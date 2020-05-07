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Пиджак поверх ночнушки: что носят офисные сотрудники на удаленке

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Lamoda выяснила, во что одеваются россияне, пока работают из дома и в чем планируют выйти из самоизоляции. В опросе приняли участие более 1,3 тысячи человек.

Пиджак поверх ночнушки: что носят офисные сотрудники на удаленке

Согласно результатам опроса, почти каждый второй респондент (47%) продолжает работать из дома. Для большинства россиян самым важным в одежде для удаленной работы остается удобство: 65% предпочитают работать в домашней одежде, а 18% надевают спортивную одежду. Рабочий стиль «Smart casual» в хоум-офисе выдерживают только 17% опрошенных.  

Тем не менее, на рабочие онлайн-конференции 39% россиян специально надевали строгий верх (например, пиджак, блузку или рубашку), оставаясь в домашних штанах или трениках. При этом, большинство опрошенных (63%) не видят ничего предосудительного, если собеседник выйдет на рабочий видеозвонок в домашней одежде. 

 

Самоизоляция заставила людей задуматься о своем гардеробе. Так, 15% активно покупают одежду, чтобы выйти на работу в стильных обновках, 13% успели выкинуть все старые вещи и, наконец, разобраться в шкафу. И еще 4% пополнили гардероб новой спортивной или домашней одеждой.

Фото на обложке: Unsplash

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