкций в отношении России. Новые ограничения в отношении российских граждан и структур вступили в силу.

Документ опубликован в официальном журнале ЕС. В санкционный список вошли 217 физлиц, в числе которых:

глава Сбербанка Герман Греф;

Олег Дерипаска;

Игорь и Борис Ротенберги;

Саид Керимов, сын миллиардера Сулеймана Керимова;

гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов;

глава маркетплейса Ozon Александр Шульгин.

Санкции также были введены против руководителей некоторых российских СМИ. В список вошли:

гендиректор ВГТРК Олег Добродеев;

гендиректор ТАСС Сергей Михайлов;

президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов;

гендиректор и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин;

главред «Московского комсомольца» Павел Гусев;

главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Фигурантам списка запрещены поездки в страны ЕС, их имущество на территории союза заморожено.

Новые ограничения коснулись банков ВТБ, «Новикомбанк», «Совкомбанк», «Открытие», концерна «Калашников», холдинга Дерипаски «Русские машины», а также других машиностроительных, транспортных, судостроительных и военно-промышленных компаний.

Фото: Unsplash