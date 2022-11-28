Российское криптосообщество раскритиковало законопроект о майнинге

Российская ассоциация криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна отправила письмо в Госдуму с критикой законопроекта о майнинге. ЦБ не может выступать регулятором в этом вопросе, а также стоит разрешить оборот криптовалюты и ее рекламу, считают в криптосообществе.

Ассоциация направила письмо 25 ноября в Госдуму главе комитета по финансовому рынку Анатолию Аксакову (фракция «Справедливая Россия – За правду»), члену комитета по информационной политике, технологиям и связи Антону Ткачеву («Новые люди») и заместителю председателя Госдумы Алексею Гордееву («Единая Россия»). Документ есть у «Ведомостей».

В сентябре группа депутатов внесла поправки в закон о цифровых финансовых активах — законопроект описывает регулирование майнинга в России. В документе дается определение этому виду деятельности, майнинг-пулу (добыча криптовалюты несколькими майнерами), вводится запрет рекламы и предложения криптовалют, а также услуг по их выпуску в России.

Требования к майнерам и пулам будет устанавливать правительство по согласованию с Центробанком, следует из проекта. Контролировать эту деятельность будет орган, уполномоченный кабмином.

Продавать добытую цифровую валюту можно будет в основном на зарубежных площадках, а на российских – только в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Майнеры обязаны будут отчитываться о добытой криптовалюте в порядке и сроки, установленные налоговым законодательством.

Минфин с начала 2022 года работал над законопроектом, который должен был легализовать рынок криптовалют в России и установить правила их оборота, круг участников и узаконить существование бирж и обменников. Версию министерства в ассоциации считают более прогрессивной, следует из письма. Однако законопроект так и внесли в Госдуму.

В ассоциации уверены, что необходимости в излишнем регулировании майнинга нет. Достаточно будет разъяснений компетентных органов: Минэкономразвития в отношении ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) и Минфина по заполнению деклараций в отношении дохода и прибыли от майнинга. «Дополнительные искусственные нормы, не отражающие сути регулируемых процессов, не помогут развитию бизнеса», – говорится в письме.

Кроме того, в криптосообществе считают, что Банк России не может вступать регулятором майнинга. Также стоит разрешить оборот криптовалюты и ее рекламу под контролем ЦБ и Росфинмониторинга. Сейчас против этого выступает Центробанк. Запрет на распространение рекламы криптовалюты, по мнению авторов письма, является прямым нарушением конституционных прав граждан. Ассоциация поддержала создание ЭПР и инфраструктуры для оборота криптовалют.

Ранее представитель ведомства Иван Чебесков указал на необходимость разрешить российскому бизнесу производить международные расчеты в криптовалюте. Вместе с тем он подчеркнул, что в стране должна быть создана своя надежная криптоинфраструктура.

Американская корпорация Google заключила в октябре партнерство с Coinbase, чтобы внедрить прием платежей в криптовалюте. Оплачивать облачные сервисы компании новым способом можно будет с начала 2023 года.

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