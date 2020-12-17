Twitter объявил о закрытии сервиса видеотрансляций Periscope

Социальная сеть Twitter объявила о закрытии сервиса видеотрансляций Periscope. Приложения для iOS и Android прекратят свою работу к 31 марта 2021 года. Об этом компания объявила на своей странице в соцсети.

Также к концу марта соцсеть удалит Periscope из всех магазинов приложений. Вебсайт сервиса останется доступен в виде архива публичных трансляций только для чтения. Cкачать архив собственных видео можно также до конца марта.

Twitter уже отключил опцию создания новых аккаунтов Periscope. При этом возможности ведения и просмотра трансляций встроена в соцсеть с помощью сервисов Twitter Live и Media Studio.

Разработчики Periscope сообщили, что на протяжении нескольких последних лет популярность сервиса падала, при этом стоимость поддержки приложения будет только возрастать.

«По правде говоря, приложение Periscope уже давно находится в неустойчивом режиме обслуживания, который не получится долго поддерживать»,— написали они в блоге.

Twitter купил Periscope в 2015 году на стадии бета-тестирования приложения. Сумма сделки составила чуть меньше $100 млн.

Напомним, что недавно Twitter объявил о покупке стартапа Squad, который развивает сервис видеозвонков с возможностью демонстрации экрана.

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