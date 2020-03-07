«Яндекс» выделил соцсеть «Аура» в отдельную компанию

«Яндекс» выделил собственную соцсеть «Аура» в отдельное юрлицо — ООО «ИИ-Технологии». Об этом говорится в системе «Контур.Фокус».

Компания учреждена в декабре 2019 года. ООО «Яндекс» получило в ней 49%. Еще 48% принадлежит руководителю «Ауры» Герману Цареву. По 1,5% принадлежит физлицам Андрею Бабаеву и Константину Леху.

«"Аура" стала самостоятельным сервисом и самостоятельным юрлицом ООО "ИИ-Технологии". "Аура" теперь доступна по адресу aura.top", — сообщили в пресс-службе «Яндекса», передает «Интерфакс».

Прежний сайт «Ауры» (yandex.ru/aura) теперь перенаправляет пользователей на новый адрес.

«Яндекс» начал тестировать социальную сеть «Аура», работающую внутри мобильного приложения «Яндекс» в марте. Особенность соцсети — поиск новых друзей для пользователя на основе нейронных сетей, машинного обучения и других технологий «Яндекса».