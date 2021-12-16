Профессия «корпоративный психолог»

Сотрудники со значительной депрессией *Диагноз «значительная депрессия» входит в Международную классификацию болезней и сформулирован как «депрессивный эпизод тяжелой степени без психотических симптомов»в среднем теряют 27 рабочих дней в год. По данным ВОЗ, снижение продуктивности сотрудников, вызванное депрессией и тревожностью, обходится глобальной экономике в $1 трлн ежегодно.

Результаты опроса meQuilibrium выявили, что количество жалоб сотрудников на физические симптомы стресса (мышечное напряжение, усталость) выросло на 17% с декабря 2020 года по июль 2021.

В 2019 году ВОЗ официально признала эмоциональное выгорание на рабочем месте клиническим синдромом. Согласно исследованию Emplify за 2020 год, 62% сотрудников сталкивались с этой проблемой, а 20% страдают от ее симптомов (снижение продуктивности, головные боли, проблемы с ЖКТ, вялость) ежедневно.

Подобные тенденции сподвигают компании по всему миру, в том числе и в России, больше заботиться о психическом здоровье своих сотрудников. Так, к примеру, в сентябре этого года компания «Додо пицца» запустила программу бесплатной психологической поддержки для своих работников. В компании «1С-Битрикс» штатный психоаналитик работает еще в с 2017 года.

С проблемами профессионального выгорания, тревожности и депрессии сотрудников работают корпоративные психологи. Рассказываем о специфике этой профессии и о тенденциях на российском рынке.

Содержание:

Кто такой корпоративный психолог

Корпоративный психолог — это специалист с высшим психологическим образованием, который работает с персоналом компании. В его задачи может входить:

Консультирование сотрудников на личные и профессиональные темы;

Выявление психологических проблем со здоровьем, включая эмоциональное выгорание, и работа с ними;

Оценка личностных и профессиональных качеств сотрудников;

Подбор кадров, а также консультация руководства по этому вопросу В вакансиях, опубликованных на hh.ru, встречаются такие требования к кандидатам. Однако эксперты, опрошенные RB.RU, считают их некорректными ;

; Помощь в адаптации и повышении уровня мотивации сотрудников;

Работа над программами по повышению эффективности работы сотрудников;

Проработка внутрикорпоративных конфликтов;

Проведение тренингов;

Коучинг.

Задачи, с которыми будет работать психолог, определяет и озвучивает сама компания-наниматель.



Согласно требованиям Американской психологической ассоциации, корпоративный психолог должен обладать следующими специализированными знаниями:

Знания об организационном развитии, установках, развитии карьеры;

Теория принятия решений;

Человеческая деятельность и человеческие факторы;

Поведение потребителей;

Теория и процессы малых групп;

Законодательное, административное и прецедентное право;

Распоряжения исполнительной власти в отношении деятельности на рабочем месте.

Чем корпоративный психолог отличается от всех остальных

Официально корпоративная психология носит название промышленной и организационной (Industrial and Organizational Psychology). Промышленная и организационная психология — одна из прикладных дисциплин, которая фокусируется на изучении поведения человека на рабочем месте. Корпоративные психологи работают непосредственно с сотрудниками компаний.

Также существует бизнес-психология, предметом ее изучения являются корпоративная стратегия, бизнес-процессы и рыночные показатели. Психологи этого профиля консультируют основателей компаний, директоров и топ-менеджеров.

Помимо психологов, с сотрудниками могут работать такие специалисты, как корпоративный карьерный консультант и бизнес-коуч

Карьерный консультант — это профессия в сфере HR. Цель работы корпоративного карьерного консультанта заключается в повышении бизнес-эффективности и мотивации сотрудников. Его задача — встроить личные цели работника в цели самой компании, помочь ему, выполняя свои рабочие обязанности, реализовываться самому. Специалист помогает сотруднику выстроить личный план карьерного роста, а при необходимости даже интегрироваться в новую должность.

Результатом деятельности корпоративного карьерного консультанта является снижение «текучки» кадров, повышение мотивации и вовлеченности сотрудников, а также рекрутинг внутри самой компании (в том числе когда сотрудник переходит на непрофильную для него должность, например, маркетолог становится менеджером).

Для сотрудников компаний существует три типа коучинга — карьерный, командный и бизнес-коучинг. Коучи помогают выстроить внутрикорпоративные отношения (как между коллегами, так и с начальством), повысить soft skills, а также скорректировать модель поведения или адаптироваться под новую должность.

Несмотря на то, что цели всех трех специалистов заключаются в улучшении самочувствия сотрудников на рабочем месте, повышении их работоспособности и эффективности, только психолог имеет право работать с ментальным здоровьем клиента, а также проводить полноценные консультации по этому вопросу.

Какие подходы в работе использует корпоративный психолог

Александр Бегаев, корпоративный психолог, сотрудничающий с сервисом Alter, рассказал, что в России определенных критериев для подходов Подход — восприятие проблемы через призму определенной психологической школы или учения в корпоративной психологии нет. Сам Александр работает в когнитивно-поведенческой терапии.

Софья Иванова, корпоративный психолог, также сотрудничающий с сервисом Alter, использует психодинамический и когнитивно-поведенческий подходы.

Елена Иванова, автор курса психологической грамотности «Pro баланс», кандидат психологических наук, считает, что сейчас в тренде мультимодальный подход.

Когда речь идет о работе с коллективом, ограничиваться одним подходом — это значит ограничивать возможности

Психолог смешивает в своей работе разные инструменты и направления — психоанализ, гештальт-терапию, арт-терапию, коучинг, а также разные форматы — индивидуальные сессии, групповые занятия, тренинги и «марафоны».

По мнению Анны Крымской, клинического психолога, cоосновательницы и CEO онлайн-сервиса психологической помощи YouTalk, для корпоративного психолога одним из самых эффективных и проверенных подходов является когнитивно-поведенческая терапия.

«Среди корпоративных психологов YouTalk есть также специалисты, практикующие транзактный анализ, психоаналитическую терапию, гештальт-терапию, нарративную-терапию и схема-терапию», — добавляет Анна.

Образование корпоративного психолога

По данным агрегатора образовательных программ Vuzopedia, на 2021 год только в Москве существует 45 вузов с образовательным направлением «Психология». На другом агрегаторе, «Учеба.ру», представлено 53 таких заведения.

В рейтинг «Национальное призвание» в топ-5 вузов по предмету «Психология» вошли следующие заведения:

МГУ им. М.В. Ломоносова,

Московский государственный психолого-педагогический университет,

НИУ ВШЭ,

СПбГУ,

Южный федеральный университет.

В топ-5 в мировом рейтинге университетов по специальности психология, составленным The Times в 2020-м, находятся такие вузы:

Stanford University, США,

Princeton University, США,

University of Pennsylvania, США,

UCL, Великобритания,

University of Chicago, США.

Минимальный срок обучения на психолога составляет четыре года (бакалавриат) Речь идет о высшем психологическом образовании. В этой статье мы не рассматриваем курсы допобразования и переподготовки. Некоторые разделы психологии, такие как клиническая, имеют медицинский уклон и изучаются на протяжении пяти-шести лет (специалитет).

Обучение на направлении «Психология» выстраивается таким образом, что первые два года будущий специалист изучает общие психологические дисциплины, а оставшиеся два года обучается в соответствии с выбранным им профилем.

«Если психолог выступает в роли консультанта, ему необходимо, помимо высшего психологического образования, иметь ряд дополнительных: по психологическому консультированию и методам психотерапии», — объясняет Софья Иванова.

Елена Иванова рассказала, что раньше в российской системе образования было только две специализации: психолог и социальный психолог, последний как раз мог работать с организациями.

«Сейчас спектр гораздо шире, появилось множество направлений, так или иначе связанных с корпоративной психологией: психология маркетинга и коучинга, психология организационного поведения, психология управления, практическая психология в бизнесе, психология переговоров и разрешения конфликтов».

Анна Крымская считает, что важное преимущество для корпоративного психолога — дополнительное образование в сфере менеджмента или управления персоналом, а также опыт работы в корпоративной среде.

Формат работы

Корпоративные психологи могут работать как в штате одной компании, так и по запросу. Многие сервисы-агрегаторы по подбору психологов, такие как «Ясно», YouTalk и Alter, на сегодняшний день оказывают b2b-услуги и предоставляют таких специалистов компаниям.

Подробнее о таких сервисах читайте в подборке RB.RU: Код красный: 10 российских сервисов, которые помогут найти психолога.

Софья Иванова, практикующий психолог

Я работала в двух форматах:

1. Формат индивидуальной работы, когда психолог приглашается для проведения психологических консультаций с отдельными сотрудниками.

Мы можем обсуждать трудности в сфере работы: самореализацию, общение с коллегами, конфликты. А можем решать семейные вопросы или любые другие, не относящиеся к работе.

2. Когда психолога приглашают в компанию, чтобы провести диагностику психологического климата, понять, почему сотрудники быстро выгорают, от чего происходит текучка сотрудников в каком-либо отделе и тому подобное.

В этом случае психолог может работать с целым отделом. Вначале он проводит диагностику: дает тесты, опрашивает работников, а после обсуждает результаты с руководителями. Его цель — устранить причину проблемы внутри компании.

Часто такая работа выполняется не одним психологом, а двумя или командой, чтобы не упустить деталей.

Сейчас я работаю приходящим психологом — посещаю компанию раз в месяц. Чаще всего это запрос на быструю работу: есть какие-то переживания и важно разобраться в них прямо сейчас, составить первичный план действий.

Те, кто хочет поменять свою жизнь или характер, приходят на регулярную работу вне организации. Это более глубокая проработка, требующая времени и сил.

Александр Бегаев, практикующий психолог

Я работаю по запросу в нескольких компаниях. Сотрудники могут обращаться ко мне с любыми личными проблемами. Моя задача — понять, в чем состоит проблема, и найти решения в рамках одной консультации. Я должен уметь анализировать проблему и находить легко осуществимые решения. И уложить это все в один час.

Чаще всего сотрудники обращались только один раз, так как есть лимит на бесплатное посещение психолога — раз в месяц. В этом есть свое преимущество, потому что моя задача — помочь человеку составить план решения проблемы. И после встречи он знает, какие шаги нужно предпринять.

Владислав Викулов, HR-директор компании «1С-Битрикс»

Штатный психоаналитик у нас работает с сентября 2017 года. Наш специалист — практикующий психолог, с нашей компанией он работает два раза в неделю, в остальное время занимается своей личной практикой. Средняя загруженность в день — пять консультаций по часу.

Прием психоаналитик ведет по предварительной записи, сейчас в очереди 40 человек. Компания покрывает 70% от стоимости приема. Некоторые наши сотрудники являются «постоянными» клиентами, а некоторые, наоборот, обращаются за разовой консультацией.

При этом психоаналитик работает как в офлайн-, так и в онлайн-режиме, таким образом консультацию может получить даже сотрудник, работающий на удаленке.

Некоторые время назад наш специалист проводил для компании тренинги, и сейчас мы хотим возобновить эту практику.

Спрос на рынке и зарплата

Александр Бегаев отмечает, что спрос на корпоративных психологов на российском рынке возрос за последние годы. «Сейчас становится хорошим тоном заботиться о сотрудниках. Особенно в IT-компаниях, где высок риск выгорания», — поясняет специалист.

Мнение Александра разделяет и Софья Иванова. По личным наблюдениям психолога, за последние четыре-пять лет тема профессионального выгорания стала популярной, о ней заговорили вслух. И с этой проблемой все больше людей и компаний обращаются к специалистам.

По словам Елены Ивановой, в ряде стран практика сотрудничества компаний с корпоративным психологом уже стала привычным делом.

Редкая успешная компания на Западе работает без психолога или коуча

Эксперт считает, что эту тенденцию уже можно заметить и в России .

Анна Крымская отмечает, что, помимо повышения спроса на услуги специалистов, у компаний также изменился формат запросов.

«Теперь компании хотят персонализированные программы психологической поддержки сотрудников, в которых учитываются специфические для их бизнеса запросы, разрабатывается микс услуг из индивидуальной и групповой терапии, мастермайндов для руководителей, теоретической части и практических рекомендаций для самопомощи».

Анна, как и Александр, считает, что сейчас наличие в штате психолога или программы психологической помощи становится показателем корпоративной культуры и отношения работодателя к своим сотрудникам.

Однако в агрегаторах не так много объявлений о поиске такого специалиста. На hh.ru на момент написания текста опубликовано шесть подобных вакансий в Москве и еще шесть — в Центральном округе. На rabota.ru и SuperJob подобные объявления отсутствуют.

Зарплаты корпоративного психолога, указанные на hh.ru, начинаются от 70 тыс. руб. Согласно статистике агрегатора Trud.com, средняя зарплата специалиста этого профиля в Москве — 54 тыс.руб.

Обложка: Pressmaster/Shuttertock