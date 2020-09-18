Виртуальная адаптация новых сотрудников: 4 способа улучшить процесс

Из-за массового перехода на удаленную работу адаптация новых сотрудников стала еще более важным этапом найма. Недостаток внимания к этому процессу может плохо сказаться на вовлеченности новичков, а отсутствие комплексной программы — даже привести к повышению кадровой текучки. Сделать онбординг более эффективным помогут эти четыре метода.

Выстраивайте личные отношения

Видеоконференции с коллегами и руководством не всегда включены в процесс цифровой адаптации, хотя и играют в нем важную роль. Цифровые инструменты — не замена личному взаимодействию, а путь к созданию положительного опыта для сотрудников. Использование видеотехнологий для общения один на один с менеджерами и руководителями команд — полезная практика. При этом не все разговоры должны касаться работы, общение на отвлеченные темы помогает воссоздать офисную атмосферу и даже развить дух товарищества.

Смотрите на ситуацию глазами новичка

Большинство программ адаптации кажутся лишь длинным списком задач, особенно при выполнении в одиночку в удаленной рабочей среде. Чтобы повысить продуктивность этого процесса, стоит посмотреть на него глазами нового сотрудника и представить его будущие потребности. Затем определить все умения, которые потребуются от него в первые 30, 60 и 100 дней, и использовать все это для создания программы. Подход к адаптации как к командной работе, интерактивные проверки и наставничество облегчают этот процесс, показывая новичку его важность для команды, повышая его уверенность и сохраняя мотивацию.

Готовьтесь к появлению нового сотрудника

Не стоит торопиться и сразу же включать новичка в существующие проекты. В начале нужна тщательная подготовка. Следуют пробудить в сотруднике чувство ответственности за выполнение плана адаптации, предлагая поддержку на каждом этапе. Четкие ожидания, временные рамки и практические цели помогут ему подготовиться к новой должности.

Это же время стоит посвятить погружению в культуру и ценности компании, которые может быть сложно передать в виртуальном пространстве. Полезно будет составить график видеочатов с разными командами и назначить «посла культуры», который расскажет об альтернативных преимуществах компании.

Еще один важный шаг — убедиться, что у нового сотрудника есть все необходимое для эффективной настройки удаленного офиса.

Цифровизируйте процесс

Одна из причин, по которой новые сотрудники не возлагают больших надежд на программы адаптации, — уверенность в том, что они увязнут в бумажной работе, не включающей важных аспектов новой должности. Поэтому стоит определить наиболее приоритетные задачи, по возможности сократить инструкции и предоставить их в цифровом виде, чтобы новые сотрудники могли выполнять все в режиме онлайн и возвращаться к ним при необходимости.

Один из способов повысить интерес к выполнению задач — это геймификация материалов. Интерактивные веб-семинары и онлайн-модули помогут ускорить выполнение, повысить вовлеченность и запоминание информации.

Качественная виртуальная адаптация важна для бизнеса, потому что помогает новому сотруднику почувствовать себя частью команды. В исследовании Wynhurst Group говорится, что 60% сотрудников, прошедших структурированную адаптацию, чаще всего работали в той же компании спустя три года, чего бы могло не произойти без получения положительного опыта на начальном этапе.

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