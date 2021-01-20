Пять факторов, которые будут определять поведение потребителей после пандемии

Выбрать время для запуска новых продуктов стало сложнее, чем когда-либо. В новой реальности потребительское поведение изменилось, и его стало труднее прогнозировать. Рассказываем о пяти факторах, которые могут повлиять на поведение клиентов.

Когда венчурные капиталисты рассматривают вопрос о необходимости инвестиций в конкретный бизнес, время является наиболее важным критерием оценки. Вопрос заключается не в том, сможет ли продукт завоевать рынок, а в том, когда именно это произойдет.

Один из важнейших факторов — сопротивление, сопровождающее выход продукта. Например, придется ли потребителям изменить поведение, чтобы его использовать. Из-за пандемии COVID-19 некоторые потребительские тенденции резко ускорились. Эти изменения повлияли на время, требуемое для роста популярности товара.

Предпринимателям в 2021 году необходимо ответить два вопроса:

Стоит ли эта проблема десятилетия вашей жизни?

Будут ли ближайшие 2-3 года подходящим временем, чтобы запустить решение проблемы?

Второй вопрос наиболее актуален для оценки вероятности успеха. Сейчас трудно сделать прогноз даже на год, но некоторые тренды помогают понять, каким станет поведение потребителей. Например, создание коллективного иммунитета с помощью вакцины займет много времени, а это означает, что многие формы поведения, приобретенные во время пандемии, будут лишь укрепляться. Таким образом мы можем спрогнозировать, как будет выглядеть рынок в будущем.

К-образное восстановление

В развитых странах именно экономика пострадает больше всего. Для восстановления многие вынуждены были брать займы, которые в будущем необходимо погасить. Независимо от того, создаете ли вы B2C- или B2B-продукт, обратите внимание на уровень безработицы на рынке, на который вы ориентируетесь.

Экономика, которая может быстро создать рабочие места, вскоре вернется к прежнему уровню потребления и постепенно погасит кредиты за счет налогов. Однако если основные отрасли страны сильно пострадали (и не скоро восстановятся), то ей потребуется больше времени. Например, почти 10% ВВП Мексики приходится на туризм. Пройдет некоторое время, прежде чем такие государства вернутся к прежнему уровню потребления.

На уровне потребителей восстановление будет K-образным: у одних все будет хорошо, а у других — нет. Например, этот кризис может продлиться достаточно долго, чтобы уничтожить некоторые рестораны или отели, а компании по доставке еды, в то же время, будут стремительно развиваться. Недавний успех Instacart — хороший тому пример.

Удаленная работа

Крупные компании уже объявили, что их сотрудники и после окончания пандемии будут работать дистанционно. Многие игроки уезжают из Кремниевой долины в Майами или Лос-Анжелес.

Для мира стартапов это хорошая новость. Раньше место размещения стартапа выбиралось исходя из местоположения вашей команды и клиентов. Однако, поскольку сотрудники теперь работают удаленно, вам нужно оставаться лишь в пределах досягаемости ваших клиентов (и поддерживать общение в команде).

Если рабочие места больше не привязаны к городам, возможно, общение станет основной причиной платить высокую арендную плату за офис.

Что это значит для начинающих предпринимателей? Тем, кто интересуется недвижимостью, необходимо учитывать будущие изменения спроса на деловые и жилые районы в центре города.

Поскольку мы проводим больше времени дома, в будущем нас ждет много инноваций в этой сфере: мы уже наблюдаем, как домашний фитнес и садоволство становится неотъемлимой частью нашей повседневной жизни.

Здоровье

Потребители сейчас чувствуют себя более уязвимыми, чем в 2019 году, и в будущем будут уделять больше внимания своему здоровью и своих близких.

На рынке, вероятно, появятся больше инструментов и услуг, которые позволят следить за состоянием здоровья. Например, носимые устройства будут отслеживать не только физическое состояние, но и психологическое. Так же и с услугами, которые смогут обеспечить потребителям быструю и доступную медицинскую помощь как лично, так и виртуально. Технологии, позволяющие обмениваться данными о нашем здоровье, облегчат диагностику и самодиагностику.

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Кроме этого, стоит обратить внимание на здоровье питомцев. Носимые устройства могут быть очень полезны для отслеживания их самочувствия. Теперь сопоставьте данные с носимых устройств любимцев с предикативным анализом, и вы получите совершенно новую отрасль: телездравоохранение и страхование домашних животных.

Цифровая грамотность

Цифровая грамотность предполагает понимание и эффективное использование цифровых инструментов. Во время пандемии бизнес, образовательные учреждения и люди смогли продолжить свою деятельность именно благодаря цифровизации. Сейчас даже пользователи, не обладающие специальными знаниями, могут создавать и запускать цифровые продукты.

Технологи в наше время более уверены в себе, чем когда-либо, поскольку цифровые продукты оказались решающим фактором в преодолении кризиса. Чтобы полностью раскрыть их потенциал, необходимо сделать их доступными. А это означает помощь населению, которому не хватает ресурсов, средств связи или необходимых знаний.

Это также означает, что в ближайшем будущем будет уделяться больше внимания продуктам и приложениям, которые смогут облегчить переход на цифровизацию людям, плохо знакомым с данной сферой. Например, для пожилых будут созданы средства обучения, а интерфейсы станут понятнее и доступнее. Возможно, в будущем право человека на использование интернета закрепят на законодательном уровне.

Экологичность

Человечеству потребовалась пара столетий, чтобы понять, что у нас всего одна планета. Но поскольку ресурсы распределяются неравномерно, богатые страны быстрее освоят принципы экологичности.

Переход к более устойчивой экономике происходит как сверху, так и снизу пирамиды потребления. На уровне спроса потребители уже требуют, чтобы компании приняли эти изменения. Они, в свою очередь, реагируют на подобные запросы.

Те, кто инвестирует большие суммы капитала, такие как пенсионные фонды, уже требуют от частных инвестиционных компаний (включая венчурных капиталистов) вложений в более устойчивую экономику.

В будущем, вероятно, потребители будут требовать прозрачности даже в создании цифрового продукта и в том, сколько энергии требуется для его работы. Если вы планируете получить венчурное финансирование в 2021 году, убедитесь, что вы оказываете влияние по крайней мере на одну из 17 целей устойчивого развития ООН. Так вы сможете увеличить свои шансы на финансовую поддержку.

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Фото на обложке: Noah Buscher / Unsplash