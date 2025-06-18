Аналитики назвали топ-5 российских городов, откуда бизнесмены едут на ПМЭФ
«Яндекс Командировки» зафиксировали полуторакратный рост деловых поездок в Санкт-Петербург в дни Петербургского международного экономического форума, который стартует сегодня. По данным аналитиков, Москва стала лидером по числу участников — почти четверть всех гостей, сообщили Русбейс в «Яндекс Go».
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В топ‑5 городов, активно отправляющих делегатов, также вошли Екатеринбург, Новосибирск, Казань и Сочи.
Как добирались? Средняя стоимость авиабилетов перед форумом выросла на 20%, отмечают в сервисе. Но самым популярным транспортом остаются поезда — их выбирали в 1,5 раза чаще, чем самолеты.
Где поселились? Гости предпочитают 4-звездочные отели, причем в лидерах — центровые локации, несмотря на удаленность от «Экспофорума». Так, возглавил список отель «Санкт-Петербург», расположенный далеко от конгресс-центра. Средняя цена номера превысила 18 тыс. рублей за ночь.
- В апреле организаторы мероприятия сообщили, что несколько американских компаний подали заявки на участие в ПМЭФ‑2025.
Фото на обложке: Артем Пряхин / Росконгресс
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