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Google начнет принимать к оплате криптовалюту

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Google начнет принимать к оплате криптовалюту. Для этого корпорация заключила партнерство с Coinbase. Виртуальными деньгами можно будет рассчитаться за облачные сервисы компании.

Google начнет принимать к оплате криптовалюту

Криптовалюту начнут принимать к оплате в начале 2023 года, сообщает CNBC. Речь идет о десяти валютах, в частности bitcoin, bitcoin cash, ethereum, litecoin, dogecoin. Ей можно будет рассчитаться за облачные сервисы Google. Доступ к новому способу оплаты получат ограниченное число клиентов, но со временем их круг расширят.

Google заключила партнерство с криптобиржей Coinbase. Корпорация планирует использовать сервис биржи для хранения криптовалюты и проведения сделок, а биржа – пользоваться облачной инфраструктурой Google для хранения данных. Coinbase будет получать процент от криптовалютных платежей за сервисы Google.

Фото на обложке: Rcc_Btn / Shutterstock

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