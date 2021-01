Девять советов по развитию социально ответственного бизнеса

«Делать добро — это хороший бизнес», — сказал Раймонд Акерман, основатель розничной группы Pick n Pay. Он использовал экологичную бизнес-модель для борьбы с человеческой несправедливостью в Южной Африке времен апартеида. Он инвестировал в национальные меньшинства, финансировал дополнительные исследования и поощрял предпринимательство среди местных. Таким образом он смог превратить свои четыре торговые точки в очень успешное многонациональное предприятие.

Нельсон Мандела, бывший президент ЮАР и лауреат Нобелевской премии, говорил об Акерманах: «Раймонд и Венди находятся на передовой в борьбе против несправедливости. Они считают, что должны использовать любые ресурсы, для развития сообщества, которым пренебрегали более трех столетий».

Согласно глобальному опросу потребителей, проведенному Unilever (организация, стоящая за такими известными брендами, как Lipton, Ben & Jerry's, Dove и Knorr), для компаний, которые подчеркивают свои стремления к экологичному развитию, существует рыночная возможность в $1 трлн.

Канадская финансовая компания Corporate Knights, занимающейся вопросами устойчивого развития, создала рейтинг The Global 100, в котором крупные предприятия по всему миру ранжируются по их способности сокращать выбросы углерода и отходов. 7500 компаний, которые делают это наилучшим образом, также генерируют более $1 млрд годового дохода. Отчет Комиссии по бизнесу и экологическому развитию показывает, что такой бизнес является одним из самых прибыльных секторов.

Нетрудно догадаться, почему инвестирование в экологичное развитие становится все более популярно среди предприятий. Сегодня более 90% генеральных директоров считают, что устойчивое развитие является обязательным условием процветания их бизнеса. Теперь они сосредотачиваются на внедрении таких инициатив и стратегий, как:

инновации в области экологически чистых продуктов и услуг,

создание соответствующих должностей, например, директора по устойчивому развитию,

составление отчетов об экологичном развитии.

Такая модель не ограничивается уже существующими предприятиями. Число начинающих предпринимателей, бизнес которых строится вокруг защиты окружающей среды и соответствующих услуг, постоянно растет. Это привело к появлению множества многообещающих стартапов, ориентированных на экологически чистые, долговечные и переработанные товары.

Что такое экологичный бизнес

В 2015 году мировые лидеры в Организации Объединенных Наций согласовали 17 целей, которые сделают мир лучше к 2030 году. Они заключаются в искоренении бедности, уменьшении неравенства и борьбе с изменением климата.

Исходя из них, бизнес может начать с ответственного потребления и производства. Для этого ему необходимо убедиться, что цепочка поставок соответствует экологическим целям, таким как борьба с изменением климата, сохранение морских экосистем и суши.

Организациям также необходимо будет обеспечить гендерное равенство среди сотрудников. Они также могли бы внести свой вклад в развитие здравоохранения, качественного образования, доступности чистой воды и санитарии, а также экологичных городов и сообществ. Чтобы достичь в этом заметных результатов, необходимо охватывать все эти цели в комплексе.

Вот несколько советов о том, как сделать бизнес более экологичным.

1. Погружайтесь в проблему

Руководителям необходимо держать руку на пульсе событий: читать исследования об ущербе, нанесенном окружающей среде, смотреть репортажи и читать специализированную литературу. Если владельцы бизнеса не начнут погружаться в эти проблемы, прогресс будет медленным. Личная заинтересованность руководителя в вопросах заботы об окружающей среде является залогом успешного развития экологичного бизнеса.

2. Восстановите социальное доверие

После мирового финансового кризиса доверие к бизнесу ухудшилось. Руководителям необходимо работать над восстановлением авторитета в глазах потребителей. Для этого необходимо начать сотрудничать с правительством, клиентами и обществом в целом, чтобы внести положительный вклад в жизнь людей. Важно также открыто доносить до потребителя свои экологичные намерения. Так вы вернете доверие общества к бизнесу.

3. Сделайте экологичность основным принципом

Экологичные предприятия искренне верят, что изменение климата, загрязнение и нерациональное потребление ресурсов являются важнейшими проблемами, и они могут помочь их решить. Чтобы сделать экологичность главным элементом бизнеса, необходимо четко понимать, что на самом деле значит этот термин и почему это так важно. Начать можно с чтения статей по этой теме, посещения конференций, посвященных экологичному развитию, и участия в отраслевых коалициях, которые сосредоточены на достижении глобальных целей.

4. Проводите исследования

Предприятия, лишь поверхностно заинтересованные в экологичности, будут следовать всем трендам в этой отрасли. Как правило, они используют это как часть маркетинговой стратегии в надежде привлечь больше внимания к бренду. Однако хорошие лидеры знают, что осознанный подход требует гораздо больше усилий. Чтобы понять влияние бизнеса, руководителям необходимо глубоко погрузиться в тему. Это поможет понять состояние общества, влияние человека на окружающую среду, а также жизненный цикл материалов. Также важно привлечь экспертов по экологичному развитию и использовать инструменты анализа жизненного цикла (LCA).

5. Внедряйте инновации

Если рассматривать каждый аспект бизнеса через призму экологичности, может потребоваться изменить стратегию. Инновации помогут привести в соответствие новую экологичную модель и бизнес.

Предоставьте членам правления и руководителям бизнеса возможность сосредоточиться на экологичности.

Планируйте и разрабатывайте продукты или услуги, обеспечивающие экологичные результаты.

Создавайте маркетинговые продукты, которые побуждают потребителей делать экологичный выбор.

Используйте глобальные цели для информирования о стратегиях развития

6. Придерживайтесь принципов гендерного разнообразия на предприятии

Устойчивые предприятия рассматривают глобальные цели как путь к успеху. Они ориентированы не только на окружающую среду, но и на борьбу за равенство и справедливую заработную плату. В отчете Better Leadership, Better World: Women Leading for the Global Goals утверждается, что гендерное равенство на рабочем месте может помочь привлечь более $12 трлн инвестиций, связанных с глобальными целями. Неудивительно, что совет директоров Chr. Hansen Holding, компании, занявшей первое место в списке 100 самых устойчивых предприятий Corporate Knights’s Global 100, на 30% состоит из женщин.

7. Устанавливайте долгосрочную целостную концепцию

Экологичность — это больше, чем просто удовлетворить потребности клиентов. Предприятиям необходимо ставить перед собой достижимые цели. Например, сократить углеродный след на 50% или устранить загрязнения во всей цепочке поставок.

8. Ведите отчетность и постоянно совершенствуйтесь

Деятельность многих экологичных предприятий полностью прозрачна. На своих сайтах они размещают подробную информацию о том, где закупают продукцию и как ее производят, какие у них условия труда, насколько экологичны их материалы и какие направления хотят улучшить. Прозрачность делает бизнес более надежным, а отчетность показывает, как предприятия ищут новые способы минимизации своего воздействия на окружающую среду.

9. Сделайте конкурентов своими союзниками

Когда ключевой игрок в секторе становится открыто ориентированным на экологичность, это стимулирует других в следовать его примеру. Такой тип конкуренции поощряется предприятиями не только из-за положительного воздействия на окружающую среду, но и потому, что он побуждает их создавать инновации в области экологии. Для разработки новых решений, которые могут быть недоступны для одной компании, лидеры находят для сотрудничества конкурентов-единомышленников и некоммерческие организации.

Для небольших предприятий практически невозможно подражать технологическим гигантам с многомиллионными бюджетами, например, экологическому главному офису Apple или новой гигафабрике Tesla площадью 1,5 млн квадратных метров, которые работают на солнечной энергии. Однако отдельные лица и компании могут начать с малого: перерабатывать отходы, не покупать воду в пластиковых бутылках, использовать в офисе естественное освещение. Мы уже совершаем большинство из этих действий. Представьте, чего можно достичь, если каждое наше действие будет нацелено на устойчивое развитие.

Бизнес имеет множество возможностей, чтобы обеспечить масштабные положительные изменения.

