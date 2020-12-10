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Путин подписал закон, регулирующий удаленный режим работы

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Президент России Владимир Путин подписал закон об удаленной работе. Документ опубликован на сайте правовой информации. В нем регулируется режим дистанционной работы, которая может быть постоянной, временной — на срок не более шести месяцев — или комбинированной.

Путин подписал закон, регулирующий удаленный режим работы

Законом вводятся два дополнительных режима удаленки:

    1. временная дистанционная работа — временная работа вне офиса сроком до шести месяцев;
    2. комбинированная дистанционная работа — режим работы, включающий удаленную и офисную занятость.

В документе также прописано, что перевод на временную удаленку не может быть основанием для снижения зарплаты. При этом работодатель будет обязан обеспечить сотрудника необходимым оборудованием или возместить затраты. Также удаленным сотрудникам предусмотрена оплата командировок.

Закон закрепляет право удаленного сотрудника на неприкосновенность личной жизни в офлайн-режиме. Вместе с тем, работодатель сможет уволить такого работника, если он не выходит на связь в течение двух рабочих дней без уважительной причины. Также увольнение возможно, если сотрудник изменит местонахождение и станет хуже выполнять свои обязанности из-за этого.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Проект о регулировании удаленной работы был внесен в нижнюю палату в июне этого года. Авторами законопроекта является группа депутатов Госдумы и сенаторов Совета федерации во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

В конце ноября закон об удаленной работе приняла Госдума.

Фото: Alex Brylov / Shutterstock

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