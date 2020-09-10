Оклад, бонусы, дискриминация: сотрудники Microsoft раскрыли данные о зарплатах

Сотрудники Microsoft регулярно сообщают о размере своих окладов и бонусов — так они хотят искоренить несправедливую оплату труда в компании. В августе 2020 года в опросе приняли участие более 300 человек. В этом году анкета была дополнена: респондентам задали вопросы не только о зарплате, но и о дискриминации.

Разглашение данных о зарплатах в Microsoft стало ежегодной традицией. Данные публикуются в тот период, когда персонал уведомляют о повышениях или бонусах. Чаще всего в опросах участвуют работники из Редмонда, где находится главный офис Microsoft в штате Вашингтон. В 2019 году данные предоставили более 400 человек, а в 2020 году — 310. Всего в Microsoft работает более 150 тысяч сотрудников по всему миру.

Уровень — это еще не все. Зарплата увеличивается по мере повышения уровня сотрудника, но даже на высоких уровнях некоторые люди получают меньше, чем их коллеги, находящиеся на более низком уровне. Вертикальная шкала — общий размер выплат, горизонтальная — уровень сотрудника. Инфографика: OneZero

Участники опроса указывают свой предыдущий оклад, все премии и бонусы, а также сумму, на которую выросла зарплата. В этом году анкета включала в себя два новых вопроса: является ли респондент цветным и чувствует ли он, что его ограничивают или могут ограничить из-за пола или гендерной идентичности. Последний отчет Microsoft о разнообразии показал, что сотрудники компании — преимущественно белые мужчины, особенно на самых высоких уровнях.

В Microsoft, как и в большинстве технологических компаний, должность и зарплата сотрудника зависят от его уровня. В Microsoft они начинаются с 59 уровня и могут превышать 80 уровень. Согласно краудсорсинговому сайту о зарплатах в технологических компаниях Levels.fyi, руководящие должности в Microsoft начинаются с 63 уровня.

Деньги — основной вид вознаграждения для более молодых специалистов. Бонусы от акций остаются незначительной частью дохода сотрудника, пока он не продвинется по карьерной лестнице. Вертикальная шкала — процент заработка, горизонтальная — уровень сотрудника. Инфографика: OneZero

Таблица с зарплатами от группы Young Microsoft FTE на Facebook указывает, что данные смещены в сторону более молодых сотрудников. Более 250 из 310 участников этого года имели уровни от 59 до 62.

Согласно последним результатам, в среднем на старте разработчик или руководитель группы проектов будет получать $125 665. У подавляющего большинства (87%) средний оклад составляет $111 096, средняя денежная премия — $10 701, а бонус от акций— $3 867.

К 62 уровню бонусы от акций и денежные премии становятся более существенной частью ежегодного вознаграждения. Общая сумма на этом уровне составляет в среднем $174 962: денежная премия — $20 028, бонус от акций — $13 713 и оклад — $141 220.

Денежные премии наиболее ожидаемы. Сотрудники Microsoft получают бонусы размером $10-25 тысяч — даже те, кто не занимает высокую должность. Вертикальная шкала — размер премии, гориозонтальная — уровень сотрудника. Инфографика: OneZero

На уровне 64, которого достигли только 11 респондентов, оклад составляет лишь 72% от общей суммы в $234 249.

Большинство опрошенных — 194 из 310 — указали, что являются цветными. Кроме того, 69 человек сообщили, что чувствуют себя ограниченными или что их могут ограничить из-за пола или гендерной идентичности. В общей сложности 22% респондентов заявили, что их пол или гендерная идентичность мешали или могут помешать на работе.

Microsoft занялась внутренним расследованием харассмента и дискриминации в прошлом году после того, как по компании распространились письма десятков женщин, которые рассказывали о словесных оскорблениях и отстранении от работы из-за пола. В результате произошли радикальные изменения. Microsoft в том числе наняла новую команду, чтобы помочь сотрудникам направлять кадровые расследования, ввела новый режим обучения для менеджеров и провела внутреннюю проверку незавершенных дел, которые были упущены из виду.

Хотя выборка небольшая, данные показывают, что некоторые сотрудники все еще чувствуют себя ущемленными в рамках культуры Microsoft из-за гендерной идентичности.

Кроме этого опроса, в котором участвовали несколько сотен сотрудников, в интернете доступны и другие источники данных о зарплатах. Самый крупный из них — Levels.fyi, в котором содержится почти 4 тысячи записей от сотрудников Microsoft, которые публикуются там с 2017 года.

Представители других технологических компаний также раскрывают размер своей зарплаты. Бывшая сотрудница Google Эрика Джой создала печально известную таблицу с распределением зарплат, которую она опубликовала в Twitter в 2015 году.

Источник.

Фото на обложке: KANOWA / Shutterstock