Фермерским хозяйствам Москвы и области откроют маркетплейс для сбыта товаров

В апреле в Москве и Подмосковье заработает B2B-маркетплейс «Поставка.рф» с собственным распределительным центром, который объединит фермерские хозяйства с локальным бизнесом. Об этом RB.RU сообщил представитель проекта.

Платформа позволит выйти на рынок даже небольшим фермерским хозяйствам, а клиенты смогут оформить единый заказ от разных поставщиков.

«С помощью маркетплейса возможность работать напрямую с ресторанами, отелями, ритейлом и другими сегментами бизнеса получают даже небольшие или совсем новые фермерские хозяйства и малые производства. Основной предпосылкой для создания маркетплейса стал план развития национальной пищевой промышленности с 2012 до 2030 года включительно и курс на импортозамещение», — заявила СЕО проекта Ирина Цеплинская.

«Поставка.рф» будет работать при информационной поддержке Торгово-промышленной палаты Московской области.

Пилот проекта стартует в апреле 2022 года, ключевая задача на старте — онбординг местных поставщиков, производителей и фермеров. Задача поставщика —предоставлять товар и актуализировать цены, со стороны сервиса — поддержка упаковки бренда, презентация продукции перед покупателем, а также все IT-инструменты для аналитики и электронного документооборота.

Логистическая экосистема маркетплейса будет представлена распределительными центрами и автопарком мультитемпературных фургонов. На период пилотного запуска доставка будет осуществляться в Москву, Митино, Куркино, Красногорск, Истру, Одинцово, Солнечногорск, Зеленоград и Химки, с дальнейшим расширением на всю Московскую область.

Скриншот с сайта «Поставка.РФ»

Пока поставщик сможет доставлять продукцию собственными силами в первый распределительный центр в Красногорске — там будет проходить двойной контроль качества и веса продукции. В дальнейшем доставку от фермы до склада маркетплейс будет осуществлять своими силами.

Единая комиссия поставщика на старте составит 5%. Покупатель получит доставку на следующий день. Для него она будет бесплатна при сумме заказа от 7 тыс. рублей.

Второй этап запуска маркетплейса, на котором появится возможность делать автоматизированные закупки у разных локальных поставщиков, запланирован на начало лета.

На разработку и внедрение маркетплейса были привлечены частные инвестиции. «Поставка.РФ» планирует организовывать спецпроекты с федеральным ритейлом, а также держать курс на zero waste, в том числе взять на себя переработку.

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