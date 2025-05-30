«Для McDonald’s возвращение в Россию будет шоком, но он должен вернуться» — основатель «Теремка»

По словам Гончарова, у двух сетей есть твердые договоренности на выкуп, «но это будет очень дорого стоить».

«Цена выкупа определяется показателями, которые у "Вкусно — и точки" очень хорошие. Поэтому, чтобы вернуться в Россию, McDonald’s придется отдать колоссальные деньги. Для них это будет шоком. Тем не менее они, конечно, должны вернуться. А потребитель их с радостью примет так же, как и другие бренды», — считает Гончаров.

Бывший франчайзи McDonald’s Александр Говор получил российские рестораны «Макдоналдс» и отрыл в них «Вкусно — и точка» в 2022 году. Американская компания покинула РФ из-за санкций. Официально сеть принадлежит Александру Говору, еще одним владельцем может быть сенатор Арсен Каноков, писало The Times of Israel. По версии издания, Говор может быть представителем другого предпринимателя. Сам Говор сообщал «РИА Новости», что заплатил за актив «символическую цену».

Чистая прибыль ООО «Система ПБО» (бывшее ООО «Макдональдс», операционная структура сети «Вкусно — и точка») за 2024 год выросла почти на 20%, до 17 млрд рублей, выручка стала больше также на 20% и достигла 187,4 млрд рублей. Владельцы «Система ПБО» получили 1,07 млрд рублей дивидендов в 2024 году в результате распределения прибыли, накопленной к концу 2022 году.

Гончаров добавил, что «Вкусно — и точка» очень хорошо начали работать и нет никаких предпосылок к тому, чтобы они ухудшили бизнес.

«Оказалось, на новый бренд можно перейти очень быстро. А все говорили, что "это десятилетиями, годами выстраивается". Но для меня осталось загадкой, почему топ-менеджеры крупных корпораций не создают российский аналог "Вкусно — и точки", Rostic’s или "Бургер Кинга"? Найти инвестора для них не проблема, механику работы они знают. Это достаточно быстро можно было сделать. Хоть кто-нибудь должен был рискнуть», — заключил предприниматель.

Роспатент в январе получил более 30 заявок от американской сети ресторанов быстрого питания McDonald's на регистрацию торговых марок в России на русском и английском языках. Заявки были поданы в конце прошлого года, в марте 2025 года компания оплатила пошлины. По некоторым заявкам Роспатент уже запустил процедуру рассмотрения, писал Русбейс.

В частности, регистрируются названия «Макдоналдс» (McDonald's), «Макдак» (McDuck), «Макдоналдлэнд» (MacDonaldland), «Макавто» (Mcauto), «Макдоставка» (McDelivery), а также «Гамбгурглар», «МакКиоск», «МакКафе» в различных вариантах.

Также «Макдоналдс» регистрирует в Роспатенте наименования блюд и наборов «Mроял де люкс», «МакФреш», McCrispy, Happy Meal, Mc Combo, Big Mac, «Филе о фиш», McFlurry, «Биг Брекфаст Ролл», «Роял Чизбургер», MCMUFFIN, «Биг Тэйсти», «Макчикен» и другие.

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