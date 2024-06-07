Путин на ПМЭФ-2024: важные для бизнеса заявления президента РФ

Владимир Путин сделал на ПМЭФ несколько важных для бизнеса заявлений. Президент анонсировал федеральный инвестиционный вычет, привязку МРОТ к медианной заработной плате и передачу земельных участков за ликвидацию на них свалок. Рассказываем о предложениях главы государства.
На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Владимир Путин сделал ряд важных для бизнеса заявлений и анонсировал несколько нововведений.
Федеральный инвестиционный вычет
Президент поручил определить параметры и объемы федерального инвестиционного вычета, задачей которого будет являться стимулирование бизнеса к инвестициям в свое развитие.
«Я прошу правительство сделать так, чтобы вычет можно было применять не только в рамках одной компании, но и группы компаний», — отметил Путин.
Вычет федеральный будет введен в дополнение к региональным вычетам, применение которых предложено расширить.
Привязка МРОТ к медианной заработной плате
С 2025 года минимальный размер оплаты труда будет соотноситься с медианной заработной платой и составит 48% от среднестатистической зарплаты. На данный момент МРОТ установлен на уровне 19,2 тыс. рублей, в 2025 году он превысит 22 тыс. рублей.
Средняя номинальная зарплата в России в 2023 году составила почти 74 тыс. рублей, к 2022 году она выросла на 14,1%.
Установка налога на прибыль для IT-компаний на уровне 5% до 2030 года
Президент предложил понизить налог для IT-компаний до 5% на период с 2025 года до 2030 года. Президент также поручил проработать дополнительные меры поддержки IT-компаний. Одна из мер поддержки — это возможность для стартапов участвовать в госзакупках.
Передача земельных участков в собственность бизнесу за ликвидацию свалок
Путин предложил бесплатно передавать бизнесу в собственность земельные участки за ликвидацию мусорных свалок, на которых они располагались. Президент обратился к правительству с просьбой проконсультироваться об этой инициативе с регионами России.
Фото на обложке: Aynur Mammadov /
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