Число ограничений против России превосходит все ограничения, вводимые когда-либо против любой другой страны, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2021 год.

Мишустин сообщил, что против России ввели более 6 тысяч санкций