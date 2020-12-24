Жители страны подвели итоги 2020 года и поделились планами на будущее

Жители России рассказали, чем запомнился уходящий год, и чего они ждут от нового. Об итогах опроса Rusbase рассказали аналитики сайта объявлений «Авито».

В доме

В этом году каждый пятый сделал ремонт, многим в этом помогла удаленка (экономила время на дорогу в офис и обратно). На 2021 год преобразование своей жилплощади запланировали 24% опрошенных.

Чаще бывая дома, россияне начали активнее готовить, пить кофе, играть в компьютерные игры. Каждый пятый опрошенный назвал покупку бытовой техники среди главных трат года.

Опрос показал, что жители страны стали больше уделять внимания родным людям, 13% опрошенных одним из главных личных достижений уходящего года назвали возможность сохранить теплые отношения с близкими.

Причем особенно сложным и актуальным этот вопрос стал для людей в возрасте 26-34 лет. Сохранение отношений останется важной целью на будущий год для 12% участников опроса.

На работе

Пандемия заставила россиян осторожнее относиться к смене места работы. В этом году перешли в новые компании порядка 13% опрошенных, а еще 15% отложили переход на 2021 год. Год назад на вопрос о смене работы отвечал утвердительно каждый пятый.

В 2020 году по разным причинам сменил профессию каждый десятый участник опроса, а еще 10% планируют заняться новым направлением деятельности в наступающем году.

Несмотря на экономические трудности, 10% россиян смогли достичь карьерных высот. Для них год запомнится повышением в должности или увеличением зарплаты. На повышение в 2021 году рассчитывают 15% участников опроса, причем оптимистично настроены и молодежь, и люди среднего возраста.

Из опрошенных 4% открыли свой бизнес или активно развивали существующий, год назад стать предпринимателями планировали 13% россиян. Число тех, кто собирается реализовать аналогичные планы в следующем году, составляет 11%.

Желания под ёлкой

Путешествия, которые пришлось отложить в этом году, станут лучшим подарком, показал опрос. В 2020 году отправиться в поездку на отдых смогли только 10% россиян, поэтому каждый пятый больше не намерен откладывать отпуск до лучших времен. Сильнее всего по нему скучают молодые люди от 18 до 25 лет, среди них каждый четвертый назвал путешествие одной из главных целей на будущий год.

Есть место и романтике: почти каждый пятый загадает встретить свою любовь. Самыми оптимистичными в этом плане остаются молодые люди в возрасте до 18 лет, 42% из них уверены, что обязательно найдут новые отношения в наступающем году.

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