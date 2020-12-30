Дистанционная работа изменила все: почему сотрудников больше не привлечь кофе и печеньками

Еще недавно бизнес инвестировал значительные деньги в красивые офисы и системы корпоративных бонусов, чтобы привлечь лучших специалистов. Пандемия и удаленный режим привели к переоценке ценностей: сотрудники начинают меньше обращать внимание на развлечения и бесплатные обеды и больше — на возможности для роста и работы без ущерба для личной жизни.

Шон (вымышленное имя) провел около десяти лет, работая в креативных и цифровых рекламных агентствах на Тихоокеанском Северо-Западе США. Такие компании известны тем, что работают с самыми завидными клиентами и располагаются в лучших офисах. Однако с марта 2020 года это уже не имело значения. Копирайтер Шон начал работать из дома.

Он рассказывает, что из-за коронавируса возможный уход из компании уже не так сильно его беспокоил: «У этого агентства был невероятный офис: он потрясающе выглядел и вдохновлял на работу. Там была классная корпоративная культура. Однако на удаленке мне стало проще задумываться о других приоритетах».

Теперь важнее всего для Шона стало повышение и развитие в карьере, а не вид из окна офиса или крафтовое пиво на разлив. В конце концов он решил уйти из агентства и устроиться к одному из клиентов, в очевидно не такую крутую финансовую компанию. Так у Шона появилась возможность работать из дома и придерживаться своего карьерного пути.

Он был не единственным, кто пересмотрел свои приоритеты в этом году. Один из руководителей агентства признался, что недавно ему звонили бывшие сотрудники, которые ушли в новые стартапы. Во время пандемии корпоративная культура была уже не столь привлекательна, и они стремились создать баланс между работой и жизнью.

Большую часть 2020 года представители таких отраслей, как технологии, реклама и издательское дело, работали из дома.

Такие преимущества, как безупречный офис, бесплатный обед, пиво и столы для пинг-понга, утратили актуальность. Сотрудникам остались лишь работа и общение в Zoom.

Теперь они переосмысливают ценность работы в компании, которая делает акцент на привилегиях в офисе, а не на благополучии персонала.

Основатель и CEO рекрутинговой компании ForceBrands Джош Уонд рассказывает, что после начала пандемии и перехода на дистанционный режим его клиенты жаловались: сотрудников больше не привлечь льготами. При этом в офисе его компании в Нью-Йорке персонал получал бесплатные обеды, пиво на разлив и стол для пинг-понга. Уонд хотел сделать рабочее пространство привлекательным для талантливых сотрудников.

«Люди хотят чувствовать связь. Они хотят чувствовать, что их ценят. И мелочи имеют большое значение. Дело не только в бесплатном обеде или дополнительных бонусах, а в возможностях роста, заметности и открытости», — говорит Уонд.

Некоторые руководители признают, что теперь для удержания лучших кадров нужно больше внимания со стороны начальства.

Андреа Дикес, CEO Saatchi NY, каждую неделю проводит с сотрудниками почти 30 индивидуальных встреч, чтобы сохранять связь с коллективом. Это помогает ей держать руку на пульсе и понимать, какие вопросы решить, чтобы коллектив был доволен, а сотрудники не покидали компанию.

Она считает, что для счастья сотрудников важнее не офисные бонусы, а внимание руководителя и больше свободного времени. Так, офис не работал неделю в честь Дня благодарения и две недели — во время рождественских и новогодних праздников.

Корпоративную культуру создают не бесплатные обеды и напитки, а сам коллектив. Сотрудники агентства и представители отрасли считают, что все больше компаний начинают понимать: теперь потенциальных работодателей оценивают по-новому.

Мануэль Борде, глобальный креативный директор Geometry, считает, что именно коллектив делает атмосферу в компании уникальной.

«Если вы потеряете талантливых сотрудников или не сможете найти им полноценную замену, то культура исчезнет», — говорит Борде.

«Работа в самых престижных компаниях может превратиться в кошмар, если персонал подкачал. И наоборот: самое маленькое или самое неизвестное агентство в мире может быть лучшим местом, если у него правильный коллектив».

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Фото на обложке: New Africa / Shutterstock