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Хакасию признали самым дешевым регионом России для майнинга криптовалют

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Хакасия является самым дешевым регионом для майнинга криптовалют, Из исследования рейтингового агентства АКРА следует, что стоимость майнинга в объемах, не требующих внесения в реестр, в регионе не превышает 162 тыс. рублей в год. Для майнинга с регистрацией в реестре стоимость содержания от трех до 12 машин составит чуть более 1,3 млн рублей в год, пишет Forbes.

Хакасию признали самым дешевым регионом России для майнинга криптовалют
  1. Новости

В числе других регионов с низкими затратами на майнинг в квартирах с электроплитой оказались Мурманская область (234 тыс. рублей), Башкирия (265 тыс. рублей), Челябинская область (266 тыс. рублей) и Чувашия (267 тыс. рублей). Для квартир с электроотоплением, кроме Хакасии, в пятерку вошли Тюменская (211 тыс. рублей), Мурманская (218 тыс. рублей), Оренбургская (247 тыс. рублей) области и республика Тыва (258 тыс. рублей).

С учетом ограничений на потребление электроэнергии, содержание цифровых ферм с более чем 12 майнинг-машинами в Красноярском крае окажется экономичнее всего.

С августа 2024 года в России легализован майнинг, предоставляющий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям право добывать криптовалюту при условии регистрации в специальном реестре. Обычные граждане могут заниматься майнингом без регистрации, если не превышают лимиты энергопотребления в 6000 кВт·ч в месяц.

  • В конце прошлого года Кабмин утвердил перечень регионов, где с 1 января 2025 года по 15 марта 2031 года будет введен запрет на добычу криптовалют. Запрет на «осуществление майнинга цифровой валюты, в том числе участие в майнинг-пуле» вводится в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Фото на обложке: Ann Kapustina / Shutterstock / FOTODOM

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