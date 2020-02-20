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Суд признал онлайн-ритейлер «Юлмарт» банкротом

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал НАО «Юлмарт» банкротом. В отношении него введено конкурсное производство на 6 месяцев. Это следует из информации базы данных «Контур.Фокус».

Суд признал онлайн-ритейлер «Юлмарт» банкротом
  • С 2016 года в компании шел конфликт между акционерами Дмитрием Костыгиным и Августом Мейером (совместно владели 61,5%) и Михаилом Васинкевичем, которому принадлежало 38,5%.
  • В 2018 году Лондонский международный третейский суд обязал Костыгина и Мейера выкупить долю Васинкевича, но тогда сделка не состоялась и урегулирования не произошло.
  • Впоследствии они все же решили пойти на сделку, а затем покинуть компанию. Предполагалось, что контроль над 100% «Юлмарта» получит владелец «Петербургского нефтяного терминала» (ПНТ) Михаил Скигин, чья компания Ledaro кредитовала «Юлмарт» в 2016 году. 
  • На фоне конфликтов «Юлмарт» столкнулся с нехваткой средств и начал поиск инвестиций в размере 9 млрд рублей, сокращать сотрудников и закрывать региональные представительства.
Фото: «Коммерсантъ»

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Премия Mapic Russia awards

22 февраля 2020

Открытый конкурс питчей RUSSOL

25 февраля 2020

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28 февраля 2020

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