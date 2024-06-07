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Путин на ПМЭФ-2024: важные для бизнеса заявления президента РФ

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Владимир Путин сделал на ПМЭФ несколько важных для бизнеса заявлений. Президент анонсировал федеральный инвестиционный вычет, привязку МРОТ к медианной заработной плате и передачу земельных участков за ликвидацию на них свалок. Рассказываем о предложениях главы государства.

Путин на ПМЭФ-2024: важные для бизнеса заявления президента РФ

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Владимир Путин сделал ряд важных для бизнеса заявлений и анонсировал несколько нововведений.

Федеральный инвестиционный вычет

Президент поручил определить параметры и объемы федерального инвестиционного вычета, задачей которого будет являться стимулирование бизнеса к инвестициям в свое развитие.

«Я прошу правительство сделать так, чтобы вычет можно было применять не только в рамках одной компании, но и группы компаний», — отметил Путин. 

Вычет федеральный будет введен в дополнение к региональным вычетам, применение которых предложено расширить. 

Привязка МРОТ к медианной заработной плате

С 2025 года минимальный размер оплаты труда будет соотноситься с медианной заработной платой и составит 48% от среднестатистической зарплаты. На данный момент МРОТ установлен на уровне 19,2 тыс. рублей, в 2025 году он превысит 22 тыс. рублей.

Средняя номинальная зарплата в России в 2023 году составила почти 74 тыс. рублей, к 2022 году она выросла на 14,1%.

Установка налога на прибыль для IT-компаний на уровне 5% до 2030 года

Президент предложил понизить налог для IT-компаний до 5% на период с 2025 года до 2030 года. Президент также поручил проработать дополнительные меры поддержки IT-компаний. Одна из мер поддержки — это возможность для стартапов участвовать в госзакупках. 

Передача земельных участков в собственность бизнесу за ликвидацию свалок

Путин предложил бесплатно передавать бизнесу в собственность земельные участки за ликвидацию мусорных свалок, на которых они располагались. Президент обратился к правительству с просьбой проконсультироваться об этой инициативе с регионами России.

Фото на обложке: Aynur Mammadov / Shutterstock

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