«Займитесь людьми»: как креативному бизнесу не утонуть во время второй волны

Кризис сильно повлиял на креативный бизнес. Многие компании расформировали штаты и отказались от офисов . CEO event-агентства Advanza Антон Зима рассказывает, как креативному бизнесу жить в условиях коронакризиса, почему во время пандемии нужно заниматься кадрами и при чем тут шеринг-сервисы.

Не надейтесь на софт

Многие креативные и event-агентства во время первой волны побежали в digital — начали создавать свой софт: платформы для онлайн-мероприятий, сервисы для создания рекламы с помощью нейросетей. К сожалению, так это не работает — нормальный софт невозможно сделать быстро, особенно если у вас нет опыта. Вы потратите деньги и время, а на выходе получите сырой продукт.

Посмотрите на Zoom — его делала компания из 2 тыс. человек, он существует семь лет, а у нас все равно возникают претензии к его работе. Как может небольшое агентство, которое не специализируется на технологиях, сделать что-то подобное? Оставьте технологии тем, кто ими занимается — например, фаундеру Evernote.

Если у вас небольшое агентство, то нужно идти учиться технологиям. Всегда можно покупать компетенции, либо идти обучаться, разбираться в том, как это работает и качать команду. Подобные платформы могут стоить сотни тысяч евро, но это не значит, что одних денег достаточно — нужны знания.

Если вы готовы вкладывать туда силы и деньги, то смотрите на это более глобально. За рубежом много компаний, которые делают digital-сервисы, может быть, вам стоит двигаться вместе? Так, посмотрев на западный рынок, мы нашли немецких партнеров DeModern и сейчас продвигаем онлайн-платформу.





Пользуйтесь шеринг-сервисами

Если у вас небольшая компания на 10-15 человек, то хорошее решение — перестроить бизнес-модель. Сохраните остатки команды, часть оборота и работайте с потенциальными клиентами через партнеров и агентства покрупнее. Точно так же, как офисы и пустые пространства превращаются в коворкинги, агентства покрупнее начинают продавать свои ресурсы для агентств поменьше — так появляются проекты вроде ProjectPlace. Шеринг-сервисы позволяют вам за процент от проекта взять в аренду бэк-офис, юрлицо и финансирование для работы с подрядчиками.

Если вы не можете найти отдельные сервисы, то советую написать вашим конкурентам покрупнее напрямую и предложить работать по такой схеме.





Фактоид

Затраты на создания проекта в креативном бизнесе. Считаются от комиссии (до уплаты налогов):

инфраструктура (офис, склад, бухгалтерия, юристы, подписка на ПО и сервисы) 15-20%;

финансирование проекта (расходы на кредит) 10-12%;

подготовка тендерного предложения 10-20%;

зарплата проектной команды 10-20%.

Агентства получают от 28% до 55% от общей комиссии, остальное тратя на обслуживание проекта. Размер комиссии зависит от бюджета проекта, поэтому проценты отличаются и нерентабельно делать небольшие проекты.





Зафиксируйте рабочие процессы

На удаленке людям нужен распорядок, план или привычка, чтобы держать себя в тонусе. Проверьте, есть ли у вас регулярные собрания? Разговаривают ли руководители отделов о работе с сотрудниками? Банально, но есть ли у вас четкое начало и окончание рабочего дня? А процесс онбординга? Если нет, то срочно заводите.

Помните про людей. Во время самоизоляции тревожность повышается, особенно у миллениалов, которых много в креативной сфере. При этом (в отличие от IT) работы у нас становится куда меньше и люди переживают, что их могут уволить в любой момент (что, к сожалению, иногда происходит).

Хорошее предложение — вести дневники-таблички, где сотрудники могут высказываться о своих проблемах, которые у них появляются на работе.

Допустим, у нашего креативного отдела есть таблица «Боль за неделю» в Notion, где описываются все конфликтные ситуации, произошедшие за последние семь дней. В ней любой сотрудник может порефлексировать и высказать свое мнение. В конце недели эта таблица пересматривается, обсуждается и если нам нужно поменять какие-то процессы, то руководители доносят это до руководства.

С одной стороны, на самоизоляции надо придумывать способы работать удаленно. С другой, самая большая сложность и есть удаленная работа . Отсутствие личного общения — это сложно для людей психологически. Я бы в любом случае при первой возможности ввел какое-то посещение в офисе, так как полностью его сложно заменить.





Таблица «Боль за неделю»





Займитесь людьми

Самоизоляция — отличное время, чтобы начать заниматься HR. Когда пандемия нарастала, мы попали в ситуацию, когда не было никаких заказов. Вообще.

Тогда мы решили вкладываться в развитие людей, создали систему грейдов для отделов, собрали системы мотивации. Если сейчас вы оказались в похожей ситуации, то вот с чего вы можете начать:

Грейды. Общая система развития сотрудников, которая работает на уровне агентства. Если в IT этим занимаются все: от небольших продакшнов до компаний уровня Apple, то в креативе часто об этом забывают. Грейды можно начать делать с понятийной базы. Выделите все направления, с которыми сталкивается человек на определенной позиции. Например, джуниор-копирайтер у нас связан с редактурой, менеджментом, маркетингом, дизайном, креативом. Онбординг сотрудников. Программы обучения. Как и за счет чего человек развивается в вашей компании? Это может быть, например, профессиональная литература, которая точнее всего объясняет ваши процессы (у нас это «Управление проектами, людьми и собой» Товеровского, «Джедайские техники» Дорофеева).

Даже если по итогам самоизоляции вам придется уволить большую часть ваших сотрудников, у вас все равно останется система, которую можно будет использовать, когда вы увеличите штат.

Что касается, увольнений, то я считаю, что с сотрудниками надо вести себя как можно честнее и стараться сохранить команду — мы никого не уволили из 40 человек, несмотря на то что мы event-агентство, а наш рынок просто исчез. Почему? Я так думаю:

Мы тратим много времени на обучение, процессы и создание команды. Текучка нам невыгодна. Агентство — это в любом случае люди. Не станки и не код, вся наша работа в головах сотрудников и их способности создавать решения.

Если же вы и решили сокращать штат, то делайте это честно, так как увольнять людей одним днем — просто-напросто некрасиво. В первую очередь — бэк-офис, бухгалтерию, офис-менеджмент, а в последнюю тех, кто несет знания и культуру, — руководителей направлений.





Как психологически относиться к самоизоляции

Я считаю, что время на самоизоляции никак не отличается от обычного. В любом бизнесе, который хорошо работает, всегда не хватает ресурсов на какие-то направления. Если в обычное время все занимаются продажами и продакшном, уделяя мало внимания HR и развитию культуры в компании, то логично, что на самоизоляции все переворачивается с ног на голову.

Если у вас хаос и непонятно, что вам нужно делать, то могу посоветовать книгу, которая поможет вставить мозги на место. Это «Развитие бизнеса» Верн Харниша — ее можно использовать как инструкцию или чек-лист.