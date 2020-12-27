Без сигарет: как сократить количество курящих сотрудников на 25%

Сергей Курбатов, директор логистического комплекса «Маршрут», ответил на вопрос: «Что же делать, если сотрудники курят?» и разработал алгоритм действий.

Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что курение вредит здоровью человека. Но курильщики также негативно влияют и на других. Если рассматривать производство, то я выявил несколько важных аспектов — потеря заработка компании на неработающих во время перекура людях, неприятный запах от человека после курения и частые больничные у курящих.

Почему вопрос курильщиков стоит остро?

Любая сфера производства требует организовывать строгий контроль над сотрудниками, они не должны просто так покидать территорию.

Возьмем, для примера, склад. На выходе из помещения людей всегда ждет комплексная проверка:

Их проверяет рамка-металлоискатель. Сотрудник службы безопасности досматривает каждого ручными металлоискателями. Производится досмотр сумок, карманов, подошв высокой обуви, даже пачки сигарет. Проверка специальных меток на всех личных вещах сотрудника, которые могут дублироваться (продукты, зарядные блоки, телефоны и т.п.).

К сожалению, иногда сотрудники безопасности сталкиваются с работниками-клептоманами. Они присваивают себе товары клиентов склада, а именно интернет магазинов. И порой им важно присвоить не дорогой Айфон, а лишь бы что-то. Тащат зубные пасты, батарейки, ручки. Причину таких действий понять сложно, но вопрос сейчас в другом.

Я привел этот пример для того, чтобы вы поняли — выход с территории склада можно сравнить с выходом из банковского хранилища, и уходит на это слишком много драгоценного времени. Чтобы не было пробок на выходе, требуется дополнительно нанимать сотрудников службы безопасности, и, следовательно, затраты на СБ растут с увеличением количества сотрудников склада.

Если представить, что 50% сотрудников курит, за 12 часовую смену, в среднем, они покидают здание 8-10 раз. Затраты растут.

Курилка на территории – панацея?

Чтобы служба безопасности не тратила все свое время на досмотр курильщиков — можно попробовать оборудовать специальное помещение на территории склада. И, да! Выясняется, что содержать такую комнату на 5% выгоднее, чем нанимать дополнительных сотрудников охраны.

Но решив проблему нагрузки на пропускные пункты, не решить проблему в целом.

Я решил прибегнуть к математическим расчетам. К примеру, возьмем длину склада – 300 метров. Когда сотрудник идет из одной точки склада в другую – это занимает около 10 минут. Потом он курит минут 5 и идет обратно. В итоге он потерял примерно 20-25 минут рабочего времени. А теперь представьте, что ходит он не один раз. Умножим 25 минут на 8 походов (курение 1 раз в 1,5 часа) и получим около 3 часов неотработанного времени. И таких сотрудников, допустим, 100.

В итоге мы получаем более 300 часов нерабочего времени! Это равняется невыходу 22 оплачиваемых человек на смену. Потери у такой компании просто колоссальные! Добавим сюда еще стоимость постройки и обслуживания (уборки) курилки — и начинает казаться, что бизнес — это не совсем прибыльная вещь.

Covid-19

Можно попытаться найти еще одно решение проблемы – сдельная оплата труда. Но не всем категориям ее можно ввести. Может, сократить расходы на гуляющих сотрудниках?

Но предельно ясно и понятно, что тотальными запретами и штрафами добиться отказа от вредной привычки сложно. Введение талонов на курение? Но это уж слишком безумная идея. Нужно постараться замотивировать сотрудников перейти на сторону здоровых легких по собственному желанию, без давления со стороны руководства.

Но тут пришло время короновируса. Во время эпидемии COVID-19, площадь комнаты для курения, как правило, не позволяет выполнять требования о социальной дистанции в 1,5 метра. И курят люди без масок. А это сплошной рассадник инфекции. Помещение для перекуров приходится закрывать.

Отправлять людей на улицу – затратно, вновь придется нанимать новых сотрудников службы безопасности, опять уменьшается прибыль компании в кризисное время. Опять тупик?!

Не кнут, а пряник!

Хочу вам рассказать, как решили проблему курильщиков в компании услуг фулфилмента «Маршрут».

Фулфилмент – это такой огромный склад, где заказы интернет-магазинов не только хранятся, но и собираются, подготавливаются к отправке, доставляются покупателю. Их клиентами являются не только интернет-магазины, но и крупные маркетплейсы. Площадь складов – более 80 000м2, и чтобы товары клиентов не стали жертвой алчности некоторых сотрудников, весь склад завешан камерами. Можно просмотреть почти каждый уголок.

Руководство компании пришло к простому решению – ввести надбавку 5 % к зарплате для всего некурящего персонала. А для снижения нагрузки на службу безопасности, на перекур теперь люди ходят отдельными группами 1 раз в 3 часа.

Первое время их инициатива воспринималась спорно. Пандемия подарила всем жаркие недели – ведь все перепрофилировались на онлайн-покупки, и количество работы у фулфилмент-операторов увеличилось в разы. Ко всему прочему, угнетало состояние сотрудников, конечно, и нестабильная ситуация во всем мире. Поэтому, первые попытки ввести новую программу казались малоэффективными. Но совместно с падением градуса напряжения пандемии, росло и количество некурящего персонала склада.

Итоги премирования сотрудников

На данный момент, новая программа по борьбе с курением в компании «Маршрут» дает следующие результаты: более 25 % курящих сотрудников отказались от губительной привычки (по крайней мере, на работе точно). Камеры отслеживают каждый шаг сотрудников, и, как говорят сотрудники службы безопасности – «за углы втихаря не бегают». А если попадается кто-нибудь – тут же теряет всю премию.

Но на наказании все не заканчивается, нельзя только премию забрать и забыть. Если человек возвращается к вредной привычке, значит, на душе у него неспокойно. А это, естественно, напрямую отражается и на работе.

Поэтому начальники смены с такими начинающими курильщиками ведут беседы и помогают решать, в силу своих компетенций, кризисные ситуации у своих сотрудников.

Курительную комнату переоборудовали под склад вещей компании, там же хранятся предметы, отправляющиеся на переработку. Будет ли восстановлен первоначальный функционал курилки после завершения пандемии – пока неизвестно.

Вместо заключения

После введения акции затраты на курящих сотрудников уменьшились на 15% , а значит, увеличилась прибыль.

, а значит, Когда сотрудник хочет передохнуть, он теперь идет не в курилку, а комнату отдыха, оборудованную тренажерами, и поддерживает свое физическое здоровье.

Я считаю, что этот эксперимент удался! Берите на вооружение.

Фото на обложке: fongbeerredhot/Shutterstock