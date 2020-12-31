Почему в 2021 году работать удаленно будет проще

В 2020 году многие были вынуждены покинуть офисы и смириться с внезапными изменениями в связи с пандемией. Разумеется, никаких четких правил, регламентирующих такой формат работы, не существовало. Поскольку большинство заинтересовано в удаленном формате и после окончания кризиса, нас ждут некоторые изменения.

По данным исследования FlexJobs, еще в феврале 2020 года дистанционно работали только 4,7 млн американцев или примерно 3,4% населения. Из-за пандемии в течение года это число выросло до 42%. Недавний опрос среди удаленных сотрудников показал, что после пандемии 65% хотели бы продолжить трудиться в этом формате, а 31% предпочли бы гибридный режим.

В 2021 году, когда мир оправится от потрясения, а вакцины позволят подавить распространение вируса, удаленная работа станет менее изолированной и, возможно, более прибыльной.

Вот несколько факторов для развития удаленного формата в предстоящем году.

1. Государство будет поддерживать удаленных сотрудников

До пандемии процент таких работников был довольно незначителен. Но в новом году рост их количества побудит власти утвердить принципы работы, удовлетворяющие потребности сотрудников. «Я думаю, что политики рассмотрят программы поддержки или даже новые налоговые и трудовые законы», — говорит Бри Рейнольдс, старший карьерный специалист в FlexJobs.

Рейнольдс считает, что дистанционному формату уделялось мало внимания из-за небольшого количества сотрудников. Но теперь, когда удаленка стала обыденностью, она надеется, что государство задумается об улучшении условий для сотрудников.

2. Появятся новые инструменты и ресурсы

Рост популярности удаленного формата также побудит компании разрабатывать продукты, улучшающие качество труда. Поскольку работодатели заинтересованы в качественных и эффективных результатах, у них появится стимул инвестировать туда финансы.

«Работая удаленно, легко потерять чувство значимости, поэтому компании будут создавать программы поощрения», — говорит Дэвид Джонсон, главный аналитик по опыту сотрудников в Forrester Research.

«Компании планируют вложить немало средств в повышение квалификации персонала и инвестировать в технологии, которые помогут оценить уровень вовлеченности сотрудников».

Джонсон также считает, что в следующем году, появятся более совершенные инструменты безопасности, управления расходами, совместной работы и связи. Некоторые организации наняли специальных людей для рассмотрения запросов своих дистанционных работников.

«Когда в компании всего 5% удаленных сотрудников, довольно сложно организовать переход на более удобный формат, — говорит он. — Но когда половина работников переходит на дистанционный формат, это становится более оправданным».

3. Дистанционная работа станет более естественной

По словам Джонсона, самый сложный этап для сотрудников — момент ухода из офиса. В наступающем году, когда для большинства это уже позади, работать станет комфортнее.

Многим сотрудникам пришлось кардинально изменить распорядок дня и привычки, чтобы приспособиться к подобному формату. «Сейчас люди выработали новые привычки, психологически это довольно тяжело, — говорит он. — Это станет комфортнее как для сотрудникаов, так и для руководителей».

4. Разделение между личной и профессиональной жизнью станет более очевидным

Переход на дистанционный режим в 2020 году многим дался непросто, так как помимо резкого смены формата, что само по себе является стрессом, люди практически не имели возможности выходить из дома.

«Я уже долго выступал за удаленную работу. Но нет ничего хуже, чем вынужденная работа в изоляции, когда нет возможности уйти или переключиться на что-то», — объясняет Джоб ван дер Воорт, CEO и соучредитель сервиса Remote, который помогает организациям нанимать дистанционных сотрудников со всего мира.

Он считает, что многим еще предстоит ощутить истинные преимущества этого формата.

«Одно из самых больших достоинств удаленки — возможность работать из любой точки. Вы можете поехать в другую страну или провести рабочий день в местной кофейне, — рассуждает он.

«Это именно та свобода, которой нам так не хватает в нынешних условиях».

Одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются удаленные сотрудники, — отсутствие границы между работой и личной жизнью, особенно это касается родителей. «Мы слышим много жалоб по этому поводу, но после окончания пандемии вы поймете, что дистанционная работа гораздо удобней, — говорит Воорт. — Вы сэкономите массу времени и сможете посвятить его своей семье».

5. Вынужденная изоляция закончится

Некоторые сотрудники на дистанционке жалуются на возросшее чувство одиночества, однако эти переживания являются следствием вынужденной изоляции, а не формата работы.

«Удаленный формат не обязательно предполагает работу в полном одиночестве. Многие предпочитают проводить рабочее время в коворкингах, что сейчас, разумеется, запрещено, — настаивает Воорт. — Вот почему я думаю, что в следующем году все наладится».

6. Бизнес сможет нанимать лучших сотрудников, где бы они не находились

Распространение удаленной работы может привести к значительному расширению кадрового резерва компании, поскольку руководство сможет нанимать талантливых специалистов по всему миру.

«Если вы больше не ограничены поиском кадров в определенном городе, вы сможете собрать более талантливый коллектив, что положительно скажется и на качестве работы», — рассуждает Воорт.

7. Удаленные сотрудники смогут больше зарабатывать

Поскольку работодатели смогут нанимать специалистов по всему миру, сотрудники также смогут искать более высокооплачиваемые вакансии за пределами своего города или региона.

Например, раньше программисты вынуждены были переезжать в такие места, как Кремниевая долина, чтобы реализовать свой потенциал. «Сегодня вы можете жить где угодно, в том числе за пределами Соединенных Штатов, и зарабатывать столько же», — говорит ван дер Воорт.

Недавно представители Facebook сообщили о планах привязать уровень дохода к местонахождению, а это означает, что те, кто находится в районах с более низкой стоимостью жизни, в результате будут зарабатывать меньше. Однако ван дер Воорт считает данную политику несостоятельной в условиях свободного рынка. «Хорошее владение определенными навыками должно щедро оплачиваться вне зависимости от местоположения, — рассуждает Воорт. — Но если вы считаете, что достойны большего жалования, вы можете найти другого работодателя».

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Фото на обложке: Vadym Pastukh / Depositphotos