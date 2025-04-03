Несколько американских компаний подали заявки на участие в ПМЭФ
Несколько американских компаний подали заявки на участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится 18–21 июня. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте мероприятия.
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«Несмотря на снижение присутствия американских компаний на форуме после 2021 года, представители бизнес-сообщества США продолжают участвовать в мероприятии, и в 2025 году ожидается участие ряда компаний. Уже получены инициативные заявки, что подтверждает заинтересованность в диалоге и взаимодействии. ПМЭФ остается площадкой для обмена мнениями и обсуждения актуальных вопросов сотрудничества», — заявили организаторы.
В сообщении также отмечается, что «организация бизнес-диалога Россия — США» в рамках ПМЭФ будет способствовать «развитию деловых контактов и поиску новых возможностей». Кроме того, в России продолжают работать зарубежные компании, и «создание эффективных механизмов взаимодействия будет способствовать дальнейшему развитию бизнеса», сказано в пресс-релизе.
- В начале марта глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи сообщил, что ряд ушедших с российского рынка американских компаний может вернуться, если военный конфликт на Украине будет урегулирован.
- В прошлом году ПМЭФ прошел 5–8 июня. На нем, в частности, Владимир Путин анонсировал появление федерального инвестиционного вычета, привязку МРОТ к медианной зарплате, а также передачу земельных участков в собственность бизнесу за ликвидацию свалок.
Фото на обложке: Кирилл Морозов / Росконгресс
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