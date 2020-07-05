Как договориться о повышении зарплаты в условиях пандемии

Если ваша работа помогает бизнесу справляться с трудностями, возможно, имеет смысл попросить о прибавке. Вот несколько советов, которые помогут подготовиться к разговору.

На первый взгляд, пандемия COVID-19 и экономический кризис — не лучший момент для разговоров о повышении зарплаты. Но опытные специалисты понимают, что в сложные времена компании стараются повысить конкурентоспособность и завоевать доверие клиентов, а это невозможно без дополнительных усилий команды.

Знайте себе цену

Возможно, во время изоляции вам пришлось вспомнить забытые навыки или приобрести новые: например, по организации бизнес-процессов, управлению проектами или SMM. Эти умения могут оказаться отличным рычагом для ведения переговоров о повышении, но как узнать, на какую сумму стоит рассчитывать? Чтобы понять это, оцените свой вклад в работу компании и постарайтесь узнать размер зарплаты сотрудников с похожими обязанностями, образованием и опытом.

В ходе переговоров можно обратить внимание на вашу роль в развитии бизнеса — напомните о выполненных проектах и привлеченных клиентах. Подумайте, какую выгоду сможет извлечь начальник из вашего повышения, — возможно, вы возьмете на себя часть его обязанностей, освободив время для решения стратегических задач.

Предлагайте альтернативы

Если бюджет компании сейчас ограничен, получить большую прибавку к зарплате будет сложно, но есть и другие способы поощрения сотрудников: новая должность, корректировка обязанностей, увеличение бонусов, более удобный график или профессиональное развитие (например, оплата обучения). Помните, что ультиматумы могут навредить рабочим отношениям, и подготовьте несколько вариантов: это расширит ваши возможности и позволит проявить настойчивость, не отталкивая собеседника.

Не бойтесь отказа

Бывают ситуации, когда разговор заходит в тупик, разочаровывая всех его участников. Помните, что талантливые сотрудники с востребованными навыками всегда найдут себе работу. Исследования показывают, что замена специалиста может обойтись компании вдвое дороже его годовой зарплаты.

Если вы не планируете менять работу, подготовьте несколько предложений, с которыми начальнику будет проще согласиться. Например, обсудите возможность выплаты бонуса за достижение определенной цели: «Если мой план по снижению производственных затрат будет успешным, мне кажется справедливым рассчитывать на премию в размере 10% от сэкономленных средств». Еще один вариант — постепенное повышение зарплаты: «Я узнал, что получаю на 20% меньше, чем новые сотрудники. Как насчет того, чтобы увеличить мою зарплату на 5% в августе и еще на 5% к концу года?».

Учитывайте особенности онлайн-общения

Не видя собеседника, сложнее создать доверительную атмосферу или донести свою мысль без искажений. Но у виртуальных переговоров есть и определенные преимущества.

В онлайн-встрече могут принять участие все заинтересованные стороны, включая сотрудников из других регионов. Кроме того, на вас не будут давить внешние факторы — атмосфера в офисе, большие столы, отдаляющие от собеседника, или даже разница в росте. Еще один приятный момент — возможность использовать заранее подготовленные заметки.

Но главным условием успешных переговоров, независимо от способа их проведения, остается человечность. Участвуя в диалоге, важно стремиться к взаимопониманию, реагировать на вербальные и невербальные сигналы, задавать уточняющие вопросы, по мере необходимости запрашивать обратную связь и демонстрировать соответствующие эмоции.

Отработайте навык переговоров

Если вы решили пока отложить беседу о повышении зарплаты, используйте это время, чтобы попрактиковаться в переговорах. Ничто так не повышает уверенность в навыке, как его эффективное использование. Попробуйте поторговаться в магазине или получить специальные условия у какого-нибудь сервиса, договоритесь с соседями или поучаствуйте в распределении рабочих задач в коллективе.

Переговоры не всегда проходят легко, и виртуальное общение накладывает на них свой отпечаток. Подготовьтесь к беседе заранее, чтобы беспокойство за исход разговора не мешало вам отстаивать свои права.

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