Google начнет принимать к оплате криптовалюту. Для этого корпорация заключила партнерство с Coinbase. Виртуальными деньгами можно будет рассчитаться за облачные сервисы компании.
Криптовалюту начнут принимать к оплате в начале 2023 года, сообщает CNBC. Речь идет о десяти валютах, в частности bitcoin, bitcoin cash, ethereum, litecoin, dogecoin. Ей можно будет рассчитаться за облачные сервисы Google. Доступ к новому способу оплаты получат ограниченное число клиентов, но со временем их круг расширят.
Google заключила партнерство с криптобиржей Coinbase. Корпорация планирует использовать сервис биржи для хранения криптовалюты и проведения сделок, а биржа – пользоваться облачной инфраструктурой Google для хранения данных. Coinbase будет получать процент от криптовалютных платежей за сервисы Google.
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