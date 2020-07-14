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Сотрудники «Тинькофф банка» останутся на удаленке до сентября

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Руководство «Тинькофф банка» решило продлить удаленный режим работы до конца лета. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо председателя правления банка Оливера Хьюза сотрудникам. 

Сотрудники «Тинькофф банка» останутся на удаленке до сентября

«Мы приняли решение сдвинуть наше возвращение в офис еще на месяц — до 1 сентября. Хотя понимаем, что и потом мы не будем работать в привычном режиме. Но мы готовы искать лучший способ организовать нашу совместную работу, ориентируясь на новые ограничения, которые диктует нам COVID», — написал Хьюз.

Он добавил, что все сотрудники не смогут одновременно находиться в офисе «в ближайшей перспективе». Хьюз отметил, что сотрудники «Тинькофф банка» будут чередовать посещаемость — чтобы снизить возможности для распространения вируса

По мнению Хьюза, правительство вряд ли сможет победить коронавирус до конца года. Он призвал сотрудников банка быть максимально осторожными. 

Сотрудники «Тинькофф банка» работают удаленно больше трех месяцев.

 Фото: Ilya Platonov / Shutterstock

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