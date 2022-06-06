Российские фермеры смогут встать на полки «Азбуки вкуса» в два раза быстрее

«Азбука вкуса» запустила кабинет фермера — он станет частью фермерской платформы и позволит малым поставщикам, фермерам и ремесленникам быстрее встать со своей продукцией на полки сети. Ритейлер рассчитывает уложиться с подписанием договора и выходом на полку за один месяц — ранее этот процесс занимал в два раза больше времени.

Потенциальный поставщик может подать заявку на создание личного кабинета, она будет автоматически направлена коммерческому менеджеру сети, говорится в сообщении «Азбуки».

В кабинете настроены автоматические проверки документов, встроен генератор коммерческого предложения, разработанный совместно с категорийными менеджерами «Азбуки вкуса».

После начала сотрудничества ритейлер создает профиль фермера на фермерской платформе, где будут отражены описание производства, продукта, ассортимент производителя и его рейтинг на основе отзывов покупателей. В ближайшее время каждому фермеру также будет доступна подробная аналитика продаж.

Новая система позволит сократить время на обработку и обмен документами, необходимыми для заключения договора с поставщиком.

По словам руководителя фермерского и ремесленного направления «Азбуки вкуса» Дмитрия Илюкевича, основные сложности, с которыми сталкиваются небольшие производители, пытаясь попасть на полку крупного ритейлера — непрозрачный процесс аудита, трудности с подготовкой необходимых документов, долгая обратная связь.

«Раньше все процедуры согласования и взаимодействия с поставщиком занимали порядка месяца, сейчас мы стремимся выходить на подписание договора за 2 недели при соответствии поставщика нашим критериям <…>. До создания кабинета фермера выход на полку мог занимать еще минимум 1 месяц, сейчас мы планируем уложиться за 1 месяц и с подписанием договора, и с выходом на полку», — пояснил RB.RU представитель сети.

Сейчас в «Азбуке вкуса» представлено порядка 1000 SKU (единиц товара) фермерских товаров от более чем 100 фермеров, они представлены как в офлайн-магазинах, так и онлайн, на сайте и в мобильном приложении «Азбука вкуса».

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