Хакасию признали самым дешевым регионом России для майнинга криптовалют
Хакасия является самым дешевым регионом для майнинга криптовалют, Из исследования рейтингового агентства АКРА следует, что стоимость майнинга в объемах, не требующих внесения в реестр, в регионе не превышает 162 тыс. рублей в год. Для майнинга с регистрацией в реестре стоимость содержания от трех до 12 машин составит чуть более 1,3 млн рублей в год, пишет Forbes.
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В числе других регионов с низкими затратами на майнинг в квартирах с электроплитой оказались Мурманская область (234 тыс. рублей), Башкирия (265 тыс. рублей), Челябинская область (266 тыс. рублей) и Чувашия (267 тыс. рублей). Для квартир с электроотоплением, кроме Хакасии, в пятерку вошли Тюменская (211 тыс. рублей), Мурманская (218 тыс. рублей), Оренбургская (247 тыс. рублей) области и республика Тыва (258 тыс. рублей).
С учетом ограничений на потребление электроэнергии, содержание цифровых ферм с более чем 12 майнинг-машинами в Красноярском крае окажется экономичнее всего.
С августа 2024 года в России легализован майнинг, предоставляющий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям право добывать криптовалюту при условии регистрации в специальном реестре. Обычные граждане могут заниматься майнингом без регистрации, если не превышают лимиты энергопотребления в 6000 кВт·ч в месяц.
- В конце прошлого года Кабмин утвердил перечень регионов, где с 1 января 2025 года по 15 марта 2031 года будет введен запрет на добычу криптовалют. Запрет на «осуществление майнинга цифровой валюты, в том числе участие в майнинг-пуле» вводится в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Фото на обложке: Ann Kapustina / Shutterstock / FOTODOM
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