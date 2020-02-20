Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал НАО «Юлмарт» банкротом. В отношении него введено конкурсное производство на 6 месяцев. Это следует из информации базы данных «Контур.Фокус».

Суд признал онлайн-ритейлер «Юлмарт» банкротом