Социальная дезадаптация: что это, как распознать и преодолеть
Социальная дезадаптация — психологическое расстройство, при котором человек не может адаптироваться к условиям жизни в обществе, плохо переносит любые стрессы и с трудом налаживает устойчивые контакты. Регулярная коммуникация представляет большую сложность. Социальная дезадаптация наблюдается у людей всех возрастов. Невозможность получать положительные эмоции от общения с окружающими влияет на личность человека и приводит к постепенному усугублению проблемы, поэтому оставлять ее без внимания нельзя.
- Истории
Содержание
- Что такое социальная дезадаптация
- Причины дезадаптации
- Виды социальной дезадаптации
- Как проявляется социальная дезадаптация
- Почему дезадаптация опасна
- Как бороться с социальной дезадаптацией самостоятельно
- Когда лучше обратиться к специалисту
Что такое социальная дезадаптация
Контакты с другими членами коллектива на работе или в учебном учреждении, выстраивание дружеских, любовных и семейных отношений важны для эмоционального здоровья и самореализации.
В неблагоприятных условиях взаимодействие с другими людьми становится для человека дискомфортным. Когда ситуация усугубляется, проявляется социальная дезадаптация. В психологии это нарушение уже хорошо описано, поскольку встречается часто. Его развитие приводит к нарастанию трудностей в общении, особенно если требуется активное взаимодействие.
К характерным проявлениям социальной дезадаптации относится изменение личности. Активность индивида постоянно падает, он начинает избегать ранее близких людей. Неадаптивное поведение не способствует разрешению проблем, а приводит к попыткам избежать стресса. На ранних этапах развития симптомы этой психологической проблемы почти незаметны, даже если больной живет в семье. В дальнейшем изменения в личности становятся настолько выраженными, что окружающие перестают узнавать человека и понимать его поступки. Из-за этого теряется его связь с близкими.
Причины дезадаптации
Симптомы этой психологической проблемы могут проявляться как у ребенка, так и у взрослого человека. Иными словами, социальная дезадаптация не зависит от возраста.
Главные причины проблемы:
- Педагогическая запущенность. Дети, не получающие должного внимания от родителей и других членов семьи, чувствуют неуверенность и часто принижают себя. Кроме того, недостаток воспитания и опыта взаимодействия с другими людьми приводит к тому, что ребенку становится сложно выстраивать отношения, в том числе со сверстниками.
- Конфликт с окружением. Чаще яркие конфликты случаются в детских коллективах, но могут наблюдаться и во взрослых. Признаки социальной дезадаптации возникают, когда у человека не получается изменить характер взаимоотношений с коллективом. Отстраненность в этом случае является защитным механизмом.
- Сильный стресс. Часто изменение личности и развитие психологической проблемы наблюдаются на фоне гибели близкого родственника, но могут быть следствием других потрясений, с которыми человек не может справиться.
- Потеря привычного круга общения. Переезд, попадание в больницу на длительное время или отрыв от коллектива по другим причинам могут стать причиной разрыва сформированных ранее связей и сильнейшего стресса.
- Детские травмы. У взрослых людей социальная дезадаптация — результат перенесенного в юном возрасте эмоционального или физического насилия.
- Переломные моменты в жизни. Это могут быть увольнение, рождение ребенка, потеря финансовой стабильности, развод, смена деятельности, окончание обучения.
- Кризис смыслов. Дезадаптация может возникнуть на фоне достижения поставленных целей, разочарования в мечте и т.д.
Далеко не всегда проявление признаков дезадаптации и изменения личности происходит на фоне психологических травм и критических изменений в жизни. В ряде случаев это может быть симптомом прогрессирующего психиатрического заболевания.
Виды социальной дезадаптации
Есть немало подходов к классификации этого состояния.
В зависимости от причин возникновения выделяют следующие 3 разновидности дезадаптации:
- патогенную;
- психосоциальную;
- социальную.
Последняя в свою очередь бывает поведенческой и скрытой. В первом случае признаки достаточно характерны и являются реакцией на триггер. Во втором есть глубинные предпосылки, но нет явных симптомов, хотя при некоторых условиях они могут сказаться. По степени тяжести дезадаптация бывает легкой, средней и выраженной.
В зависимости от области проявления выделяют следующие ее виды:
- деятельности;
- общения;
- мировоззренческую;
- субъективно-личностную.
Все они тесно связаны между собой, поэтому часто на фоне одного возникает другая.
В зависимости от периода сохранения признаков дезадаптация бывает:
- Легкой. Симптомы выражены незначительно и сохраняются не более 1 месяца. В дальнейшем расстройство переходит в ремиссию до следующего триггера.
- Пролонгированной. Человек может до 2 лет ощущать дискомфорт при общении и стараться отгородиться от него.
- Смешанной тревожно-депрессивной. Проявляются не только трудности в коммуникации. Возникают страх и тревога при пребывании среди людей. Есть признаки депрессии.
- Аффективной. В этом случае у человека при любых попытках социальных контактов возникают негативные эмоции, в т.ч. гнев, раздражительность, напряженность или подавленность.
- Поведенческой. Чувство горя выражается в виде деструктивного поведения, в т.ч. агрессивного.
- Смешанной поведенческо-эмоциональной. Сочетает комплекс проявлений со стороны чувств. Кроме того, наблюдаются аффективные симптомы.
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Как проявляется социальная дезадаптация
У этого психологического расстройства достаточно много симптомов, причем большинство из них можно легко списать на особенности личности. На ранних стадиях развития процесса только близкие могут заметить изменения.
К распространенным проявлениям со стороны эмоциональной сферы относятся:
- настороженность;
- заторможенность;
- подавленность;
- раздражительность;
- необоснованные опасения;
- замкнутость;
- конфликтность.
Почти у всех людей, страдающих социальной дезадаптацией, нарастают изменения личности. Ранее активный человек начинает испытывать трудности с принятием решений и теряет уверенность в своих силах и возможностях. Проявляются признаки ослабления ранее крепких социальных связей. При дезадаптации наблюдается неспособность завязывать новые отношения. Повседневное общение становится стрессом.
Достаточно часто при социальной дезадаптации бывают и астенические симптомы. Они выражаются в снижении памяти, неспособности сосредоточиться, низкой работоспособности.
Человек просто не может справляться с теми задачами, которые ранее давались ему легко. В тяжелых случаях наблюдается неспособность эффективно решать бытовые проблемы. Индивид игнорирует необходимость уборки в помещении, своевременной оплаты счетов и даже поддержания личной гигиены.
Дезадаптация у детей
У ребенка до периода полового созревания эмоционально-волевая сфера только развивается, закладываются поведенческие модели. Он учится общаться со взрослыми и сверстниками, взаимодействовать в команде.
Социальная дезадаптация у детей может проявляться как в стремлении ввязываться в конфликты, так и в крайней степени замкнутости. Часто предпринимаются попытки привлечь внимание родителей разными шалостями. Возможны быстрая утомляемость и суетливость.
Дезадаптация у подростков
С начала полового созревания симптомы дезадаптации могут проявляться более остро.
В зависимости от преобладания тех или иных проявлений, у подростков чаще наблюдаются следующие типы расстройства:
- «Саморазрушитель». Нарастают тревожность, пассивность, стремление к одиночеству. Самооценка низкая, есть склонность к внутреннему самоистязанию. Подростку сложно справляться со стрессом. Любые конфликтные ситуации приводят к замыканию в себе.
- «Инертный». Подросток перестает осваивать новый учебный материал, становится равнодушным, что часто принимают за простую лень. Есть выраженный протест против изменений, т.к. они доставляют ему дискомфорт.
- «Демонстративный». Проявляется в стремлении утвердиться среди сверстников, а также привлечь внимание учителей и родителей.
- «Разрушитель». Характеризуется частыми приступами агрессии или другими видами деструктивного поведения.
- «Неумеющий». Подросток понимает, что имеет неуспеваемость или проблемы с общением, но не может найти способ самостоятельно преодолеть проблему.
- «Смирившийся». Подросток оказался в сложной жизненной ситуации, но не предпринимает попыток исправить ее.
Дезадаптация у взрослых
Симптомы могут быть разной степени тяжести, возможны частые и длительные ремиссии. У взрослых развитие социальной дезадаптации сопровождается потерей не только уже давно сформированных связей, но и мотивации улучшать свое благосостояние. На фоне социальной дезадаптации они стараются избегать любых стрессов.
Возможны приступы гнева. В отдельных случаях возникают суицидальные мысли. Человек не может поддерживать нормальные контакты с окружающими, постепенно теряет навыки общения. Развитие дезадаптации сильно влияет на возможность реализации в профессиональной сфере.
Почему дезадаптация опасна
Чем дольше у человека проявляются признаки рассматриваемого психологического расстройства, тем меньше вероятность, что он самостоятельно выйдет из этого состояния и тем глубже будут изменения личности. Кроме того, длительное сохранение симптомов социальной дезадаптации повышает риск рецидивов в будущем.
Человек теряет возможность формировать стойкие личные отношения, становится изгоем в коллективе. Опасность социальной дезадаптации заключается в игнорировании рабочих мероприятий и проектов, где требуется взаимодействие с коллегами. Это приводит к тому, что продвижение по карьерной лестнице останавливается.
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Как бороться с социальной дезадаптацией самостоятельно
Проявления этого психологического расстройства — большая проблема. Дети и подростки часто избавляются от них при смене обстановки или изменении других факторов. Кроме того, есть ряд способов преодоления дискомфорта при общении и устранения симптомов социальной дезадаптации.
Развитие навыков общения
Способность взаимодействовать с окружающими не врожденная. Этот навык можно развить, но спешить необязательно. Нужно знакомиться с посторонними людьми. Начать можно с краткосрочных контактов. Затем пытаться завести новых друзей, стараться участвовать в обсуждениях. Не следует торопить себя и стараться в короткий период измениться.
Освоение новых навыков
Важны попытки изменить свое поведение и привычки. Необходимо преодолеть свой страх перед чем-то новым. Чтобы преодолеть неуверенность, можно принимать участие в публичных выступлениях. Для этого стоит обучиться ораторскому искусству или сценарному мастерству. Кроме того, желательно завести хобби, т.к. они помогут получить новые впечатления, познакомиться с людьми и т.д.
Эмоциональное регулирование
Иногда человек не может налаживать устойчивые социальные отношения из-за неумения контролировать свои эмоции. В стрессовых ситуациях нередко начинает ругаться и даже проявлять физическую агрессию. Контролировать и корректировать эмоции можно, используя дыхательные упражнения, счет в слух.
Принятие личной ответственности
Люди, страдающие социальной дезадаптацией, часто винят в своих проблемах и промахах других. Чтобы избавиться от психологического расстройства, необходимо принять ответственность. Человек должен осознавать, что жизнь зависит от его собственных поступков, и взглянуть на них со стороны.
Когда лучше обратиться к специалисту
Если симптомы социальной дезадаптации сохраняются длительное время и самостоятельно справиться с этой проблемой ее получается, лучше пройти курс психотерапии. Помощь специалиста требуется, если человек причиняет себе вред или имеют место суицидальные мысли. Кроме того, обращение к психотерапевту необходимо, если проблема возникла из-за непроработанных детских травм.
Фото на обложке: AntonioGuillem / Getty Images
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