Forbes назвал 30 самых перспективных россиян до 30 лет
В седьмом ежегодном рейтинге Forbes «30 до 30» оказались предприниматели, ученые, спортсмены и представители креативных индустрий, достигшие успехов.
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Среди победителей — актер Марк Эйдельштейн (исполнитель роли в оскароносной «Аноре»), киберспортсмен Алан Галлямов, ученый-физик Максим Вялков (индекс Хирша 12 к 25 годам) и основательница STEM-университета Варвара Смирнова. На международном уровне отличились певица Адель Шайхитдинова (трек в топ-5 Shazam) и гребец Захар Петров — трехкратный чемпион мира 2024 года.
В этом году в списке впервые появились представители поколения «альфа» — например, 4-летняя блогерша Ева Карпикау и 15-летний Даня Меркулов.
Номинации традиционно охватывали 10 сфер: от технологий до моды. Выбор победителей проходил через голосование жюри (из бизнеса и прошлых «выпускников» рейтинга) и читателей Forbes.
- В прошлом году в рейтинг Forbes «30 до 30» в РФ вошли основатели стартапов Halsa, Fluently и Twinby.
Фото на обложке: Poetra.RH / Shutterstock / FOTODOM
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