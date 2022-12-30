Топ-7 бизнес-книг 2022 года. Выбор экс-CEO книжного издательства

В многообразии деловых новинок разобрался Артем Степанов, эксперт с 17-летним стажем на книжном рынке, экс-СЕО издательства «МИФ» и автора проекта CEO Readz . Он выбрал семь лучших по его мнению бизнес-книг года.

Каждый год на русском языке издается несколько сотен бизнес-книг, и 2022-й не стал исключением. Несмотря на ситуацию в мире, радикальных изменений на рынке деловой литературы не произошло. Вопросы управления и лидерства как нельзя актуальны на фоне тектонических сдвигов в политике и экономике.

Задача этой подборки — выделить набор ключевых авторов и тематик, на которые стоит обратить внимание. В предложенных книгах затрагиваются все актуальные на сегодняшний день темы: от геополитики, экономики и технологий до значения культуры и способности лидеров меняться и работать над собой.

7. «Себе нужно верить», Индра Нуйи

Уже много лет Индра Нуйи входит одновременно в различные списки самых влиятельных бизнес-лидеров и женщин мира. Такое соседство неслучайно.

Во-первых, Нуйи — выдающийся стратег и генеральный директор, которая добилась для PepsiCo кратного роста во времена быстрой смены потребительских предпочтений (она ратовала за переход к более здоровым продуктам и рецептурам).

Во-вторых, Индра — одна из первых женщин в мире, получивших лучшее бизнес-образование сначала в Индии, потом в США, и сделавшая головокружительную карьеру в традиционно мужской индустрии.

Главная тема книги, безусловно, тема семьи. Как сочетать семейные ценности с необходимостью работать полный день? Где граница между здоровым стремлением к самореализации и трудоголизмом? Как государству и бизнесу построить новую «инфраструктуру заботы», от которой во многом зависит будущий экономический рост?

Об этом и многом другом Индра Нуйи рассказывает так, будто вы сидите с ней на кухне за чашкой пряного чая.

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6. «Стратегия процветания», Рон Аднер

Название этой книги не должно сбить вас с толку. Это не очередной труд о том, как разбогатеть, работая по 4 часа в неделю. Это на редкость глубокая бизнес-книга о стратегии. Ее автор — профессор ведущих мировых бизнес-школ INSEAD и Tuck, который семь раз становился лучшим преподавателем по результатам голосования студентов.

Такие гуру менеджмента как Клейтон Кристенсен («Дилемма инноватора») и Джим Коллинз («От хорошего к великому») называют Рона Аднера одним из ведущих стратегических умов 21-го века. Этого вполне достаточно, чтобы книга оказалась на столах руководителей ведущих мировых компаний.

Тема многолетних исследований Аднера — экосистемы. В книге подробно разбираются концепции, инструменты и подходы, необходимые как для защиты от угроз со стороны доминирующих экосистем, так и для перехода в нападение.

Как говорит сам автор: «Эта книга — не очередной призыв к пробуждению. Современные лидеры и без того бодрствуют, можно даже сказать, страдают от бессонницы. Но во многих случаях их бодрствование лишь усугубляет неразбериху, а не помогает прояснить ситуацию».

5. «Тандемократия: Искусство «рулить» вдвоем», Виктория Михайлова, Гор Нахапетян

Это одна из редких книг, которые подвергают сомнению основу основ современного менеджмента — идею о сильном лидере, ведущем всех за собой. Конечно, много написано о командах. Но крайне мало о партнерстве лидеров.

Часто бывает так, что работают двое, и авторы описывают все плюсы и нюансы тандемного подхода. Это очень важно именно сегодня, потому что в ситуации большой неопределенности, в которой мы живем и будем жить, две головы всегда лучше, чем одна. Качество принятия решений всегда повышается. Два человека гораздо более эмоционально устойчивы, чем один.

4. «Умение предвидеть», Роберт Айгер

В 2005 году Роберт Айгер в качестве CEO унаследовал компанию, которая перестала выпускать хиты. За 10 лет после триумфального «Короля льва» Disney не родил ни одного блокбастера, тогда как молодая Pixar била все возможные кассовые рекорды и почти ежегодно получала «Оскар». По сути перед Бобом Айгером стояла задача перезапустить огромную корпорацию, отряхнуть ее от нафталина и сделать по-настоящему современной.

«Перемотаем» на 2020-й год. The Walt Disney Company — крупнейшая и наиболее успешная медиакомпания планеты. В портфеле брендов компании сегодня не только классические персонажи Диснея, а еще и герои Pixar, мультивселенная Marvel, весь мир «Звездных войн» и легендарная кинокомпания 20th Century. И что важно: сегодня Disney еще и технологический лидер, успешно конкурирующий на рынке стримингов с Netflix.

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«Манифест лонгтермистов» — как развивать технологии и жить, чтобы открывать галактики и решать глобальные проблемы

В своей книге Айгер описывает путь, который привел к столь поразительной трансформации столпа американской культуры. Как удалось убедить Стива Джобса продать Pixar, когда было с десяток аргументов против? Как из странной сделки по покупке издательства комиксов выросла самая кассовая франшиза десятилетия? Как выстроить отношения с Джорджем Лукасом?

А уж услышать эти истории от непосредственного участника событий дорогого стоит.

3. «Культурные коды экономики», Александр Аузан

У Александра Аузана впечатляющий бэкграунд. Он — доктор экономических наук, а также декан экономического факультета МГУ. При таких регалиях резонно ожидать от автора увесистого и объемного научного тома. Однако дело обстоит с точностью до наоборот. Аузан пишет редко и очень кратко. Его талант безусловно лежит не только в области экономики, но и в умении четко и ясно объяснять сложные идеи.

Новая книга — о связях между культурой и экономикой. Почему некоторые нации маскулинные, а другие феминные, зачем доверять друг другу и где России искать свое экономическое чудо? На все эти вопросы автор предлагает на мой взгляд убедительные и хорошо аргументированные ответы, которые можно считать готовым руководством к действию.

Как и первую книгу автора «Экономика всего», вышедшую без малого 10 лет назад, новинку можно рекомендовать абсолютно каждому, кто заинтересован в понимании современной экономики. Вложения времени на прочтения окупятся многократно.

2. «ИИ-2041. Десять образов нашего будущего», Кай-Фу Ли, Чэнь Цюфань

Кай-Фу Ли, в прошлом занимавший высокие посты в Apple, Microsoft и Google, а ныне венчурный инвестор и один из главных визионеров искусственного интеллекта, в своей первой книге «Сверхдержавы искусственного интеллекта» рассказывал, почему и как ИИ станет главным определяющим событием XXI века.

В своей новой работе Кай-Фу Ли объединился со знаменитым китайским писателем-фантастом Чэнь Цюфанем, чтобы показать наш мир в 2041 году и то, как он будет выглядеть в деталях. В десяти коротких рассказах авторы знакомят нас с новыми реалиями 2041 года. Книга будет полезна всем, кто хочет выйти за рамки текущих представлений и заглянуть за горизонт нынешних событий.

1. «Принципы изменения мирового порядка», Рэй Далио

Миллиардер и легендарный инвестор делится результатами своих масштабных исследований. Книга посвящена тектоническим сдвигам в геополитике.

Трудно недооценить тот масштаб и ту глубину следований, которые провели Рэй Далио со своей командой. Они исследовали более 500 лет мировой истории и проанализировали все крупнейшие империи, которые были за это время, и, главное, выявили большие циклы взлетов и падений, а также их причины (спойлер: чаще всего они одинаковые).

Далио предсказывает, что будет, и говорит о начале перехода от старого мирового порядка, во главе с США, к новому. Автор описывает, как это произойдет, вплоть до деталей. Он указывает, что может способствовать установлению нового мирового порядка и что может этому помешать.

Фото на обложке: Shutterstock / Augustino

Иллюстрации предоставлены автором.