Путин предложил установить налог для IT-компаний в 5% до 2030 года

Налог на прибыль для IT-компаний, который пока нулевой, увеличится до 5% с 2025 года, сообщил президент РФ Владимир Путин. Речь идет о льготном налогообложении, так как стандартная ставка может вырасти с 20% до 25% уже с 1 января.

Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2024, предложил понизить налог для IT-компаний до 5% на период с 2025 года до 2030 года. Президент также поручил проработать дополнительные меры поддержки IT-компаний. Одна из мер поддержки — это возможность для стартапов участвовать в госзакупках.

Президент также поручил принять федеральный закон, который даст правовую базу креативной индустрии.

Ставка по налогу на прибыль для IT-компаний в 2025–2027 годах может вырасти до 5%, сообщало в мае РБК со ссылкой на законопроект, подготовленный Минфином РФ. До конца 2024 года для сектора действует нулевая ставка, введенная в 2022 году как мера поддержки в условиях санкций США. Участники рынка просили продлить льготу или сделать ее бессрочной.

С 2025 года в России налог на прибыль планируют увеличить с 20% до 25%. Нулевая ставка для IT-компания действовала до конца 2024 года, а после могла возрасти также до 25%.

Ранее RB.RU сообщал, что объявленная налоговая донастройка, планируемая в России с 2025 года, будет дорабатываться с учетом потребностей отраслей.

Фото на обложке: Скриншот трансляции выступления Путина