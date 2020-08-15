Принадлежащая «Яндексу» соцсеть «Аура» будет закрыта

Пользователи соцсети «Аура» (на 49% принадлежит «Яндексу») получили пуш-уведомление о закрытии сервиса.

«Завершаем эксперимент. Через неделю Aura.top перестанет существовать в том виде, в котором он есть сейчас. Доступ к сервису будет закрыт. Пожалуйста, сохраните данные, которые вам нужны», — говорится в сообщении.

«Яндекс» начал тестировать этот проект в марте прошлого года, а в декабре 2019 выделил соцсеть в отдельную компанию — ООО «ИИ-Технологии».

Сейчас в «ИИ-Технологиях» 49% принадлежит ООО «Яндекс», 48% — руководителю «Ауры» Герману Цареву. По 1,5% принадлежит физлицам Андрею Бабаеву и Константину Леху.

«Последние полгода проект "Аура" развивался как отдельный и самостоятельный сервис вне "Яндекса". Но недавно команда "Ауры" приняла решение прекратить эксперимент и закрыть проект», — сообщили Rusbase в пресс-службе «Яндекса».

Особенность соцсети — поиск новых друзей для пользователя на основе нейронных сетей, машинного обучения и других технологий «Яндекса».