Эффективная коммуникация на удаленке: определяем стиль работы сотрудников

Опытный руководитель знает, что у каждого сотрудника свой подход к задачам. Кто-то любит общаться, а кто-то предпочитает полностью сконцентрироваться на работе. В офисе определить стиль работы подчиненного легко — достаточно понаблюдать за его поведением. Однако в дистанционном режиме сделать это сложнее. Понимание подхода к работе критически важно, чтобы правильно организовать коммуникацию на удаленке. Вот как лучше это сделать.

«Кто-то предпочитает взаимодействовать с коллегами, кто-то — получить задание и сконцентрироваться на нем, а кто-то — что-то среднее», — говорит исполнительный вице-президент Hyland Эд Маккуинстон.

Аманда Коваль Кеньон из Ketchum советует менеджерам не думать, что самый подходящий для них стиль работы станет лучшей практикой для остальных. «Адаптируйте свой подход к прямым подчиненным, если вы хотите помочь им добиться наилучших результатов, — советует она. — Легче всего спросить их мнения, а затем поэкспериментировать некоторое время».

Определяем стиль удаленной работы

Сейчас общение важно, как никогда. Методы удаленной коммуникации могут указать, как сотрудники предпочитают взаимодействовать. Например, кто-то не включает камеру во время видеоконференций.

«Начальник должен инстинктивно понимать, что хочет выразить человек вербально и невербально», — говорит Маккуистон.

«Иногда это словно находиться в комнате с кем-то, кто скрестил руки. Когда все находятся в офисе, люди управляют своей энергией самостоятельно. Одни целый день поглощены работой, а другие извлекают выгоду от разговоров в коридоре. Они могли сами удовлетворить свои уникальные потребности, но сейчас у них нет этой возможности», — отмечает он.

Оценив предпочтительный стиль работы, можно создать для сотрудников лучшие условия. Коваль Кеньон считает, что определив тип личности человека, с них легче взаимодействовать.

Инициаторы ценят краткость . Они предпочитают быстро включаться, обсуждать результаты, придерживаться основной задачи и продвигаться дальше.

. Они предпочитают быстро включаться, обсуждать результаты, придерживаться основной задачи и продвигаться дальше. Экспрессивные любят говорить и думать вслух . «Они оценят веб-камеры или телефон, предпочитают обсуждение предварительной работе и любят общаться как в личном, так и в профессиональном ключе», — говорит Коваль Кеньон.

. «Они оценят веб-камеры или телефон, предпочитают обсуждение предварительной работе и любят общаться как в личном, так и в профессиональном ключе», — говорит Коваль Кеньон. Дружелюбные дорожат отношениями и хотят помочь руководителю . «Они предпочитают получить план обсуждения заранее и иметь время, чтобы подумать, прежде чем говорить, — говорит она. — Они тоже ценят время перед камерой и хотели бы вести непринужденный разговор, формирующий как профессиональную, так и личную связь».

. «Они предпочитают получить план обсуждения заранее и иметь время, чтобы подумать, прежде чем говорить, — говорит она. — Они тоже ценят время перед камерой и хотели бы вести непринужденный разговор, формирующий как профессиональную, так и личную связь». Аналитики любят подготовиться к беседе и заранее все обдумать. Часто они выбирают письменное общение, а не устное. «Они могут предпочесть взаимодействие без веб-камеры и заранее попросить повестку собрания, а также возможность предложить свои мысли в письменной форме после разговора», — говорит Коваль Кеньон.

Найдите другие возможности для вовлечения

Некоторые сотрудники привыкли много общаться или путешествовать, и для них смена рабочей обстановки стала особенно кардинальной. Они могут нуждаться в большей поддержке. Поняв, сколько взаимодействия требуется сотруднику, руководитель может выбрать подходящий стиль общения.

«Лидеры должны понимать, как дать людям возможность быть успешными в совершенно разных условиях», — говорит Маккуистон.

Hyland помогает сотрудникам стать волонтерами. Маккуистон рассказывает: «Наши коллеги чувствовали сильную потребность помогать другим, не только профессионально, но и лично. Мы даем им эту возможность, помогаем найти средства для производства СИЗ или организуем сбор продуктов онлайн. Так наши сотрудники получают то же чувство удовлетворения и энергии, которое было у них в офисе. Это помогало некоторым работать эффективнее».

Активно предоставляйте обратную связь

Руководители должны постоянно сообщать команде о целях и результатах, чтобы облегчить им работу. Чтобы убедиться, что вы обеспечиваете достаточную вовлеченность, периодически проверяйте себя и сотрудника.

Коваль Кеньон советует спросить себя:

Насколько полезны для подчиненных эти отзывы?

Насколько они помогают руководителям?

Что стоило бы изменить?

Эксперт считает, что можно обдумать частоту и длительность бесед о результатах, средство связи, например, телефон или веб-камеру, и подготовку к обратной связи.

«Конечно, будучи руководителем, вы можете определить обязательные требования для индивидуальных проверок, но стремитесь хотя бы частично адаптировать беседу под потребности вашего сотрудника», — советует Коваль Кеньон.

Маккуистон также рекомендует следить за показателями. «Например, в сфере продаж стоит обращать внимание на сокращение звонков, писем и встреч. Это может указывать на то, что сотруднику нужна большая вовлеченность».

Маккуистон считает, что в будущем значительная часть сотрудников продолжит работать из дома, и руководителям придется адаптироваться. «Как сделать так, чтобы это работало наилучшим образом для сотрудников и уравновешивало их эмоциональные потребности с нуждами компании? Вся ответственность лежит на руководстве. Концентрация на здоровье и балансе способствует производительности .

Если слишком следить за концентрацией, аккуратностью и показателями, у сотрудников начнется выгорание.

Основная задача сейчас в том, чтобы повысить их вовлеченность разными способами».

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