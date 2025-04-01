Минпромторг заявил о блокировке США купленных Россией авиазапчастей на $500 млн

Власти США удерживают закупленные Россией авиазапчасти на сумму $500 млн, сообщил «Известиям» министр промышленности и торговли Антон Алиханов. По его словам, Москва заинтересована в разблокировке поставок этих запчастей.

Алиханов добавил, что Москва также приветствует признание проведенных российскими компаниями ремонтных работ с самолетами Airbus и Boeing в условиях санкций без соответствующей верификации лицензии от иностранных производителей.

В американских Минторге и Минфине на запрос газеты не ответили.

Что говорят эксперты? Основатель сервиса безопасности полетов и сертификации Runavia Андрей Патраков отметил, что для российской авиации критически важны компоненты авионики, ремонтируемые в основном изготовителем, например, системы TCAS от Honeywell. Также востребованы тормозные диски, шины и запчасти для двигателей, добавил он.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров предположил, что правительство США может удерживать и оборудование, включая высокоточные станки стоимостью $10–30 млн.

В начале марта Торговая палата США в России (AmCham Russia) предложила снять санкции с авиации. Президент и исполнительный директор организации Роберт Эйджи заявил, что нужно разрешить поставки авиазапчастей и техническое обслуживание самолетов. По его словам, это не столько пожелание бизнеса, сколько гуманитарная необходимость, так как от таких ограничений «прежде всего страдают обычные граждане».

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