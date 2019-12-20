IT-рынок в России: тренды уходящего года и прогнозы на 2020-й

Роман Шмаков, вице-президент подразделения Secure Power в России и странах СНГ компании Schneider Electric , рассказал о развитии IT-рынка в этом году и дал прогнозы на 2020-й.

Подходит к концу 2019 год, все заняты закрытием текущих проектов и планированием на 2020-й. Мы решили последовать хорошей традиции: подвести итоги уходящего года, рассказать о наиболее заметных трендах IT-рынка, которые будут актуальны и в будущем году.

IT-рынок сегодня

Сегодня подходы к обработке данных стремительно меняются, количество обрабатываемой информации неуклонно растет, требуя развития новых технологий, способных справиться с возрастающим объемом данных.

Благодаря быстрому развитию технологий обработки и анализа данных возникают новые точки роста для бизнеса и способы повышения эффективности существующих и весьма консервативных в плане технологий процессов. Ключевым способом повышения конкурентоспособности предприятий является цифровая трансформация, позволяющая связывать информационные и операционные технологии предприятия в единую цифровую среду.

Цифровая трансформация

Россия взяла высокий темп цифровой трансформации, во многом благодаря поддержке государства. Например, в рамках национального проекта «Цифровая экономика» стоит задача преобразования приоритетных отраслей экономики посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений. С точки зрения цифровизации нашими конкурентными преимуществами являются доступная электроэнергия, благоприятный для построения сложных инженерных объектов (дата-центры, серверные комнаты) климат и высокий уровень профессионалов в технологических областях.

Если сравнивать цифровизацию в России с западными странами, например, с США и странами Европы, то по темпам и смелости внедрения цифровых проектов мы не отстаем, но существенное различие кроется в точке старта.

Нам приходится проделывать дополнительный путь за счет того, что базы для цифровизации — как технологическая основа, так и человеческий фактор — у нас разные. Например, в США рынок IT развивается в гораздо больших объемах, это в том числе видно по количеству и масштабам дата-центров.

Если говорить про производство, то уже имеющаяся инфраструктура предприятий в России существенно меньше подходит для цифровизации, чем инфраструктура производств западных стран, что является основной причиной отставания. Цифровая трансформация опирается на инфраструктуру разного уровня, будь то инженерная или IT-инфраструктура, это основа, которую нужно развивать.

Развитие проектов мега-ЦОДов для облачных вычислений

На глобальном и локальном рынках наблюдается серьезный рост и консолидация данных, которые необходимо обрабатывать, что в свою очередь приводит к появлению и консолидации облачной инфраструктуры, которая располагается в мега-ЦОДах.

Пока в Россию не пришли крупные облачные игроки (Microsoft, Google, Amazon, Facebook), но 2019 год дал серьезный толчок для развития локальных: многие компании ввели в эксплуатацию новые ЦОДы и анонсировали программу развития на ближайшие годы.

По словам игроков рынка, существующий объем рынка коммерческих ЦОД будет увеличен за три последующих года более чем в два раза. Основным драйвером развития мега-ЦОДов в России является как экспоненциально возрастающий спрос на инфраструктуру для облачных платформ, вызванный повышением спроса на облачные сервисы локальных компаний и государства, так и усиливающийся интерес международных компаний к размещению своих облаков в РФ.

Россия является привлекательным рынком для развития ЦОД благодаря доступной электроэнергии и наличию IT и инженерных профессионалов.

Edge computing или периферийные вычисления

Внедрение проектов цифровизации сопряжено с возникновением больших объемов «сырых» данных и необходимостью их обработки. Для подобных задач обычно используются централизованные облачные архитектуры, однако в ряде случаев централизация вычислительных мощностей утрачивает свою эффективность.

Например, при передаче данных из разветвленной региональной сети в центральный ЦОД будут возникать задержки сигнала. Также влияние могут оказывать ограничения на передачу чувствительных или персональных данных. Пропускная способность и надежность каналов связи могут влиять на качество и своевременность обработки данных.

Для устранения этих факторов централизованная облачная архитектура трансформируется в гибридную иерархическую среду, в которой часть обработки информации — первичная обработка данных — переносится максимально близко к источнику их генерации.

Безусловно, Edge-технологии не отменяют облака, но, на наш взгляд, инфраструктура будет становиться более гибридной, распределенной и сложной.

Слияние IT и OT

Объединение операционной, инженерной и IT-инфраструктуры в единое цифровое пространство позволяет существенно повысить управляемость и операционную устойчивость компании и в конечном итоге повысить эффективность и конкурентоспособность предприятия в целом, а не отдельно взятые инфраструктуры.

Цифровизация сервиса

За последние годы компании создали большое количество инфраструктуры для поддержки бизнес-процессов, и на текущий момент одним из важных элементов повышения эффективности является правильное управление существующей инфраструктурой.

Компании все больше и больше интересуются умными системами управления, позволяющими не только осуществлять текущий мониторинг инфраструктуры, но и за счет применения таких технологий, как предиктивный анализ, большие данные, машинное обучение и VR/AR, повышать управляемость, операционную устойчивость и эффективность.

Цифровые сервисы становятся неотъемлемой частью операционной модели предприятий, даже в тех отраслях, которые исторически были далеки от IT и новых технологий.

Прогнозы на 2020

IT-рынок России в этом году показал существенное снижение темпов роста, что отразилось на бизнес-активностях и в нашем сегменте. Тем не менее, говоря об областях роста, стоит отметить развитие бизнеса в индустриальных направлениях, а также рост в сегменте электронной коммерции.

Можно говорить и о существенном росте сервисного бизнеса как в области традиционных сервисных продуктов, так и в области цифровых сервисов. Заказчики, имеющие большую инфраструктуру, обеспокоены повышением ее эффективности.

2019 год ознаменовался существенным интересом к Edge-решениям: нам удалось реализовать несколько знаковых проектов в таких индустриях, как энергетика, ритейл и нефтегаз. Мы наблюдаем повышенный интерес к решениям в среднеценовом сегменте, cо сбалансированными техническими показателями и стоимостью. Благодаря выводу на рынок новых продуктов в этом сегменте, нам удалось продемонстрировать рост в этом направлении и усилиться в сегменте транспортной инфраструктуры и гражданского строительства.

Если говорить про следующий год, то мы ожидаем еще большее развитие бизнеса в области периферийных вычислений, в том числе и в направлении Industrial Edge. Заказчики все больше заинтересованы в реализации комплексных проектов, обеспечивающих поддержку и управление.

Следующий год обещает значительное повышение бизнес-активностей в сегменте коммерческих ЦОДов, предполагается большое количество новых строек и активная модернизация существующих площадок. Причем, помимо ЦОДов «классических» масштабов, начнутся стройки мега-ЦОДов для поддержки тренда развития локальных облачных платформ и прихода гиперскейлеров на рынок России.

Сервисное направление по-прежнему будет сверхактивным, помимо модернизации существующей инфраструктуры, заказчики будут внедрять новые цифровые инструменты для повышения эффективности.

Цифровые каналы продаж также будут расти, появятся дополнительные точки роста в сегменте электронной коммерции за счет более активного вовлечения игроков электротехнического рынка в направление ИБП.

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