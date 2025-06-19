Forbes назвал 30 самых перспективных россиян до 30 лет

В седьмом ежегодном рейтинге Forbes «30 до 30» оказались предприниматели, ученые, спортсмены и представители креативных индустрий, достигшие успехов.

Среди победителей — актер Марк Эйдельштейн (исполнитель роли в оскароносной «Аноре»), киберспортсмен Алан Галлямов, ученый-физик Максим Вялков (индекс Хирша 12 к 25 годам) и основательница STEM-университета Варвара Смирнова. На международном уровне отличились певица Адель Шайхитдинова (трек в топ-5 Shazam) и гребец Захар Петров — трехкратный чемпион мира 2024 года.

В этом году в списке впервые появились представители поколения «альфа» — например, 4-летняя блогерша Ева Карпикау и 15-летний Даня Меркулов.

Номинации традиционно охватывали 10 сфер: от технологий до моды. Выбор победителей проходил через голосование жюри (из бизнеса и прошлых «выпускников» рейтинга) и читателей Forbes.

В прошлом году в рейтинг Forbes «30 до 30» в РФ вошли основатели стартапов Halsa, Fluently и Twinby.

Фото на обложке: Poetra.RH / Shutterstock / FOTODOM