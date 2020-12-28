13 побед: успехи российских стартапов за рубежом
Оценки российского венчурного рынка в 2020 году разнятся. Так, по данным исследования, опубликованного Inc. Russia, активность участников рынка выросла на 34%, а общий объем публичных сделок с участием российских стартапов удвоился и достиг 21,9 млрд рублей. В то же время аналитики PwC Russia пришли к выводу, что за прошедший год рынок сократился на 9%, а общее число сделок сократилось в два раза по сравнению с 2019 годом.
Авторы проекта «Венчурный барометр» отмечают, что уровень инвестиционной активности в 2020 году оказался ниже ожидаемого, но подчеркивают, что с учетом фактора пандемии разницу нельзя назвать драматической.
Так или иначе, эксперты сходятся в том, что кризис уходящего года значительно повлиял на венчурную активность государственных фондов — впервые после нескольких лет стабильного роста этот сегмент продемонстрировал спад. Иностранные инвесторы, напротив, стали проявлять больший интерес к российским стартапам.
RB.RU весь год освещал успехи российских команд на международной арене — редакция писала о сделках, победах в крупных конкурсах, выходах на новые рынки и других значимых событиях.
В этом материале мы вспоминаем наиболее яркие истории, которые заставляли нас гордиться российскими стартапами в 2020 году.
Привлекли инвестиции
Miro
$50 млн
Miro — платформа для совместной работы в режиме онлайн. В 2020 году компания привлекла $50 млн от американского фонда Iconiq Capital, который управляет капиталами крупнейших предпринимателей Долины.
Платформа позволяет пользователям создавать совместные рабочие пространства для визуализации и обсуждения идей. По данным компании, Miro используют пять миллионов человек по всему миру. Примечательно, что Miro предоставляет бесплатный или значительно уцененный доступ студентам, некоммерческим организациям и образовательным учреждениям. Привлеченные в 2020 году средства компания направит на масштабирование продаж и совершенствование платформы.
Офис команды Miro
Предыдущий раунд инвестиций в объеме $25 млн компания закрыла в 2018 году, лид-инвестором тогда выступила венчурная компания Accel, которая ранее инвестировала в Dropbox, Facebook, Slack и другие компании. Rusbase внес эту сделку в список крупнейших побед российских стартапов в 2018 году. (прим. ред. — до 2019 года проект назывался RealtimeBoard).
Miro был основан в 2011 году в Перми Андреем Хусидом и Олегом Шардиным, штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско.
Ecwid
$42 млн
Ecwid предоставляет предпринимателям набор сервисов для электронной коммерции. В 2020 году компания привлекла $42 млн от американских фондов Morgan Stanley Expansion Capital и PeakSpan Capital.
По собственным данным, количество клиентов стартапа за последний год увеличилось втрое и достигло полутора миллионов. В числе причин взрывного роста — возросший интерес бизнеса к интернет-торговле, вызванный коронакризисом.
Платформа Ecwid включает решения для создания собственного интернет-магазина, доступ к ключевым торговым площадкам, среди которых Amazon и Google, а также дает возможность рекламировать и продавать свои товары в Instagram и Facebook.
Руслан Фазлыев
В ближайших планах компании — двукратное расширение команды для продолжения роста компании на международной арене. По оценкам экспертов, рынок программных продуктов для e-commerce к 2026 году может вырасти в 2 раза и достигнет почти $11 млрд.
Ecwid в 2009 году основал россиянин Руслан Фазлыев, ранее работавший над e-commerce сервисом X-Cart. Весной 2020 года Руслан стал одним из героев фильма Юрия Дудя «Кремниевая долина. Как устроена IT-столица мира». Ролик набрал 29 млн просмотров на YouTube.
MEL Science
$14 млн
MEL Science — это образовательная платформа, которая предлагает подписки на наборы для химических опытов, а также интерактивные уроки в виртуальной реальности. В 2020 году компания привлекла $14 млн от Mubadala Investment Company, Channel 4 Ventures, Российско-китайского венчурного фонда и других фондов.
Примеры образовательных наборов MEL Science
Стартап был основан в 2015 году российским предпринимателем Василием Филипповым и зарегистрирован в Великобритании. Сегодня подписка на продукты MEL Science доступна в более чем 30 странах, а основные продажи приходятся на рынок США. Целевая аудитория платформы — дети от 5 до 14 лет.
За прошедший год MEL Science создала научное онлайн-сообщество с 3 млн подписчиков. В бесплатный доступ выложены собственные научные видео и статьи, набравшие, по данным стартапа, более миллиарда просмотров.
Cube Dev
$6,2 млн
Cube Dev разрабатывает open-source фреймворк Cube.js, предназначенный для построения внутренних инструментов бизнес-аналитики. В 2020 году стартап привлек $6,2 млн от фондов Bain Capital Ventures. Также в раунде приняли участие Slack Fund, Betaworks, Eniac Venture и других.
Компанию в 2016 году основали российские разработчики Артем Кейдунов (выпускник РУДН) и Павел Тиунов (выпускник МГТУ), ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско. Первоначально проект назывался Statsbot — команда создавала бот для Slack, который позволял отправлять запросы на естественном языке к любым источникам данных напрямую из Slack. За несколько лет решением воспользовались более 20 тысяч компаний.
Основатели Cube Dev Павел Тиунов и Артем Кейдунов
Увидев спрос, основатели проекта выпустили open-source версию технологии Cube.js на Github и решили сфокусироваться на ее дальнейшей разработке как компания Cube Dev. С момента релиза сервис был запущен на более чем 70 тысячах серверов в компаниях по всему миру.
Привлеченные в 2020 году средства компания планирует направить на развитие команды, разработку open-source продуктов и коммерческое внедрение. Общая сумма инвестиций в Cube Dev с учетом последнего раунда составила $8,1 млн.
Elementaree
$5 млн
Сервис Elementaree доставляет клиентам продуктовые наборы и рецепты для приготовления блюд по подписке. В 2020 году компания привлекла инвестиции в размере $5 млн от французской компании Bonduelle и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Это не первые иностранные инвестиции в стартап. В 2014 году, сразу после запуска, Elementaree поддержал американский инвестор Лоуренса Лепарда (Lawrence Lepard), вложив $200 тысяч. Общий объем вложений в Elementaree составляет $8 млн.
Компанию основала выпускница Гарвардской школы бизнеса Ольга Зиновьева. Elementaree работает в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, к 2022 году стартап планирует запуски в Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.
Ольга Зиновьева
По словам Зиновьевой, инвестиции позволили увеличить мощности собственной фабрики-кухни вдвое. За счет этого компания стала обрабатывать значительно больше заказов — до 245 тыс. в месяц против 115 тыс. в 2019 году.
Интервью Ольги Зиновьевой для RB.RU в рамках проекта «Как приготовить бизнес: 6 историй успеха фудтех-предпринимательниц»
Проявили себя на конкурсах и в акселераторах
StudyFree
EdTech-стартап StudyFree развивает платформу для поступления в зарубежные учебные заведения. В 2020 году команда одержала победу в международном конкурсе стартапов Seedstars, прошла программу сразу в двух америкнских акселераторах — TechStars NYC и Berkeley SkyDeck. — и привлекла $600 тысяч в рамках pre-seed раунда от нидерландского венчурного фонд Acrobator VC и других инвесторов.
StudyFree был основан в 2018 году и помогает студентам уехать за границу, предоставляя им доступ к стипендиям и грантам через онлайн-платформу. Компания работает с пользователями из России, Украины, Казахстана, Африки, Бразилии и Азии.
Дарья Крошкина, основательница StudyFree, стала первым фаундером-женщиной и первым фаундером из СНГ в статусе победителя Seedstars. В соревновании принимали участие команды из 97 стран. По итогам конкурса компания получила $500 тыс на развитие бизнеса.
Seedstars — это швейцарская группа компаний, которая инвестирует в стартапы из развивающихся стран и проводит специальные образовательные программы. Среди партнеров конкурса корпорации и инвестиционные фонды со всего мира, в том числе, Microsoft, FedEx, WWF, Jacobs Foundation и другие.
Интервью с Дарьей Крошкиной для RB.RU: «Нам постоянно говорят, что у нас не получится, особенно в России»
DigitalBrain
Digital Brain разрабатывает решение для работы с обратной связью в службах поддержки клиентов. Летом 2020 года стартап прошел акселерацию в Y Combinator, а сразу после окончания программы привлек $3,4 млн на развитие продукта.
Дмитрию Долгополову, сооснователю и техническому директору Digital Brain, 20 лет, он запустил компанию в 2019 году вместе с кофаундером Кейшевом Кирупой.
Дмитрий Долгополов и Кейшев Кирупа
По словам Дмитрия, Digital Brain позволяет обрабатывать обращения клиентов в два раза быстрее, чем Zendesk и другие традиционные системы. Среди инвесторов проекта — Unshackled Ventures, Moxxie Ventures, Unshackled Ventures, Shrug Capital, Weekend Fund и другие фонды.
Y Combinator — это венчурный фонд, работающий в формате бизнес-инкубатора. Каждый год фонд инвестирует по $150 тыс. в десятки небольших компаний в сфере ИТ в обмен на долю 7%. Через Y Combinator в разное время прошли Reddit, Airbnb, Dropbox и другие компании.
LegionFarm
LegionFarm — это платформа, на которой начинающие игроки могут нанять профессиональных геймеров, чтобы быстрее повысить свой уровень в многопользовательских играх. В 2020 году стартап прошел акселерацию в Y Combinator.
Компанию основал Алексей Белянкин, геймер из Новосибирска. По его словам, он с 18 лет тренирует начинающих игроков за деньги и мечтает создать глобальную платформу, которая даст возможность геймерам по всему миру получать стабильный доход.
Офис компании в Новосибирске
На ранней стадии стартап поддержал ФРИИ, вложив в него 2,1 млн руб. В 2019 году LegionFarm закрыл следующий раунд объемом $1,5 млн, инвесторами выступили TMT Investments и сооснователь Skyeng Денис Сметнев.
По данным Forbes, в 2019 году выручка стартапа составила $6 млн. Платформу ежедневно используют геймеры из 48 стран.
Колонка Алексея Белянкина на RB.RU: «Как мы зарабатываем на геймерах-новичках (и какой доход это приносит)».
Привлекли внимание СМИ
Blanc
Blanc — это защитная маска в стиле Daft Punk, которая позволяет сохранять анонимность и избежать распространения вирусов. Защиту обеспечивают два съемных HEPA-фильтра, очищающих до 99,7% частиц пыли.
Компанию запустили Мария Лапук, основательница Vinci Agency, и ее коллега Филипп Егоров. Предпринимателям помогала команда Woodenshark, которая ранее занимались разработкой кольца с тревожной кнопкой Nimb (в декабре 2020 года стартап заявил о закрытии).
Маска Blanc
Идею проекта отметили журналисты TheVerge, TechCrunch, Mashable, Daily Mail, GQ и других изданий. Большинство авторов высоко оценили дизайн маски и возможности, которые она предоставляет владельцу — остаться инкогнито, не испытывая дискомфорта.
Blanc доступна для предзаказа на Kickstarter за $79. Сразу после выхода в открытую продажу стоимости маски возрастет до $149.
Ntech Lab
Разработка российского стартапа NtechLab позволяет распознавать лица, силуэты и действия на видео, а также собирать аналитические данные. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ведущие суверенные фонды Ближнего Востока в 2020 году вложили в проект более миллиарда рублей.
Технологии NtechLab применялись в системах городского видеонаблюдения мегаполисов для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Технология распознавания лиц и силуэтов
Решение компании позволяет контролировать соблюдение карантинного режима, отслеживать массовые скопления людей, а также осуществлять пропускной режим с идентификацией по лицу, несмотря на наличие медицинской маски. Разработка используется в 30 городах 15 стран СНГ, Ближнего Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Европы.
В 2020 году NtechLab привлекла внимание крупнейших международных медиа — о компании написали TheVerge, Forbes, TechCrunch и другие СМИ. Журналисты писали об инвестициях в проект и рассуждали об этических аспектах применения технологии.
Успехи российских фаундеров
Revolut
Revolut — это британский финтех-стартап, основанный выпускником МФТИ Николаем Сторонским. В феврале 2020 года компания объявила о привлечении $500 млн инвестиций от Technology Crossover Ventures и других фондов.
Спустя полгода стало известно о дополнительных инвестициях объемом $80 млн от американского фонда TSG Consumer Partners. По итогам обоих раундов инвесторы оценили компанию в $5,5 млрд.
Карта и приложение Revolut
Компания предлагает банковские услуги, включая счета, дебетовые карты, бесплатный обмен валюты, торговлю акциями, обмен криптовалюты и одноранговые платежи. Мобильное приложение Revolut поддерживает операции в 29 валютах. Зимой этого года компания также объявила о запуске собственного решения для эквайринга.
По словам основателя, в ноябре 2020 года стартап вышел на уровень безубыточности. Привлеченные в последнем раунде средства Revolut направит на развитие своего бизнеса в США, а также на расширение доступных услуг для жителей Центральной и Восточной Европы.
Zeroavia
ZeroAvia — это американский стартап с российскими корнями, который занимается разработкой водородных двигателей для самолетов. Глобальная цель компании — максимально сократить вредные выбросы в авиационной отрасли.
В 2020 году ZeroAvia привлекла $37,7 млн инвестиций от правительства Великобритании и ряда частных фондов, среди которых фонды, финансируемые Биллом Гейтсом и Джеффом Безосом.
Пилотные испытания разработки ZeroAvia
Помимо этого, в декабре текущего года о сотрудничестве с ZeroAvia заявила авиакомпания British Airways. Водородный двигатель, который разработала компания, попал в список 100 лучших устройств 2020 года по версии журнала Time.
Компанию в 2017 году основал выпускник МФТИ и уроженец Сибири Валерий Мифтахов.
Arrival
Британский стартап Arrival основан бывшим замглавы Минкомсвязи и одним из основателей Yota Денисом Свердловым. Компания занимается производством городских электробусов и электрофургонов, а также электромобилей для курьерских компаний.
Для проектирования и сборки автомобилей Arrival создает «быстро масштабируемые микрофабрики», которые требуют значительно меньших капитальных затрат по сравнению с традиционными сборочными линиями. По данным компании, существующие микрофабрики производят 10 тысяч электрофургонов или 1 тысячу электроавтобусов в год.
Электротранспорт Arrival
В 2020 году Arrival закрыла два крупных раунда инвестиций: $122 млн от южнокорейских компаний Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation и $118 млн от американского инвестиционного фонда BlackRock.
Средства будут направлены на на наращивание производства электромобилей, включая запуск первой американской микрофабрики компании в Южной Каролине. Ожидается, что она начнет работу во втором квартале 2021 года.
По собственным данным, в офисах Arrival, которые находятся в США, Германии, Нидерландах, Израиле, России и Люксембурге, работают более 1200 сотрудников. Основным акционером Arrival является фонд Kinetik, учрежденный Свердловым.
Фото на обложке: Unsplash
Остальные фото: пресс-службы и соцсети компаний
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