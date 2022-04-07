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Мишустин сообщил, что против России ввели более 6 тысяч санкций

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Число ограничений против России превосходит все ограничения, вводимые когда-либо против любой другой страны, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2021 год.

Мишустин сообщил, что против России ввели более 6 тысяч санкций

Всего, по его словам, действует более 6 тыс. санкций. Несмотря на то, что они вводились против персоналий и отдельных секторов, в конечном счете они направлены против всех граждан

«Бывшие партнеры прямо соревновались, кто быстрее примет ограничительные меры. Выпускали их практически ежедневно. Целью было создание паники и нанесение удара по каждому человеку», — считает Мишустин.

  • После начала военной спецоперации на Украине Запад принял решение о заморозке активов Банка России в иностранной валюте. Об этом объявили власти США, Европы, Японии и Великобритании. По последним данным, международные резервы Банка России составляли $600 млрд. Объем государственного внешнего долга на 1 марта составлял $58,5 млрд, в том числе $17,7 млрд — по госгарантиям России в иностранной валюте.
  • Другой блок санкций был направлен непосредственно против финансового сектора. США совокупно внесли в черный список более половины банковского сектора России. Последними в SDN–лист попали крупнейший российский банк Сбербанк, а вместе с ним и крупнейший частный «Альфа-Банк».

Фото на обложке: Сайт правительства РФ

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