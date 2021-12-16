Профессия «корпоративный психолог»

В 2019 году ВОЗ официально признала эмоциональное выгорание на рабочем месте клиническим синдромом. Согласно исследованию Emplify за 2020 год, 62% сотрудников сталкивались с этой проблемой, а 20% страдают от ее симптомов (снижение продуктивности, головные боли, проблемы с ЖКТ, вялость) ежедневно.
Результаты опроса meQuilibrium выявили, что количество жалоб сотрудников на физические симптомы стресса (мышечное напряжение, усталость) выросло на 17% с декабря 2020 года по июль 2021.
Сотрудники со значительной депрессией в среднем теряют 27 рабочих дней в год. По данным ВОЗ, снижение продуктивности сотрудников, вызванное депрессией и тревожностью, обходится глобальной экономике в $1 трлн ежегодно.
Подобные тенденции сподвигают компании по всему миру, в том числе и в России, больше заботиться о психическом здоровье своих сотрудников. Так, к примеру, в сентябре этого года компания «Додо пицца» запустила программу бесплатной психологической поддержки для своих работников. В компании «1С-Битрикс» штатный психоаналитик работает еще в с 2017 года.
С проблемами профессионального выгорания, тревожности и депрессии сотрудников работают корпоративные психологи. Рассказываем о специфике этой профессии и о тенденциях на российском рынке.
Содержание:
- Кто такой корпоративный психолог
- Чем профессия отличается от остальных
- Какие подходы в работе использует специалист
- Образование корпоративного психолога
- Формат работы
- Спрос на рынке и зарплата
Кто такой корпоративный психолог
Корпоративный психолог — это специалист с высшим психологическим образованием, который работает с персоналом компании. В его задачи может входить:
- Консультирование сотрудников на личные и профессиональные темы;
- Выявление психологических проблем со здоровьем, включая эмоциональное выгорание, и работа с ними;
- Оценка личностных и профессиональных качеств сотрудников;
- Подбор кадров, а также консультация руководства по этому вопросу;
- Помощь в адаптации и повышении уровня мотивации сотрудников;
- Работа над программами по повышению эффективности работы сотрудников;
- Проработка внутрикорпоративных конфликтов;
- Проведение тренингов;
- Коучинг.
Задачи, с которыми будет работать психолог, определяет и озвучивает сама компания-наниматель.
Согласно требованиям Американской психологической ассоциации, корпоративный психолог должен обладать следующими специализированными знаниями:
- Знания об организационном развитии, установках, развитии карьеры;
- Теория принятия решений;
- Человеческая деятельность и человеческие факторы;
- Поведение потребителей;
- Теория и процессы малых групп;
- Законодательное, административное и прецедентное право;
- Распоряжения исполнительной власти в отношении деятельности на рабочем месте.
Чем корпоративный психолог отличается от всех остальных
Официально корпоративная психология носит название промышленной и организационной (Industrial and Organizational Psychology). Промышленная и организационная психология — одна из прикладных дисциплин, которая фокусируется на изучении поведения человека на рабочем месте. Корпоративные психологи работают непосредственно с сотрудниками компаний.
Также существует бизнес-психология, предметом ее изучения являются корпоративная стратегия, бизнес-процессы и рыночные показатели. Психологи этого профиля консультируют основателей компаний, директоров и топ-менеджеров.
Помимо психологов, с сотрудниками могут работать такие специалисты, как корпоративный карьерный консультант и бизнес-коуч
Карьерный консультант — это профессия в сфере HR. Цель работы корпоративного карьерного консультанта заключается в повышении бизнес-эффективности и мотивации сотрудников. Его задача — встроить личные цели работника в цели самой компании, помочь ему, выполняя свои рабочие обязанности, реализовываться самому. Специалист помогает сотруднику выстроить личный план карьерного роста, а при необходимости даже интегрироваться в новую должность.
Результатом деятельности корпоративного карьерного консультанта является снижение «текучки» кадров, повышение мотивации и вовлеченности сотрудников, а также рекрутинг внутри самой компании (в том числе когда сотрудник переходит на непрофильную для него должность, например, маркетолог становится менеджером).
Для сотрудников компаний существует три типа коучинга — карьерный, командный и бизнес-коучинг. Коучи помогают выстроить внутрикорпоративные отношения (как между коллегами, так и с начальством), повысить soft skills, а также скорректировать модель поведения или адаптироваться под новую должность.
Несмотря на то, что цели всех трех специалистов заключаются в улучшении самочувствия сотрудников на рабочем месте, повышении их работоспособности и эффективности, только психолог имеет право работать с ментальным здоровьем клиента, а также проводить полноценные консультации по этому вопросу.
Какие подходы в работе использует корпоративный психолог
Александр Бегаев, корпоративный психолог, сотрудничающий с сервисом Alter, рассказал, что в России определенных критериев для подходов в корпоративной психологии нет. Сам Александр работает в когнитивно-поведенческой терапии.
Софья Иванова, корпоративный психолог, также сотрудничающий с сервисом Alter, использует психодинамический и когнитивно-поведенческий подходы.
Елена Иванова, автор курса психологической грамотности «Pro баланс», кандидат психологических наук, считает, что сейчас в тренде мультимодальный подход.
Когда речь идет о работе с коллективом, ограничиваться одним подходом — это значит ограничивать возможности
Психолог смешивает в своей работе разные инструменты и направления — психоанализ, гештальт-терапию, арт-терапию, коучинг, а также разные форматы — индивидуальные сессии, групповые занятия, тренинги и «марафоны».
По мнению Анны Крымской, клинического психолога, cоосновательницы и CEO онлайн-сервиса психологической помощи YouTalk, для корпоративного психолога одним из самых эффективных и проверенных подходов является когнитивно-поведенческая терапия.
«Среди корпоративных психологов YouTalk есть также специалисты, практикующие транзактный анализ, психоаналитическую терапию, гештальт-терапию, нарративную-терапию и схема-терапию», — добавляет Анна.
Образование корпоративного психолога
По данным агрегатора образовательных программ Vuzopedia, на 2021 год только в Москве существует 45 вузов с образовательным направлением «Психология». На другом агрегаторе, «Учеба.ру», представлено 53 таких заведения.
В рейтинг «Национальное призвание» в топ-5 вузов по предмету «Психология» вошли следующие заведения:
- МГУ им. М.В. Ломоносова,
- Московский государственный психолого-педагогический университет,
- НИУ ВШЭ,
- СПбГУ,
- Южный федеральный университет.
В топ-5 в мировом рейтинге университетов по специальности психология, составленным The Times в 2020-м, находятся такие вузы:
- Stanford University, США,
- Princeton University, США,
- University of Pennsylvania, США,
- UCL, Великобритания,
- University of Chicago, США.
Минимальный срок обучения на психолога составляет четыре года (бакалавриат). Некоторые разделы психологии, такие как клиническая, имеют медицинский уклон и изучаются на протяжении пяти-шести лет (специалитет).
Обучение на направлении «Психология» выстраивается таким образом, что первые два года будущий специалист изучает общие психологические дисциплины, а оставшиеся два года обучается в соответствии с выбранным им профилем.
«Если психолог выступает в роли консультанта, ему необходимо, помимо высшего психологического образования, иметь ряд дополнительных: по психологическому консультированию и методам психотерапии», — объясняет Софья Иванова.
Елена Иванова рассказала, что раньше в российской системе образования было только две специализации: психолог и социальный психолог, последний как раз мог работать с организациями.
«Сейчас спектр гораздо шире, появилось множество направлений, так или иначе связанных с корпоративной психологией: психология маркетинга и коучинга, психология организационного поведения, психология управления, практическая психология в бизнесе, психология переговоров и разрешения конфликтов».
Анна Крымская считает, что важное преимущество для корпоративного психолога — дополнительное образование в сфере менеджмента или управления персоналом, а также опыт работы в корпоративной среде.
Формат работы
Корпоративные психологи могут работать как в штате одной компании, так и по запросу. Многие сервисы-агрегаторы по подбору психологов, такие как «Ясно», YouTalk и Alter, на сегодняшний день оказывают b2b-услуги и предоставляют таких специалистов компаниям.
Подробнее о таких сервисах читайте в подборке RB.RU: Код красный: 10 российских сервисов, которые помогут найти психолога.
Софья Иванова, практикующий психолог
Я работала в двух форматах:
1. Формат индивидуальной работы, когда психолог приглашается для проведения психологических консультаций с отдельными сотрудниками.
Мы можем обсуждать трудности в сфере работы: самореализацию, общение с коллегами, конфликты. А можем решать семейные вопросы или любые другие, не относящиеся к работе.
2. Когда психолога приглашают в компанию, чтобы провести диагностику психологического климата, понять, почему сотрудники быстро выгорают, от чего происходит текучка сотрудников в каком-либо отделе и тому подобное.
В этом случае психолог может работать с целым отделом. Вначале он проводит диагностику: дает тесты, опрашивает работников, а после обсуждает результаты с руководителями. Его цель — устранить причину проблемы внутри компании.
Часто такая работа выполняется не одним психологом, а двумя или командой, чтобы не упустить деталей.
Сейчас я работаю приходящим психологом — посещаю компанию раз в месяц. Чаще всего это запрос на быструю работу: есть какие-то переживания и важно разобраться в них прямо сейчас, составить первичный план действий.
Те, кто хочет поменять свою жизнь или характер, приходят на регулярную работу вне организации. Это более глубокая проработка, требующая времени и сил.
Александр Бегаев, практикующий психолог
Я работаю по запросу в нескольких компаниях. Сотрудники могут обращаться ко мне с любыми личными проблемами. Моя задача — понять, в чем состоит проблема, и найти решения в рамках одной консультации. Я должен уметь анализировать проблему и находить легко осуществимые решения. И уложить это все в один час.
Чаще всего сотрудники обращались только один раз, так как есть лимит на бесплатное посещение психолога — раз в месяц. В этом есть свое преимущество, потому что моя задача — помочь человеку составить план решения проблемы. И после встречи он знает, какие шаги нужно предпринять.
Владислав Викулов, HR-директор компании «1С-Битрикс»
Штатный психоаналитик у нас работает с сентября 2017 года. Наш специалист — практикующий психолог, с нашей компанией он работает два раза в неделю, в остальное время занимается своей личной практикой. Средняя загруженность в день — пять консультаций по часу.
Прием психоаналитик ведет по предварительной записи, сейчас в очереди 40 человек. Компания покрывает 70% от стоимости приема. Некоторые наши сотрудники являются «постоянными» клиентами, а некоторые, наоборот, обращаются за разовой консультацией.
При этом психоаналитик работает как в офлайн-, так и в онлайн-режиме, таким образом консультацию может получить даже сотрудник, работающий на удаленке.
Некоторые время назад наш специалист проводил для компании тренинги, и сейчас мы хотим возобновить эту практику.
Спрос на рынке и зарплата
Александр Бегаев отмечает, что спрос на корпоративных психологов на российском рынке возрос за последние годы. «Сейчас становится хорошим тоном заботиться о сотрудниках. Особенно в IT-компаниях, где высок риск выгорания», — поясняет специалист.
Мнение Александра разделяет и Софья Иванова. По личным наблюдениям психолога, за последние четыре-пять лет тема профессионального выгорания стала популярной, о ней заговорили вслух. И с этой проблемой все больше людей и компаний обращаются к специалистам.
По словам Елены Ивановой, в ряде стран практика сотрудничества компаний с корпоративным психологом уже стала привычным делом.
Редкая успешная компания на Западе работает без психолога или коуча
Эксперт считает, что эту тенденцию уже можно заметить и в России .
Анна Крымская отмечает, что, помимо повышения спроса на услуги специалистов, у компаний также изменился формат запросов.
«Теперь компании хотят персонализированные программы психологической поддержки сотрудников, в которых учитываются специфические для их бизнеса запросы, разрабатывается микс услуг из индивидуальной и групповой терапии, мастермайндов для руководителей, теоретической части и практических рекомендаций для самопомощи».
Анна, как и Александр, считает, что сейчас наличие в штате психолога или программы психологической помощи становится показателем корпоративной культуры и отношения работодателя к своим сотрудникам.
Однако в агрегаторах не так много объявлений о поиске такого специалиста. На hh.ru на момент написания текста опубликовано шесть подобных вакансий в Москве и еще шесть — в Центральном округе. На rabota.ru и SuperJob подобные объявления отсутствуют.
Зарплаты корпоративного психолога, указанные на hh.ru, начинаются от 70 тыс. руб. Согласно статистике агрегатора Trud.com, средняя зарплата специалиста этого профиля в Москве — 54 тыс.руб.
Обложка: Pressmaster/Shuttertock
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