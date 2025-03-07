Американская торговая палата в России предсказала возвращение ряда компаний в 2025 году

Если конфликт на Украине будет урегулирован, ряд ушедших из России американских компаний может вернуться в страну уже в этом году, предсказал глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи. Об этом он заявил в интервью РБК.

«Мой прогноз, что в этом году, может быть, несколько компаний только возобновят работу», — сказал Эйджи. По его словам, речь может идти о четырех-пяти компаниях. Как уточнил Эйджи, скорее всего, это будут производители FMCG-товаров (продукция повседневного спроса).

Кому будет проще вернуться? Глава AmCham Russia заявил, что в России остается место для американского бизнеса, однако каким-то компаниям будет легче вернуться, а тем, кто «ушел плохо», — труднее. Наибольшие проблемы с возвращением возникнут у фирм, которые участвовали в госзаказе или работали в сфере высоких технологий, а проще вернуться будет бизнесу с опционом на обратный выкуп своих активов и тем, кто оставил представительство в России, считает Эйджи.

Контекст. Западные компании начали покидать российский рынок после начала военной операции на Украине. Тогда США, Великобритания и ЕС ввели против России масштабные санкции. По данным AmCham Russia, в России сейчас работает около 150 американских компаний, еще примерно 150 покинули рынок. Порядка 50 бывших американских фирм стали российскими, сказал Эйджи.

Информация о возможном возвращении зарубежного бизнеса в Россию появилась после переговоров высокопоставленных лиц России и США в Эр-Рияде 18 февраля, которые касались урегулирования конфликта на Украине. В частности, СМИ сообщали, что возобновить работу в России могут Starbucks, The Coca-Cola Company и Inditex (владеет брендами Zara, Bershka и другими).

В конце февраля российское правительство начало разрабатывать условия для возвращения иностранных компаний из недружественных стран, говорили в Минфине. Но это будет возможно только с разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям, уточняли там.

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