Минпромторг заявил о блокировке США купленных Россией авиазапчастей на $500 млн
Власти США удерживают закупленные Россией авиазапчасти на сумму $500 млн, сообщил «Известиям» министр промышленности и торговли Антон Алиханов. По его словам, Москва заинтересована в разблокировке поставок этих запчастей.
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Алиханов добавил, что Москва также приветствует признание проведенных российскими компаниями ремонтных работ с самолетами Airbus и Boeing в условиях санкций без соответствующей верификации лицензии от иностранных производителей.
В американских Минторге и Минфине на запрос газеты не ответили.
Что говорят эксперты? Основатель сервиса безопасности полетов и сертификации Runavia Андрей Патраков отметил, что для российской авиации критически важны компоненты авионики, ремонтируемые в основном изготовителем, например, системы TCAS от Honeywell. Также востребованы тормозные диски, шины и запчасти для двигателей, добавил он.
Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров предположил, что правительство США может удерживать и оборудование, включая высокоточные станки стоимостью $10–30 млн.
- В начале марта Торговая палата США в России (AmCham Russia) предложила снять санкции с авиации. Президент и исполнительный директор организации Роберт Эйджи заявил, что нужно разрешить поставки авиазапчастей и техническое обслуживание самолетов. По его словам, это не столько пожелание бизнеса, сколько гуманитарная необходимость, так как от таких ограничений «прежде всего страдают обычные граждане».
Фото на обложке: supakitswn / Shutterstock / FOTODOM
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