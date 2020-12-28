13 побед: успехи российских стартапов за рубежом

для удобства список разделен на три категории: привлечение инвестиций от иностранных инвесторов, успехи на международных конкурсах и в зарубежных акселераторах, высокая оценка со стороны зарубежных медиа. Отдельным блоком мы отметили компании, которые не зарабатывают на российском рынке, но развиваются под руководством фаундеров из России.

Привлекли инвестиции

$50 млн

Miro — платформа для совместной работы в режиме онлайн. В 2020 году компания привлекла $50 млн от американского фонда Iconiq Capital, который управляет капиталами крупнейших предпринимателей Долины.

Платформа позволяет пользователям создавать совместные рабочие пространства для визуализации и обсуждения идей. По данным компании, Miro используют пять миллионов человек по всему миру. Примечательно, что Miro предоставляет бесплатный или значительно уцененный доступ студентам, некоммерческим организациям и образовательным учреждениям. Привлеченные в 2020 году средства компания направит на масштабирование продаж и совершенствование платформы.

Офис команды Miro

Предыдущий раунд инвестиций в объеме $25 млн компания закрыла в 2018 году, лид-инвестором тогда выступила венчурная компания Accel, которая ранее инвестировала в Dropbox, Facebook, Slack и другие компании. Rusbase внес эту сделку в список крупнейших побед российских стартапов в 2018 году. (прим. ред. — до 2019 года проект назывался RealtimeBoard).

Miro был основан в 2011 году в Перми Андреем Хусидом и Олегом Шардиным, штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско.

Ecwid

$42 млн

Ecwid предоставляет предпринимателям набор сервисов для электронной коммерции. В 2020 году компания привлекла $42 млн от американских фондов Morgan Stanley Expansion Capital и PeakSpan Capital.

По собственным данным, количество клиентов стартапа за последний год увеличилось втрое и достигло полутора миллионов. В числе причин взрывного роста — возросший интерес бизнеса к интернет-торговле, вызванный коронакризисом.

Платформа Ecwid включает решения для создания собственного интернет-магазина, доступ к ключевым торговым площадкам, среди которых Amazon и Google, а также дает возможность рекламировать и продавать свои товары в Instagram и Facebook.

Руслан Фазлыев

В ближайших планах компании — двукратное расширение команды для продолжения роста компании на международной арене. По оценкам экспертов, рынок программных продуктов для e-commerce к 2026 году может вырасти в 2 раза и достигнет почти $11 млрд.

Ecwid в 2009 году основал россиянин Руслан Фазлыев, ранее работавший над e-commerce сервисом X-Cart. Весной 2020 года Руслан стал одним из героев фильма Юрия Дудя «Кремниевая долина. Как устроена IT-столица мира». Ролик набрал 29 млн просмотров на YouTube.

MEL Science

$14 млн

MEL Science — это образовательная платформа, которая предлагает подписки на наборы для химических опытов, а также интерактивные уроки в виртуальной реальности. В 2020 году компания привлекла $14 млн от Mubadala Investment Company, Channel 4 Ventures, Российско-китайского венчурного фонда и других фондов.

Примеры образовательных наборов MEL Science

Стартап был основан в 2015 году российским предпринимателем Василием Филипповым и зарегистрирован в Великобритании. Сегодня подписка на продукты MEL Science доступна в более чем 30 странах, а основные продажи приходятся на рынок США. Целевая аудитория платформы — дети от 5 до 14 лет.

За прошедший год MEL Science создала научное онлайн-сообщество с 3 млн подписчиков. В бесплатный доступ выложены собственные научные видео и статьи, набравшие, по данным стартапа, более миллиарда просмотров.

Cube Dev

$6,2 млн

Cube Dev разрабатывает open-source фреймворк Cube.js, предназначенный для построения внутренних инструментов бизнес-аналитики. В 2020 году стартап привлек $6,2 млн от фондов Bain Capital Ventures. Также в раунде приняли участие Slack Fund, Betaworks, Eniac Venture и других.

Компанию в 2016 году основали российские разработчики Артем Кейдунов (выпускник РУДН) и Павел Тиунов (выпускник МГТУ), ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско. Первоначально проект назывался Statsbot — команда создавала бот для Slack, который позволял отправлять запросы на естественном языке к любым источникам данных напрямую из Slack. За несколько лет решением воспользовались более 20 тысяч компаний.

Основатели Cube Dev Павел Тиунов и Артем Кейдунов

Увидев спрос, основатели проекта выпустили open-source версию технологии Cube.js на Github и решили сфокусироваться на ее дальнейшей разработке как компания Cube Dev. С момента релиза сервис был запущен на более чем 70 тысячах серверов в компаниях по всему миру.

Привлеченные в 2020 году средства компания планирует направить на развитие команды, разработку open-source продуктов и коммерческое внедрение. Общая сумма инвестиций в Cube Dev с учетом последнего раунда составила $8,1 млн.

Elementaree

$5 млн

Сервис Elementaree доставляет клиентам продуктовые наборы и рецепты для приготовления блюд по подписке. В 2020 году компания привлекла инвестиции в размере $5 млн от французской компании Bonduelle и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Это не первые иностранные инвестиции в стартап. В 2014 году, сразу после запуска, Elementaree поддержал американский инвестор Лоуренса Лепарда (Lawrence Lepard), вложив $200 тысяч. Общий объем вложений в Elementaree составляет $8 млн.

Компанию основала выпускница Гарвардской школы бизнеса Ольга Зиновьева. Elementaree работает в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, к 2022 году стартап планирует запуски в Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.

Ольга Зиновьева

По словам Зиновьевой, инвестиции позволили увеличить мощности собственной фабрики-кухни вдвое. За счет этого компания стала обрабатывать значительно больше заказов — до 245 тыс. в месяц против 115 тыс. в 2019 году.

Интервью Ольги Зиновьевой для RB.RU в рамках проекта «Как приготовить бизнес: 6 историй успеха фудтех-предпринимательниц»

Проявили себя на конкурсах и в акселераторах

StudyFree EdTech-стартап StudyFree развивает платформу для поступления в зарубежные учебные заведения. В 2020 году команда одержала победу в международном конкурсе стартапов Seedstars, прошла программу сразу в двух америкнских акселераторах — TechStars NYC и Berkeley SkyDeck. — и привлекла $600 тысяч в рамках pre-seed раунда от нидерландского венчурного фонд Acrobator VC и других инвесторов. StudyFree был основан в 2018 году и помогает студентам уехать за границу, предоставляя им доступ к стипендиям и грантам через онлайн-платформу. Компания работает с пользователями из России, Украины, Казахстана, Африки, Бразилии и Азии. Дарья Крошкина, основательница StudyFree, стала первым фаундером-женщиной и первым фаундером из СНГ в статусе победителя Seedstars. В соревновании принимали участие команды из 97 стран. По итогам конкурса компания получила $500 тыс на развитие бизнеса.

Дарья Крошкина, основательница StudyFree



Seedstars — это швейцарская группа компаний, которая инвестирует в стартапы из развивающихся стран и проводит специальные образовательные программы. Среди партнеров конкурса корпорации и инвестиционные фонды со всего мира, в том числе, Microsoft, FedEx, WWF, Jacobs Foundation и другие. Интервью с Дарьей Крошкиной для RB.RU: «Нам постоянно говорят, что у нас не получится, особенно в России»

DigitalBrain

Digital Brain разрабатывает решение для работы с обратной связью в службах поддержки клиентов. Летом 2020 года стартап прошел акселерацию в Y Combinator, а сразу после окончания программы привлек $3,4 млн на развитие продукта.

Дмитрию Долгополову, сооснователю и техническому директору Digital Brain, 20 лет, он запустил компанию в 2019 году вместе с кофаундером Кейшевом Кирупой.

Дмитрий Долгополов и Кейшев Кирупа

По словам Дмитрия, Digital Brain позволяет обрабатывать обращения клиентов в два раза быстрее, чем Zendesk и другие традиционные системы. Среди инвесторов проекта — Unshackled Ventures, Moxxie Ventures, Unshackled Ventures, Shrug Capital, Weekend Fund и другие фонды.

Y Combinator — это венчурный фонд, работающий в формате бизнес-инкубатора. Каждый год фонд инвестирует по $150 тыс. в десятки небольших компаний в сфере ИТ в обмен на долю 7%. Через Y Combinator в разное время прошли Reddit, Airbnb, Dropbox и другие компании.

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