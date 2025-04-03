Несколько американских компаний подали заявки на участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится 18–21 июня. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте мероприятия.

Несколько американских компаний подали заявки на участие в ПМЭФ

https://rb.ru/news/pmef-uchastie-amerikanskih-kompanij/

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